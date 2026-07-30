Народные приметы и поверья на 31 июля

В православии 31 июля вспоминают святого мученика Емилиана Доростольского. Он пострадал за веру в IV веке при императоре Юлиане Отступнике. А было это так: Емилиан был рабом у местного главы города и тайно исповедовал христианство. Ему не понравился указ о гонениях на христиан. Емилиан проник в языческое капище и разбил молотком изваяния идолов, разгромил алтари, но не скрылся, а признался в содеянном. Судья приговорил его к сожжению, но пламя не тронуло святого, а опалило стоявших вокруг него язычников. Тогда святой лег на догоравшие угли и с молитвой предал дух свой Господу.

В народном календаре 31 июля - Омельянов или банный день.

Во многих регионах к концу второго летнего месяца заканчивалась жатва, земледельцы отправлялись восполнить силы в баню. При входе люди обязательно кланялись банному духу, в некоторых селах ему приносили дары - пироги. Парились вениками, собранными из полевых трав, ржаной соломы и садовых цветов, чтобы изгнать хворь и обрести новые силы.

В этот день было немало запретов: нельзя давать или брать деньги в долг, иначе бедности не миновать. Не подметали пол, чтобы не поссориться с родственниками. Не назначали свадеб, чтобы семейная жизнь не была проблемной. Запрещено было выходить из дома после захода солнца. Запрещено было в этот день купаться в озерах и реках, так как можно надолго заболеть.

Хорошей приметой было помириться в этот день, тогда новых ссор год не будет. Собранным в Омельянов день урожаем ягод, грибов и овощей делились с соседями и родственниками - верили, что это поможет семье обрести благополучие.

В старину верили: если 31 июля стоит жаркий день, то ледяным будет декабрь. На березе или яблоне начали желтеть листья - осень будет ранней. Дождем заканчивается июль, дождем начнется и август.

В этот день именины отмечают люди с именами Афанасий, Дасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркелл, Марон, Памва, Степан.