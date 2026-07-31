Сормовский и Ромодановский: как сложилась судьба вокзалов старого Нижнего Новгорода

Сегодня в Нижнем Новгороде один железнодорожный вокзал – Московский. Именно сюда приходит большинство поездов. И мало кто помнит, что на пересечении Сормовского и Московского шоссе некогда был Сормовский вокзал. Там, где сегодня стоят многоквартирные дома, была проложена железная дорога. Сегодня речь пойдёт о вокзалах старого Нижнего Новгорода.

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Дорога на Сормово

Необычное здание на Сормовском повороте замечал, наверное, каждый нижегородец, который проезжает через эти места. Построенное то ли в восточном, то ли в русском стиле, оно удивляет и привлекает внимание своей архитектурой. Правда, сейчас рассмотреть здание во всей красе мешает забор, но кровля, изящные резные карнизы и башенки, характерные для стиля модерн начала XX века, по-прежнему просматриваются. Речь идёт о здании Сормовского вокзала. По некоторым данным, это один из павильонов Всероссийской выставки 1896 года. Насколько это достоверная информация, сказать сложно. Но совершенно точно можно утверждать, что здание внесено в список объектов культурного наследия. Что касается железнодорожной ветки, то её история началась в 1872 году. Именно тогда от Сормова, а точнее от Сормовского завода, прокладывают железнодорожные пути в Канавино. В 1904 году промышленник, директор Сормовского завода Алексей Мещерский инициирует строительство станции. Первоначально она называлась Канавино, позднее вокзал именовали Сормовским, ну а в 1934‑м станция получила имя Сталинская. В 1905 году с неё ежедневно отправлялось 8 – 10 пар поездов с вагонами трёх классов. После революции железнодорожное сообщение активно развивалось – сормовская ветка была продолжена до Правдинска, а в 1934‑м завершили строительство железной дороги через Костариху – Чаадаево и Починки. На старых снимках нынешний Сормовский поворот не узнать: вместо домов и дорожных магистралей – станция, вагоны, железнодорожные пути и сотни пассажиров. Но уже в середине 40‑х Сталинскую станцию переносят за Сормовский поворот, чтобы увеличить пропускную способность Московского шоссе. В конце 50‑х в Горьком начинается массовое жилищное строительство, и железная дорога существенно мешает. Именно поэтому в начале 60‑х Сталинскую станцию закрывают, пути к ней разбирают. Отныне конечной для пригородных поездов этой ветки становится платформа Новое Сормово. Пройдёт ещё около 30 лет, и в связи со строительством метро и эту платформу закроют, а конечной станцией данной железнодорожной ветки станет Варя. Собственно, поезда до неё ходят и сейчас. Что касается здания Сормовского вокзала, то оно принадлежит РЖД.

Взяли курс на новые направления

Ещё один вокзал, который давно не функционирует в Нижнем Новгороде, находится в районе улицы Черниговской, где сейчас ведутся масштабные реставрационные работы на старинных зданиях и одновременно строится новый квартал. Всё это должно вдохнуть жизнь в это удивительное место, которое в последние десятилетия было позабыто и позаброшено. А ведь в начале прошлого века здесь бурлила жизнь – гостиницы, магазины, бойкая торговля. Именно тут находилась пристань мукомольных мельниц Башкировых и Дегтярёвых. Так что вовсе неудивительно, что на Всероссийской промышленно-художественной выставке, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году, возникла идея строительства в этом месте Ромодановского вокзала. Конечно, в городе уже был Московский вокзал, откуда поезда ходили на Москву. А вот связи с городами Поволжья не было. Возведение нового вокзала позволяло избежать строительства моста с железнодорожными путями через Оку. Здание вокзала получилось красивым. Строение в стиле эклектики впечатляло и было предметом гордости горожан. Название вокзала меняли трижды. И всё из-за географии. Ведь первоначально поезда ходили до Лукоянова, села Ромоданово в Мордовии и Харькова. Вот именно в честь Ромоданова и именовали новый вокзал. Позднее стало развиваться Арзамасское направление, отсюда название – Арзамасский. А уже в 50‑е годы прошлого века маршрут продлили до Казани. Так, имя вокзалу сменили в третий раз – он стал Казанским, но в народе его по-прежнему называли Ромодановский. Первоначально казалось, что место для него выбрано идеально. Но со временем стало ясно: это не так – узко, мало места, с одной стороны – вода, с другой – возвышенность. К тому же он оказался в оползневой зоне. Первый сход грунта произошёл при возведении здания. Чтобы обеспечить безопасность будущих пассажиров, при строительстве железной дороги рабочие устанавливали опорные стенки, пробивали дренажные штольни для водоотведения. Причём всё это вручную. И всё же вокзал построили, пути проложили, и эта железная дорога оказалась очень востребованной. По крайней мере до 1961 года, пока не открыли Сартаковский мост через Оку. С того момента поезда дальнего следования начали ходить по нему и приходили уже на Московский вокзал. Ромодановский ещё использовался, но преимущественно для пригородного сообщения. Точку поставил очередной оползень, который случился в 1974 году. Он перекрыл пути и даже опрокинул трамвай. Тогда Ромодановский (Казанский) вокзал решили закрыть, а железнодорожные пути разобрать. Зимой жители заречной части добирались до Ромодановского вокзала пешком через Оку – так было быстрее.

Второе рождение

Что касается здания, то оно постепенно приходило в упадок. Не помогал даже статус объекта культурного наследия, которым его наделили в 1993 году. Лишь в 2000‑х всё изменилось благодаря инвестору. Компания «НоваКард» выкупила здание и провела реконструкцию. Команда архитекторов самым тщательным образом изучала старые фотографии и чертежи, чтобы максимально точно восстановить облик вокзала. Работами руководил архитектор Виктор Зубков. Известно, что купол памятника переделывали трижды, чтобы он был идентичен тому, что существовал ранее. Архитектурную жемчужину вернули городу, но увидеть её, к сожалению, могли единицы. И не потому, что она скрыта от глаз, просто на Черниговскую годами не заглядывали не только гости города, но и нижегородцы. Сейчас всё идёт к тому, чтобы этому историческому месту вернуть парадное лицо. Уже отреставрирован главный корпус мельницы Башкирова, запланировано восстановление ещё двух объектов культурного наследия – мельницы Дегтярёва и здания бывшего общежития мукомольного комплекса. Ведётся строительство нового комфортного жилья, проектом предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок, прогулочной зоны. И великолепное здание вокзала прекрасно впишется в обновлённую Черниговскую. Да, на этих вокзалах старого Нижнего нет пассажиров с чемоданами, сюда не приходят поезда – время вносит свои коррективы. Но эти красивые здания удалось сохранить, а вместе с ними и историю наших дорог.