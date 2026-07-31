Как партизаны в тылу врага открыли второй фронт

Станьково. Дзержинский район Беларуси. Лесной массив вблизи трассы Москва-Брест. Здесь в окружении вековых сосен расположился партизанский лагерь. Именно такие глухие места в годы войны и выбирали для своих баз народные мстители, маскируя их в чащах. Интересный факт: землянки размещали по кругу и с двумя входами и выходами на случай круговой обороны.

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10 землянок. Все в натуральную величину. Как и положено, у каждой — свое назначение: караульная, комиссарская, землянка радиста... Но так было не сразу.

Андрей Шестаков директор Центра экологического туризма «Сперва сооружали какие-то временные шалаши, навесы. А уже потом, когда партизанский лагерь вставал на определенное место дислокации (1942-1943 г.г.), тогда уже строились основательно».

Эта землянка командирская. Обращаю внимание: командир за рабочим столом одет в офицерскую форму образца 1943-го года. А в самом начале Великой Отечественной обмундирование в партизанских отрядах было скудным. Одевались во что придется. Выручало местное население. Жители окрестных деревень помогали с провиантом, отдавали личные вещи, шили одежду и валенки. Нередко народные мстители использовали трофейное обмундирование. И параллельно вели еще одну войну с противником продовольственную.

«Постоянного скота партизаны не держали лишь для пропитания. И это логично, учитывая постоянные передвижения отрядов и бригад. Молоко шло раненым и детям, мясо — всем. Если заканчивалось, назначали так называемые продовольственные операции захватывали у врага скот и перегоняли его в расположение партизанского отряда.

Партизанское движение в Беларуси стало формироваться практически с первых дней войны. Ответственными назначали так называемых проверенных товарищей офицеров, проявивших себя бойцов Красной армии, работников обмкомов и райкомов, сотрудников НКВД. Но поначалу отряды были малочисленные, боевые операции проводились редко. В основном занимались диверсиями — обрывали телеграфные, телефонные провода, уничтожали отдельных фашистов, поджигали вражеские склады с горючим и боеприпасами.

«Первый партизанский отряд сформировался на 5-6 день войны в Пинской области. Командиром был Василий Захарович Корж. Уже опытный. Участвовал в испанских сражениях, а потому понимал, как руководить и как воевать, — говорит Андрей Шестаков.

Зима 1941-го, а за ней и 1942-го выдалась суровой трескучие морозы и -30. А то и ниже. Даже в таких условиях партизаны умудрялись не просто выживать в холодных землянках, но и отчаянно сражаться карательные операции на народных мстителей противник начал сразу после старта партизанских диверсий.

«Чтобы сохранить свою жизнь, не выдать себя, прорвать оборону и выйти из окружения, партизанские отряды могли двое-трое суток зимой находится в снегу.

Землянки оборудовали печками-буржуйками. Но без труб. Делали это намеренно, чтобы противник по дыму не мог вычислить дислокацию базы. Отапливали землянки по-черному в течение 3-4 часов, а тепло держалось до 6 часов. Отапливать по-черному означало не использовать дымоход. Он попросту отсутствовал. При таком способе весь горячий дым валил прямо в помещение, циркулировал внутри и только затем выходил наружу через открытые окна, двери или специальные отверстия. Нередко землянки изнутри становились абсолоютно черными из-за копоти и сажи, осевших на бревнах.

1941-й — начало 1942-го. С медпомощью совсем туго. Квалифицированных врачей практически нет. Их функции выполняют медсестры, а работу санитарок — женщины из соседних деревень. Простуду лечат травами. Чесотку — раствором тола на молоке или смесью дегтя с салом. Вместо ваты — мох. Вместо шовного материала —суровые или парашютные нити. Сложнее всего дела обстоят с медицинским инвентарем. Скальпель недосягаемая роскошь, поэтому в ход идут бритвы, косы и даже столярный инструмент. Например, обычная ножовка, которую после кипячения обрабатывали самогоном или спиртом, если, конечно, таковой имелся.

«Сложные операции проводились в тяжелейших условиях, нередко прямо на открытом воздухе. А вот когда уже была налажена связь с Большой землей, то тяжелораненых переправляли туда.

На грани катастрофы и ситуация с вооружением. До централизованных поставок еще далеко. Боеприпасов не хватало, и взрывчатку приходилось делать самостоятельно выплавлять из снарядов в котлах с кипятком. Человек садился, между ног размещал заряд и выворачивал взрыватель. Если не удавалось, снаряд взрывался. И страшный факт: не оставалось даже останков, чтобы похоронить.

Чтобы воевать, приходится изобретать. В ход идут обрезки труб, осколки стекла, снарядов и даже патефонные пружины. Так у партизан появились собственные оружейные мастерские. Именно здесь кулибины из народа изобретали свои военно-технические шедевры.

Партизаны Пинского соединения уничтожали суда врага с помощью самодельных плавучих мин. Именно партизаны обнаружили, что противотанковые ружья эффективны против самолетов люфтваффе и паровозов.

Централизованное снабжение партизан наладят лишь во второй половине 1942-го — после создания Белорусского штаба партизанского движения и появления первых партизанских аэродромов, которые обеспечат связь с Большой землей. Так, только за июль-август 1943-го советские летчики совершат 400 вылетов.

Каждый бой и задание партизаны фиксировали не только в журналах отряда, но и в собственных газетах и листовках. «Охота на патрулей, «Обстрел паровозов, «Случай с Гитлером… Такие листовки печатали в партизанской типографии. Так местные жители узнавали правду о происходящем. К слову, в годы партизанского движения было отпечатано свыше 10 млн экземпляров. А если печатной машинки или станка не было, рисовали от руки.

Помимо войны был еще и быт. Воду для стирки и мытья добывали из рек, озер и болот. Лишь в 1943-1944 гг. у партизан появятся собственные бани и даже библиотеки.

«Появляться они стали тогда, когда партизанский отряд основательно закреплялся на месте и имел большое количество бойцов и детей, — поясняет Андрей Шестаков.

А дети были. И немало в отряды уходили целыми семьями. Партизаны считали: война войной, а учебный процесс прерываться не должен. Так появились лесные школы. С уроками, домашними заданиями и — совсем невероятное! — родительскими собраниями.

Александр Мигун ведущий специалист отдела туризма и экскурсий «В основном, это были дети от 6 до 11 лет. Учились круглый год. Классов по возрастам не было, поэтому занимались все вместе — и дети постарше, и дети помладше. Учили только самое основное — читать, писать и считать».

Буквы и цифры вырезали из коры, прописью занимались на глине и песке либо обрывках старых газет. Для счета исползовали веточки, камушки, шишки. Помогла смекалка и в изготовлении чернил: в отвар из дубовых желудей бросали ржавый гвоздь или кусок железа. Смесь отстаивалась и получались чернила.

Занятия проводили учителя, жившие в деревнях неподалеку от лагеря. Но нередко к работе привлекали бывших студентов или старшеклассников из числа партизан. А в отрядах партизанили все. Даже дети. Исключая лишь совсем малышей.

«Например, известный белорусский партизан Марат Казей. Он пришел в партизанский отряд «25 лет Октября, когда ему было 12 лет. И вот в таком возрасте он уже участвовал в боевых операциях, так как он знал местные леса, села он был местный здесь, в Станьковских лесах. Он воевал на должности разведчика. Неоднократно выводил свой отряд из окружения. А однажды он даже вытащил из горящей машины немецкого майора с важными документами, когда партизаны напали на немецкий конвой.

Известно, что только на территории Беларуси в партизанах сражалось свыше 74 тысяч детей и подростков. Наравне со взрослыми.

В своих методах борьбы дети-диверсанты были изобретательны: затолканная в выхлопную трубу картофелина или засыпанный в бензобак сахар выводили из строя вражеский автомобиль. Могли пустить под откос и железнодорожный состав — засыпали землю или камни в буксы колес. Колесо начинало болтаться и его срывало с паровоза.

«От 14 июля 1943 года. Совершенно секретно. Приказываю: партизанским соединениям и отрядам производить повсеместное разрушение рельс. Действовать непрерывно и всеми средствами…. С этого приказа началась масштабная операция рельсовая война. В ночь на 3 августа 1943 года свыше 70 тысяч партизан Беларуси, России и Украины одновременно ударили по коммуникациям врага.

Еще на этапе подготовки к операции наркомат обороны СССР в сжатые сроки издал краткие методички с инструкциями по видам взрывчатки, типам рельсов и технологии подрыва. В штабы партизанских отрядов были отправлены специалисты-подрывники, чтобы обучать партизан минированию. Был составлен план. В нем четко прописали по дням: сколько должны готовить минеры своих преемников и как долго партизаны должны осуществлять разведку к тем или иным железнодорожным переездам.

Из-за фронта были завезены специальные заряды 200-граммовые толовые шашки. Их закладывали под рельсы. Партизаны вспоминали: было два способа подрыва —с помощью шнура, который тянулся примерно за 200 метров. Второй способ ударное действие по типу гранаты. Подорвавшего 50 рельсов награждали медалью «За боевые заслуги. За уничтожение двух тысяч присваивали Героя Советского Союза.

«К 1943-1944 году 60% территории республики Беларусь было уже под контролем партизан, — говорит Андрей Шестаков.

А когда взрывчатки не было, железнодорожное полотно разбирали вручную — кирками, молотками, кувалдами. Рельсовая война, развернувшаяся на территории более чем в тысячу километров, продлилась больше года и завершилась после полного освобождения Беларуси. В результате операции немецкие транспортные перевозки упали на 40 %. Продвижение войск вермахта было остановлено на 265 дней.

Справка:

За годы войны партизаны

уничтожили, ранили и взяли в плен более 1 млн гитлеровцев;

отправили под откос более 20 тысяч вражеских эшелонов;

подорвали 12 тысяч мостов;

уничтожили свыше 4 тысяч единиц вражеской военной техники, 66 тысяч легковых машин и более тысячи немецких самолетов;

вывели из строя более 9 тысяч км линий связи.

В годы Великой Отечественной на территории Беларуси сражалось 374 тысячи народных мстителей. Действовало более 1200 партизанских отрядов. Это свыше 200 бригад. Действуя в тылу врага, эти люди открыли второй фронт.