Зачем русские цари ели соленые арбузы и почему этот рецепт забыт

Начнем с факта, который ломает привычную картинку. Арбуз на столе русского царя XVII века — это не сочная алая мякоть, брызжущая соком. Это долька, вымоченная в патоке, приправленная перцем и имбирем, либо — соленый ломоть из бочки, кислый, упругий, с винным привкусом брожения. Свежий арбуз при московском дворе был экзотикой почти недостижимой, а вот соленый и моченый — реальностью, ради которой государи издавали именные указы и гоняли обозы за тысячу верст. Разберемся, как так вышло и куда этот вкус исчез.

Ягода из Астрахани: логистика невозможного

Арбуз пришел в Россию с юго-востока — через Нижнее Поволжье, по торговым путям из Персии и Средней Азии. После взятия Астрахани в 1556 году низовья Волги стали частью Московского государства, и вместе с ними казна получила бахчи. Астраханские и позже царицынские арбузы быстро приобрели репутацию лучших — жаркое лето, легкие почвы, волжская вода делали свое дело.

Проблема была одна, зато неразрешимая: расстояние. От Астрахани до Москвы — больше полутора тысяч верст. Обоз шел неделями. Арбуз же — продукт капризный: бьется, мнется, скисает. Довезти спелую ягоду до царского стола в целости было делом почти безнадежным, а уж сохранить ее до зимы — и вовсе немыслимым. Холодильников нет, ледники продлевали жизнь арбузу ненадолго.

И здесь русская кухня применила свой универсальный ответ на любой скоропортящийся продукт — засол и мочение. Технология, отработанная веками на капусте, огурцах и яблоках, идеально легла на арбуз. Целые небольшие плоды укладывали в дубовые бочки, заливали рассолом или, в более изысканном варианте, квасили в собственном соку с добавлением рубленой арбузной мякоти. Через несколько недель молочнокислого брожения получался продукт, который спокойно стоял в погребе до весны. Именно в таком виде арбуз и мог совершить путешествие из Поволжья в Москву — и пережить его.

Царский указ о бахчах: арбуз как государственное дело

Насколько серьезно относилась к арбузам верховная власть, говорит документ 1660 года: царь Алексей Михайлович специальным распоряжением велел завести арбузные бахчи в Чугуеве (город на Слобожанщине) и присылать урожай к московскому двору. Вдумайтесь: тишайший государь, занятый войной с Речью Посполитой и церковным расколом, находит время для указа о бахчевых культурах. Арбуз при дворе был не капризом — статусным продуктом, символом того, что царский стол получает лучшее со всех окраин державы.

При этом есть арбуз сырым, как мы сегодня, при дворе было не принято. Историки русской кухни, и прежде всего Вильям Похлебкин, описывают придворный рецепт XVII века: арбузную мякоть вымачивали, затем выдерживали в сахарном сиропе или патоке с пряностями — перцем, имбирем. Логика двойная. Во-первых, сырые овощи и плоды старомосковская кулинарная традиция вообще недолюбливала — считалось, что необработанный продукт «сырой» и для здоровья сомнителен. Во-вторых, до Москвы арбуз чаще всего доезжал уже не в том виде, чтобы им хвастаться, — вымачивание и пряный сироп спасали положение.

Так и сложился двойной арбузный канон: для знати — пряная сладкая заготовка, для южных окраин и постепенно для всей страны — соленый арбуз из бочки.

Петр I и медный арбуз: где кончается факт и начинается легенда.

С арбузами связан один из самых обаятельных сюжетов петровской эпохи. В 1722 году, направляясь в Персидский поход, Петр I остановился в городке Дмитриевске на Волге — будущем Камышине, до сих пор носящем титул арбузной столицы России. Местные арбузы царю, по преданию, так понравились, что он велел отлить медный арбуз и водрузить его на здание магистрата.

Скажем честно: документального подтверждения истории с медным арбузом нет, это городская легенда, которую камышане любовно передают из поколения в поколение (и в 2000-е даже материализовали, учредив арбузный фестиваль). Но сам факт остановки Петра на волжских бахчевых землях и его интерес к южным культурам сомнений не вызывает: царь-реформатор системно занимался акклиматизацией растений, а поволжское бахчеводство при нем и его преемниках только расширялось.

К XVIII–XIX векам соленый арбуз прочно вошел в русский продуктовый канон. На Дону, в Поволжье, на юге Украины его солили повсеместно — бочками, на всю зиму. Из арбузного сока уваривали нардек — арбузный «мед», заменявший дорогой сахар. Корки шли в патоку и цукаты. Арбуз использовали безотходно, как северный крестьянин — репу.

Вкус, который понимали наши прадеды

Что же такое соленый арбуз на вкус и зачем он был нужен, кроме сохранности? Здесь стоит сказать о том, что сегодня хорошо объясняет наука о ферментации. Молочнокислое брожение — то самое, что превращает капусту в квашеную, — не просто консервирует продукт. Оно создает новый вкус: кисло-сладкий, с легкой газированностью и глубиной, которую свежий плод дать не может. Арбузный сахар — идеальное питание для молочнокислых бактерий, поэтому арбуз квасится охотно и быстро.

Для традиционного русского стола такой продукт был находкой втройне. Во-первых, зимний источник разнообразия: среди капусты, огурцов и грибов соленый арбуз был праздничной нотой. Во-вторых, идеальная закуска — недаром соленый арбуз до сих пор числится в классике донской и волжской застольной культуры. В-третьих, постный продукт: в долгие посты, занимавшие в общей сложности около двухсот дней в году, соленья были основой рациона, и арбуз честно нес эту службу наравне с капустой.

Так что царский интерес к соленому и моченому арбузу — не чудачество, а вершина айсберга огромной народной практики.

Почему рецепт забыт: три удара по бочке

А теперь главный вопрос: куда все это делось? Соленый арбуз не был запрещен, не был скомпрометирован — он просто тихо ушел из массового обихода. Причин, если разложить, три.

Первая — железная дорога и холод. Во второй половине XIX века рельсы дошли до Царицына и Астрахани, и свежий арбуз поехал в обе столицы вагонами — быстро и дешево. Главный мотив засолки — иначе не довезти и не сохранить — исчез. В XX веке холодильники и круглогодичный импорт добили его окончательно: зачем возиться с бочкой, если арбуз можно купить свежим почти в любой месяц?

Вторая — урбанизация. Соленый арбуз — продукт погреба и дубовой бочки. В городской квартире нет ни того ни другого. Квашеная капуста пережила переезд в город, ужавшись до трехлитровой банки, — арбуз, которому нужен объем и целостность плода, такой миниатюризации почти не поддался. Традиция сохранилась там, где остались погреба: на Дону, в Волгоградской и Астраханской областях соленый арбуз и сегодня — живая, а не музейная еда.

Третья — смена вкусового канона. XX век приучил нас к тому, что арбуз — это десерт, символ сладкого лета. Кисло-соленый ферментированный вкус выпал из этой картинки настолько, что сегодня само словосочетание «соленый арбуз» у большинства вызывает недоверчивую улыбку. Хотя с точки зрения гастрономической логики это ровно тот же жанр, что моченые яблоки или оливки, — просто традиция прервалась на два-три поколения.

Возвращение из погреба.

Впрочем, хоронить рецепт рано. Мировая мода на ферментацию — от кимчи до комбучи — сделала свое дело: соленый арбуз в последние годы начали переоткрывать шеф-повара новой русской кухни, он появляется в ресторанных сетах как локальный деликатес, а на юге страны его по-прежнему солят домашним порядком и продают на рынках. Гастрономические фестивали в Камышине и Астраханской области честно отрабатывают историческую память — с дегустациями того самого бочкового арбуза.

Получается почти симметричная история. Триста пятьдесят лет назад соленый арбуз проделал путь снизу вверх — с казачьих и крестьянских столов на царский. Теперь он движется тем же маршрутом заново: из деревенского погреба — в ресторанное меню. Цари ели соленые арбузы, потому что иначе арбуз до них просто не доезжал. Мы можем есть их по единственной причине, которая в еде и есть самая честная: это по-настоящему вкусно. Нужно только решиться — и найти бочку.