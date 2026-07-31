Как рождались новые символы власти в постсоветской России

30 лет назад в нашей стане были окончательно утверждены официальные регалии Президента РФ.

Квадратное полотнище из трех равных полос цветов российского триколора с гербом РФ (штандарт) и золотой равноконечный крест с рубиновой эмалью на цепи из 17 звеньев — так выглядят официальные символы президентской власти. О том, когда они появились, кто их разработал и какую роль они играют в работе главы государства, читайте в нашем материале.

Символы с историей

Работу над новой государственной символикой начали еще при СССР. В 1990 году правительственная комиссия создала рабочую группу, чтобы решить, какие атрибуты заменят советские. Изобретать велосипед не стали: выбрали проверенные исторические символы — двуглавого орла и бело-сине-красный флаг.

После распада Союза эта работа продолжилась и стала одной из причин создания в 1992 году Государственной геральдической службы РФ (сегодня — Геральдический совет при Президенте РФ). А в феврале 1994 года Борис Ельцин подписал указ, утвердивший Штандарт (флаг) Президента РФ.

Спустя два года, 5 августа 1996 года, другим указом был утвержден второй символ власти — Знак Президента РФ. А уже 9 августа Штандарт и Знак впервые использовали на инаугурации Бориса Ельцина на второй срок.

Тогда же в качестве символа власти утвердили специальный экземпляр Конституции РФ, на котором президент приносит присягу. В 2000 году указом Владимира Путина этот экземпляр формально утратил статус официального символа, но традиция приносить на нем присягу сохранилась.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин объяснил «Парламентской газете», почему символы президентской власти окончательно сформировались только ко второму сроку Ельцина:

«В первые постсоветские годы меняли все: гимн, флаг, герб. И вот, президентский штандарт успели утвердить в 1994 году, знак и церемониальный экземпляр Конституции «дозрели» позже. Так что 5 августа 1996 года — это день, когда три разрозненных атрибута собрали в единый комплект», — рассказал эксперт.

Штандарт: от эскиза до реальности

Автором дизайна стал народный художник РФ, уроженец Ленинграда Евгений Ухналев (1931—2015). Он же разработал современный вид Государственного герба и ряд государственных наград. С тех пор символы президентской власти не менялись.

Штандарт представляет собой квадратное полотнище из трех равных горизонтальных полос — белой, синей и красной — с золотой бахромой. В центре изображен золотой Государственный герб РФ. Древко увенчано металлическим наконечником-копьем, под которым крепится серебряная скоба с гравировкой: имя президента и годы его пребывания на посту.

После инаугурации штандарт устанавливают в рабочем кабинете президента, а его копии поднимают над резиденциями. Интересно, что первые экземпляры быстро изнашивались. В 1998 году в Ломоносове (под Санкт-Петербургом) изготовили более прочный вариант: для этого пришлось возрождать старинные технологии и создавать специальное оборудование.

Знак Президента РФ — это золотой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый рубиновой эмалью. В центре расположен Государственный герб. Знак носят на золотой цепи из 17 звеньев: девять из них выполнены в виде герба, а на одном выбит девиз «Польза, честь и слава» — как на ордене «За заслуги перед Отечеством» I степени. На оборотной стороне звеньев, на белых эмалевых накладках, гравируют имя каждого президента и год его вступления в должность.

Как рассказал Данилин, Знак Президента существует в единственном экземпляре.