Как Золотая Звезда стала высшей наградой Советского Союза

90 лет назад в СССР было принято положение о звании Героя Советского Союза. Его обладателям стали вручать орден Ленина и предоставлять особые права. Статус Героя Советского Союза рос как во время Великой Отечественной войны, так и после неё. Получавшие это звание становились не только официальными, но и народными героями. Историки отмечают, что его моральный вес был очень высок и Герои Советского Союза становились нравственным ориентиром для общества.

Первые герои

В феврале 1934 года в Чукотском море был раздавлен льдами перевозивший научную экспедицию пароход «Челюскин». Члены экипажа и учёные понимали, что гибель заблокированного во льдах судна неизбежна, и своевременно его покинули. В результате крушения погиб только завхоз Борис Могилевич: он был придавлен палубным грузом.

Оперативно организовать эвакуацию челюскинцев из удалённой от цивилизации точки можно было лишь с помощью авиации. 5 марта 1934 года лётчик Анатолий Ляпидевский добрался до лагеря участников экспедиции на самолёте АНТ-4 и смог вывезти десять женщин и двух детей. А к середине апреля советские лётчики спасли уже всех челюскинцев, совершив 23 перелёта в тяжелейших условиях.

«Быть полярным лётчиком — уже само по себе подвиг. А садиться на самолёте на лёд, чтобы спасти людей, — это самый настоящий героизм», — заявил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

14 апреля 1934 года в советской прессе была обнародована открытая телеграмма представителей высшего руководства СССР, в том числе Иосифа Сталина, адресованная семерым лётчикам, участвовавшим в спасательной операции. Авиаторов назвали достойными сынами Родины, оправдавшими надежды страны. Авторы текста также сообщили, что обращаются в Центральный исполнительный комитет СССР с ходатайством «об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением геройского подвига», — звания Героя Советского Союза — и о присвоении его участвовавшим в спасательной экспедиции лётчикам. Два дня спустя ЦИК официально учредил новое звание. Его присвоение подтверждалось специальными грамотами.

Таким образом, первыми Героями Советского Союза 20 апреля 1934 года стали семь лётчиков, спасавших челюскинцев: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин. А в сентябре звание было присвоено ещё одному авиатору — Михаилу Громову, установившему мировой рекорд дальности полёта по замкнутой кривой.

29 июля 1936 года постановлением ЦИК было утверждено положение о звании Героя Советского Союза. Этот документ подтвердил норму постановления 1934 года: звание является «высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига».

В положении уточнялось: Герою Советского Союза «вручается высшая награда СССР — орден Ленина». Причём если другим обладателям ордена Ленина была положена выплата в размере 25 рублей в месяц, то получившим этот орден Героям Советского Союза выплачивали 50 рублей (что соответствовало примерно четверти месячной зарплаты рабочего в 1936 году).

Кроме того, Героям Советского Союза полагался ряд льгот (согласно Общему положению об орденах Союза ССР): бесплатный проезд в трамвае и один раз в год по железной дороге (туда и обратно), освобождение от части налогов, скидка на оплату жилой площади, сокращение стажа, требуемого для выхода на пенсию.

В декабре 1936 года состоялось первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские подвиги. Его были удостоены 17 командиров Красной армии — лётчики и танкисты, воевавшие в Испании. Всего звание Героя Советского Союза получили 60 участников войны в Испании, 26 ветеранов боёв в районе озера Хасан, 70 бойцов, совершивших подвиги в сражениях на реке Халхин-Гол.

«Звание Героя Советского Союза стало ассоциироваться в первую очередь с подвигами, совершёнными в военное время. Для тех, кто совершал подвиги в гражданской профессиональной сфере, учредили звание Героя Социалистического Труда», — уточнил Сергей Перелыгин.

В 1939 году Президиум Верховного Совета ввёл для Героев Советского Союза особый отличительный знак — медаль «Золотая Звезда».

«Моральный вес звания был очень высок. Это был символ исключительного мужества и самоотверженности. Герои Советского Союза становились нравственным ориентиром для общества», — отметил в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Никита Борисов.

Во время войны и после

Больше всего званий Героя Советского Союза было присвоено во время Великой Отечественной войны — 11 657; 3051 человек был награждён посмертно; 108 героев во время войны получили Золотую Звезду дважды.

Самым молодым Героем Советского Союза стал пионер, партизанский разведчик Валентин Котик. Он обнаружил подземный телефонный кабель, который обеспечивал связь со ставкой Гитлера, участвовал в подрыве шести нацистских эшелонов и, находясь в дозоре, спас отряд, когда обнаружил карателей, готовивших облаву на партизан. Валентин получил в бою смертельное ранение, когда ему было всего 14 лет.

Лётчик Александр Покрышкин был во время Великой Отечественной войны трижды удостоен звания Героя Советского Союза, а Иван Кожедуб получил две Золотые Звезды во время войны и одну вскоре после её завершения. Трижды Героем Советского Союза также стал маршал Семён Будённый — уже в 1960-е.

Два человека в истории СССР были награждены Золотой Звездой по четыре раза. Это маршал Георгий Жуков и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

«Звание Героя Советского Союза стало главной формой признания героизма, самоотверженности и выдающихся заслуг перед государством», — подчеркнул Никита Борисов.

Судьбы Героев Советского Союза, награждённых в военное время, складывались по-разному: одни после ухода из армии вели самую простую жизнь, другие сделали успешную карьеру.

Дважды Герой Советского Союза лётчик Султан Амет-Хан после войны поступил в Военно-воздушную академию, но понял, что учёба ему не подходит, и уволился в запас. Зато вскоре он нашёл себя в испытании новой воздушной техники и стал заслуженным лётчиком-испытателем СССР.

Другой Герой Советского Союза, артиллерист Владимир Алхимов, после победы окончил Ленинградский финансово-экономический институт и Всесоюзную академию внешней торговли. В 1970-е и 1980-е годы он возглавлял правление Государственного банка СССР.

Золотой Звездой было принято награждать и советских космонавтов. Единственная женщина, ставшая дважды Героем Советского Союза, — лётчик-космонавт Светлана Савицкая.

72 человека по разным причинам были лишены почётного звания. При этом, как отметили историки, в процентном отношении среди Героев Советского Союза тех, кто совершил серьёзные проступки, было ощутимо меньше, чем в среднем в обществе.

Всего Золотой Звезды были удостоены 12 777 человек. Последним из тех, кому присвоили звание Героя Советского Союза, считается водолаз Леонид Солодков. Решение о его награждении было принято 24 декабря 1991 года. Медаль ему вручили в январе 1992 года, когда Советский Союз уже прекратил своё существование.

По словам историков, Герои Советского Союза служили примером патриотизма и самопожертвования.