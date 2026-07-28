Как князь Владимир крестил Русь

Православные отмечают 1038-ю годовщину Крещения Руси. Это официальная памятная дата и государственный праздник в России. Корреспондент «МИР 24 Виталий Никулин изучил его традиции и истоки.

© «Крещение Руси», В. М. Васнецов, 1895—1896

Отмечать День крещения Руси верующие начали еще накануне. В православной традиции все великие праздники начинаются со Всенощной. Мы присоединились к торжественному вечернему богослужению в Храме святого равноапостольного великого князя Владимира.

Основные праздничные литургии проходят 28 июля во всех православных храмах и монастырях России. Их более 25 тысяч. Около 200 из них освящены во имя князя Владимира — крестителя Руси. Новый храмовый комплекс в Тушине открыт меньше трех лет назад. Пример современного храмового зодчества. Барельефный иконостас со скульптурным металлическим распятием, вместо нависающего паникадила — открытое подкупольное пространство. Тончайшие мозаики сцен Крещения сочетаются с современными инженерными решениями.

«У нас есть специальная купель. Это далеко не во всех храмах есть. Купель для крещения взрослых. Она выложена очень красивой мозаикой, необычной. Когда набирается вода, здесь очень красиво. Технически это не так просто сделать, поэтому это не во всех храмах есть», — рассказал иерей Глеб Седов.

Еще одна особенность храма — культурно-выставочный центр на его территории. Концерты, лекции, презентации, современные музейные технологи. Сейчас, кстати, готовится постоянная экспозиция «Крещение Руси.

«Это и художественные выставки, и кружки разные, и изучение языков, и дошкольная подготовка, и множество-множество других мероприятий, связанных именно с молодым поколением, с образованием. Известно действительно, что Крещение Руси — это было восприятие не только веры, что, конечно, самое главное, но и культуры», — рассказал иерей Глеб Седов.

В 988 году язычник князь Владимир сделал выбор в пользу православия. Державой номер один в те времена была Византия. Сначала крестился сам, а затем на берегу Днепра крестил всю Киевскую Русь. Духовная и политическая связь с Византией давала вчерашнему языческому княжеству мировое признание и мощнейший культурный прорыв. Вместо идолов: храмы, книги, иконы и монастыри. А главное — принятие новой единой веры стало стимулом к объединению разрозненных русских земель и народов.

«И получилась такая некая детективная история, которую упоминают вскользь, конечно, но она имела место. Дело в том, что в Византии в то время была совершенно удивительной красоты некая невеста, которая была сестра базилевса, то есть византийского царя, которая была, по преданию, красавицей, и к ней сватались все короли европейских держав».

Художник-иконописец Александр Чашкин написал не один образ князя Владимира. Расписывал храмы не только в России, но и в ближнем зарубежье. Считает, Крещение Руси без романтики, а точнее, любви могло бы не состояться. Как бы то ни было, историки впоследствии назовут Владимира Великим, церковь — святым равноапостольным, а народ — Владимиром Красное Солнышко. А к язычникам с верой придут милосердие, сочувствие и сострадание.