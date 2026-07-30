Раскрыта тайна отравления в могущественном семействе Медичи

В Италии ученые раскрыли тайну отравления в могущественном семействе Медичи, правившем Флоренцией в эпоху Возрождения. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале IScience.

Ученые из Университета Флоренции и Болоньи провели генетический анализ останков Джованни Медичи, сына великого герцога Козимо I. Его не стало в 1562 году в возрасте 19 лет, вместе с ним ушла и его мать Элеонора Толедская. Хотя смерти предшествовали симптомы, совпадающие с симптомами малярии, их внезапный и почти одновременный уход породил слухи об отравлении мышьяком. Новое исследование не нашло следов яда, но впервые предоставило бесспорные генетические подтверждения того, что представители этой флорентийской династии эпохи Ренессанса действительно были инфицированы малярийным паразитом.

Анализ ДНК развеял мифы о том, что они стали жертвой расправы, и показал, что кардинал Джованни де Медичи был заражен ранее неизвестным штаммом малярийного плазмодия. Секвенирование митохондриальной ДНК останков Джованни и его старшего брата, великого герцога Франческо I, подтвердило наличие в их костях следов Plasmodium falciparum — возбудителя самой опасной формы малярии.

Ученые также выяснили, что обнаруженный у Джованни штамм генетически близок к образцам плазмодия из Австрии железного века, Италии I–II веков нашей эры и Испании XIV века. Это показывает, что малярия была эндемична для Европы на протяжении тысячелетий.

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