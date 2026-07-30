Когда «луноходы» ездили по столице: как выглядели предки современных машин

Первый автобус в столице вышел в рейс 30 июля 1907 года. «Вечерняя Москва» узнала, какие модели возили пассажиров в разные эпохи.

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Сейчас сложно представить поездку без кондиционера, удобных кресел и встроенной зарядки. Вспомнили, как менялся транспорт — от «даймлеров» до электробусов.

Английский характер, деревянные бока

В 1924 году на улицах стали появляться «Лейланды». У них был деревянный кузов, а количество сидячих мест выросло до 28. В этих автобусах уже были освещение и отопление. В салон пассажиры могли подниматься по лестнице, а багаж и вовсе перевозили на крыше.

— К концу 1925 года автопарк столицы значительно вырос: он насчитывал 94 автобуса «Лейланд», 30 машин «МАН», 12 «Рено» и два «Форда», это позволило открыть новые маршруты к вокзалам и на окраины города, — рассказала «Вечерней Москве» доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Рождение отечественного гиганта

По словам Наталии, в конце 1920-х годов началось производство отечественных моделей на Ярославском автозаводе (Я-3, Я-6) и столичном заводе АМО, который позже стал именоваться ЗИС.

К середине 1930-х годов количество автобусов в столице достигло 400.

Имя дал народ

В 1960-е на маршруты вышли ЛиАЗ и ПАЗ. Именно в обиходе появились народные прозвища «пазики» и «луноходы». В основном они курсировали по пригородным маршрутам.

Эпоха венгерских «гармошек»

После распада СССР столичные дороги заполонили иностранные машины — немецкие и шведские. Но главным символом того времени стал венгерский «Икарус», он же «гармошка». Они были востребованными благодаря пассажировместимости и стали спасением для переполненных мегаполисных маршрутов.

Начало XX века: прогулка с ветерком

В 1907 году в столице появились немецкие автомобили «Даймлер». Это были восьми- или 12-местные машины с открытым кузовом и навесом от солнца и дождя. Выходили они на линию только летом — когда все отправлялись на дачи. Первый маршрут связал Марьину Рощу и пригородное село графа Александра Шереметева Останкино.

Наши дни: тишина и технологии

Сегодня столица становится законодателем транспортной моды. В 2018 году КамАЗ и Мосгортранс запустили в Москве завод по производству электробусов. Современная техника собирается на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе и не уступает мировым аналогам. Ультрабыстрые зарядные станции работают даже при экстремальных температурах — от минус 40 до плюс 40 градусов. Бесшумные, экологичные и высокотехнологичные, они дают москвичам чувство комфорта, о котором в 1907 году не могли и мечтать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Надехина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ: