«Весло» против «Бура»: главные хитрости советских снайперов на Афганской войне

В отличие от прославленных снайперов Великой Отечественной, об их коллегах, воевавших в Афганистане, вспоминают нечасто. Здесь не было многотысячных личных «счетов», как у Василия Зайцева или Михаила Суркова. Но на горных тропах Афганистана снайперы были не просто полезны — они были незаменимы. И воевать им приходилось в условиях, о которых их предшественники даже не догадывались: враг, сливающийся с камнями, отсутствие линии фронта, жара, пыль и полное отсутствие профильной подготовки в училищах. Специфические условия местности и недостаток учебной подготовки заставляли многих советских снайперов буквально на практике вырабатывать собственные способы борьбы с душманами.

«Весло» против «Бура»: технологическое превосходство

На момент ввода ограниченного контингента в Афганистан у Советской Армии было гораздо более совершенное оружие, чем легендарная, но устаревшая винтовка Мосина. Основным оружием советского снайпера стала самозарядная винтовка Драгунова (СВД), принятая на вооружение в 1963 году. Её снабдили 4-кратным оптическим прицелом ПСО-1. Этот прицел, помимо прочего, позволял достаточно точно определять расстояние до цели — критически важный навык в условиях пересечённой местности.

Именно в Афганистане был поставлен рекорд дальности стрельбы из СВД. В 1985 году снайпер Владимир Ильин из 345-го гвардейского парашютно-десантного полка сразил главаря моджахедов в Панджшерском ущелье с расстояния 1350 метров. Ильин не просто выстрелил — он совершил выстрел, который вошёл в историю. Для сравнения: максимальная прицельная дальность СВД составляет 1200 метров. Попасть на 150 метров дальше прицельной — это не просто удача, а виртуозное владение оружием и безупречный расчёт поправок на ветер, перепад высот и температуру воздуха. Винтовка Драгунова зарекомендовала себя как очень надёжное, точное и эффективное оружие, поражавшее цели на дистанциях вплоть до 1000 метров, а автоматическое перезаряжание позволяло быстро произвести второй выстрел.

У душманов оружие было иным. В основном они держали в руках легендарные «Буры» — британские винтовки Lee-Enfield образца 1895 года. Ветераны вспоминают:

«У "духов" был прицел с диоптром, а у десантников на винтовке настоящий прицел: хотя и не цейссовский, но всё же».

Но даже с этим несовершенным оружием снайперы-моджахеды стали постоянной «головной болью» для 40-й армии.

Тайна «весла»: почему СВД так прозвали

Солдаты прозвали снайперскую винтовку Драгунова «весло». Причин тому было несколько. Во-первых, длина и форма оружия — СВД действительно напоминает весло. Во-вторых, как шутили в войсках, управляться с ней в горной местности требовалось не меньше сноровки, чем грести на бурной реке. Длинный ствол постоянно цеплялся за камни и ветки, а вес оружия в 4,3 килограмма вместе с прицелом и магазином делал его не самым удобным спутником в горах.

Но главное — прозвище отражало саму суть работы: с «веслом» нужно было уметь обращаться, как с инструментом. И снайперы учились. Учились быстро, потому что цена ошибки была слишком высока.

Снайперы «с нуля»: подготовка на войне

Советская армия в Афганистане была вынуждена начинать применение снайперов практически с нуля. Российские военные специалисты признают, что армия рано отказалась от штатных снайперов, персонального отбора лучших стрелков и их целенаправленной подготовки. Эту проблему осознали почти сразу. Советский военный советник Валерий Аблазов записал в дневнике 31 января 1980 года: «В Баграме на выезде снайпер застрелил нашего сухопутного майора. В частях самые большие потери от снайперов. Сейчас и наши завезли снайперские винтовки. Будут драться».

Требования к кандидатам в снайперы были специфическими: стопроцентное зрение и, как ни странно, спокойный, меланхоличный характер. В условиях, когда каждый выстрел мог стать последним, а на поиск цели уходили часы, нужны были люди с крепкой психикой. Их обучали прямо на месте — опытные стрелки передавали знания новичкам. Документально подтверждённых методик не было — были лишь рассказы бывалых и собственные ошибки, которые больше не хотелось повторять.

Одной из главных проблем было отсутствие антибликовых насадок на прицел. Блик от линзы мог выдать снайперскую позицию за пару километров. Чтобы решить эту проблему, снайперы поджигали резину и подставляли стекло под чёрный дым, закапчивая его. Простой, но эффективный лайфхак, который спасал жизни.

Маскировка: слиться с камнями

В искусстве маскировки «шурави» не уступали афганцам. Советские снайперы использовали одежду, сшитую из холщовых мешков и подручных материалов. Приметив в скалистом пейзаже груду камней, они обкладывались камнями, сливаясь с местностью. В горах врага было трудно отличить от камня: завернувшийся в мешковину «дух» на склоне практически не выдавал себя. А если таких «камней» было несколько...

Снайперы прикрывали других солдат при проведении операций в кишлаках. Их включали в состав подразделений спецназа из 8–10 человек. В отличие от позиционной войны, в Афганистане не было линии фронта. Противник действовал мелкими группами, мастерски используя горный ландшафт. Снайпер должен был не просто стрелять — он должен был предугадывать, откуда появится враг, и успевать среагировать быстрее.

«Может, он и недалеко сидит, а чёрта с два его увидишь. Снять такого снайпера можно только случайно», — вспоминал ветеран-афганец Виталий Кривенко.

Снайперы-душманы: опасный противник

Душманы были отличными снайперами и непреvзойдёнными горными разведчиками. Они знали каждую тропинку, каждую расщелину. Их тактика была проста и эффективна: засада, несколько точных выстрелов, и группа исчезает в горах. Советские снайперы вступали с ними в перестрелки, напоминавшие дуэль: кто кого.

Душманы часто прятались в пещерах. Найти и уничтожить такого стрелка было крайне сложно. Но советские снайперы учились воевать в этих условиях. Они изучали повадки врага, его излюбленные позиции, время выхода на охоту. Постепенно охота на душманских снайперов стала частью повседневной работы.

«Техосмотр» патронов: педантичность, спасающая жизнь

Важную роль в точном выстреле играл не только ствол, но и патрон, которым он был снаряжён. Опытные стрелки проводили «техосмотр» боеприпасов в несколько этапов. Сначала проверяли, чтобы дульце гильзы плотно обхватывало пулю. Потом скатывали патроны по ровной покатой поверхности — гильза должна быть идеально круглой и спокойно скатываться. Любая неровность, любой дефект могли привести к отклонению пули на десятки метров на дистанции в километр.

Эта педантичность стала вторым «я» для каждого снайпера. Каждый патрон проверялся, каждый выстрел был выверен. В условиях, когда второго шанса может не быть, такая скрупулёзность была не просто профессиональной привычкой — она спасала жизнь.

Что осталось за кадром

Об афганских снайперах не снимали фильмов и не писали книг. У них не было многотысячных «счетов» и громких дуэлей, как у их предшественников. Но их работа была не менее сложной и опасной. Они воевали в условиях, где каждый выстрел мог быть последним, где враг был везде и нигде одновременно, где маскировка была искусством выживания.

Снайперы-«афганцы» стали связующим звеном между классической школой Великой Отечественной и современными методами ведения боя. Они изобретали лайфхаки на ходу, учились на своих ошибках и передавали опыт следующему поколению. «Весло», закопчённый прицел, мешковина вместо камуфляжа, проверка каждого патрона — всё это стало частью их повседневной рутины.

Их заслуги не измеряются количеством уничтоженных врагов. Они измеряются количеством спасённых жизней товарищей. Война в Афганистане не имела линии фронта, и именно снайперы часто становились той самой линией, которая не давала врагу прорваться. Их называли «шурави», и душманы боялись их не меньше, чем авиации или артиллерии. И боялись справедливо.