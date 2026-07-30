"Радио судного дня" передало сообщение со словами "взяточница" и "сексофат"

Известная как «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в четверг, 30 июля, передала еще девять новых сообщения, часть из них содержали сразу два слова.

Около 12:20 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «дояропух», в 12:26 — «гиджак» и «монархист», в 13:12 — «пухокорм» и «градосбег», в 14:02 — «взяточница» и «сексофаг», в 14:06 — «мотель», в 15:04 — «мужопаютс» и «боязливость», в 15:53 — «степенный» и «цугопенс», в 16:10 — «разноязычие» и «левретка», а в 16:43 — «клетчатка» и «недотепа». Эти шифровки также содержали и набор цифр.

— НЖТИ 29848 КЛЕТЧАТКА 4331 9758 НЕДОТЕПА 4369 8520, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

24 июня установка вышла в эфир 20 раз за день. До 16:44 по Москве в эфире прозвучали 13 сообщений. Первый сигнал поступил в 09:11 по московскому времени, он содержал необычное слово «амиловкус». Через пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание» и так далее.

Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Поэтому вокруг станции сформировалось множество конспирологических теорий. Самые известные теории заговора вокруг «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».