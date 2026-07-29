Народные приметы на 30 июля: Не обсуждай планы во время грозы

Православная церковь сейчас чтит память двух святых - великомученицы Маргариты Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. Считается, что святая Маргарита (Марина) жила в III веке в семье языческого жреца. Она приняла христианство и подверглась жестоким гонениям и казни. Католики верят, что именно она являлась для поддержания сил Жанне д'Арк. Лазарь Галисийский жил позднее - в XI веке. Приняв постриг, он поселился на горе Галисия, где основал монастырь. В народной традиции отмечают день Марины с Лазарем.

В этот день было немало примет. Так, молнии и зарницы без дождя в этот день предвещают пожары и портят зрение. Смотреть на них было запрещено, чтобы не ослепнуть. Не ходили в этот день купаться. Связано это было с народной легендой: якобы в этот день сбежала из водного царства морская царевна Марина. Почти как в сказке она полюбила жителя земли и поднялась на сушу. С тех пор ее отец, очень любивший дочь, поднимает бурю и губит тех, кто купается в этот день в речной, морской или озерной воде.

Во время грозы не обсуждали планы, так как они легко могли рухнуть. Не играли свадьбы и не признавались в любви, так как союзы не будут долговечны. Не принимали важные решения, считалось, что они могли привести к финансовым потерям. По этой же причине не давали деньги в долг. Не ходили в лес, а девушкам было запрещено ходить простоволосыми, все это могло притянуть неудачу. На стол было принято подавать рыбу, ранее выловленную, так как в этот день не ходили на рыбалку.

Если в этот день гроза - к дождливой осени. Если ясная и сухая погода - то и окончание лета будет сухим и теплым. Много огурцов - жди большой урожай зерновых осенью.

В этот день именины отмечают: Леонид, Лазарь, Иринарх, Евфрасий, Сперат, Вероника, Маргарита, Марина.