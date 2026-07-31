Запрет на брак: с кем нельзя было родниться русским

В массовом сознании прочно укоренился образ русского народа как гостеприимного и хлебосольного, открытого к любым контактам — вплоть до самых тесных, брачных. Считается, что наши предки охотно женились на представителях других народов и выдавали за них своих дочерей. Однако действительность оказывается куда сложнее. Исследования генетиков и историков рисуют иную картину: русские на протяжении столетий были весьма однородны по своему генетическому составу, а смешанные браки оставались редким исключением, не способным повлиять на генотип нации. Причина этому — не только бытовые предпочтения, но и строгая система запретов, выстроенная веками. Вопрос «с кем нельзя было родниться русским» имеет несколько ответов — и каждый из них уходит корнями в религию, государственное право и сословную иерархию.

© скриншот из мультфильма «Конек-Горбунок»

Кровь и каноны: родство как преграда

Самый древний и незыблемый запрет касался кровного родства. Издревле на Руси были запрещены браки между близкими родственниками. Близким у наших предков считалось родство вплоть до троюродных братьев и сестер. Церковные власти особое значение придавали ограничениям, установленным каноническим правом на браки между родственниками и свойственниками. Запрет простирался далеко: по каноническим правилам, препятствием к браку считалось родство вплоть до седьмой степени.

Причем запрет касался не только кровного родства. Породнившиеся в результате браков родственники тоже подпадали под ограничения. Овдовевшему супругу нельзя было жениться на сестре покойной жены, вдове — выйти замуж за брата умершего мужа. Нельзя было жениться на девушке, если она была сестрой жены родного брата — это считалось уже «духовным родством». То же правило действовало в отношении крестных родителей и их подопечных: они не могли вступать в брак. Законодательное ужесточение последовало в 1810 году, когда Святейший Синод издал указ, безусловно запрещавший браки между лицами, состоящими в четвертой степени бокового родства — то есть кузенами с кузинами.

Вера как стена

После принятия Русью христианства браки между православными и «погаными» — иностранцами и иноверцами — оказались под строгим запретом. В основе этого лежали и ветхозаветные заповеди, и правила Вселенских соборов — в частности, 72-е правило VI Вселенского собора, сформулировавшее запрет для христиан на браки с иноверцами. Эти правила, вошедшие в состав Кормчей книги, появившейся на Руси в XIII веке, запрещали браки христиан с язычниками, иноверными и еретиками.

Вплоть до XVIII столетия вступление в брак православных с лицами иной веры или иной конфессиональной принадлежности официально считалось недопустимым. Ведь любой брачный союз на Руси освящался в церкви, а для этого оба супруга должны были быть православными. Брак же, заключенный не по православному обычаю, законной силы не имел.

Перелом наступил при Петре I. В 1720 году по государственным соображениям последовало разрешение вступать в брак с католиками и лютеранами — то есть инославными, признающими Святую Троицу, но не с иноверными. Синодальный указ от 23 июня 1721 года стал основным документом в сфере смешанных браков за весь синодальный период. Однако и после этого сохранялось условие: брак должен был получить благословение в Православной Церкви, а дети воспитываться в православной вере.

Соседи, с которыми не роднились

Особенно строго запрет соблюдался в отношении кочевников, совершавших набеги на русские земли. Русские никогда не роднились с ними — за одним исключением. Исключение составляли половцы, но браки с ними заключались редко, в основном между княжескими и ханскими семьями, и преследовали сугубо политические цели — укрепление союза или закрепление договоренностей. Юрий Долгорукий был женат на дочери половецкого хана Аепы Осеневича и имел от нее восемь детей, среди которых — князь Андрей Боголюбский. Но это была династическая, а не массовая практика.

В XVI веке, при Иване Грозном, общение с иностранцами было сведено к минимуму. Царь опасался шпионажа, духовенство — тлетворного влияния на нравы прихожан. Решения Стоглавого собора (1551 года) зафиксировали это отношение в жестких формулировках. Строжайше запрещалось брить бороды и стричь усы — такие люди уподоблялись чужеземцам и приравнивались к вероотступникам и еретикам. В тексте Стоглава сказано прямо: «Кто брад бриет, и преставится таковой, недостоит над ним служити ни сорокоустия пети, ни просвиры, ни свещи по нем в Церковь, с неверным да причтется, от еретик бо се навыкоша». Гладковыбритые иностранцы считались людьми падшими и развращенными — садомитами, с которыми не то что породниться, а и за стол садиться было противно. Там же, в Стоглаве, осуждалось ношение инородческой одежды — например, тюбетеек.

Сословные и государственные преграды

Религиозные запреты дополнялись сословными и государственными. Петр I запретил младшим детям дворян вступать в брак: мужчинам — раньше 20 лет, женщинам — раньше 17, а гардемаринам — раньше 25 лет. По указу 1702 года потеряли юридическую силу брачные сделки между семьями, были запрещены браки между вольными и крепостными. Указом 1722 года запрещалось выдавать девушек замуж «за дураков» — то есть тех, кто не способен к обучению или не годен к службе. Был чётко определён возраст брачующихся среди дворян, служивых и военных людей.

Количество браков тоже было регламентировано. Священникам полагалось сделать выбор один раз — и на всю жизнь. Мирянам давалось право на ошибку, но третий брак был последним — получить разрешение на четвертый мог разве что государь. До 1901 года на вступление в третий брак нужно было испрашивать разрешение епархиального архиерея. Четвертый брак был запрещен вовсе.

Запрещалось жениться или брать в жены душевнобольных и тех, чей недуг не позволял в должной мере исполнять роль супруга или супруги. На протяжении продолжительного времени брак был под запретом у военных.

Что говорят генетики

Все эти запреты — не просто строки в исторических хрониках. Они оставили реальный след в генофонде нации. Результаты исследований, опубликованные в американском журнале Human Genetics, свидетельствуют о высокой генетической однородности русского народа. Татаро-монгольское иго, как выяснилось, практически не оставило следов в генетическом коде. Советские антропологи, проводившие масштабные исследования в Сибири, пришли к сходным выводам. Татьяна Алексеева в статье «Антропологический облик русского народа» отмечала: даже во второй половине XX века количество смешанных браков оставалось невелико. Русские Сибири сумели сохранить присущий им внешний облик — в большинстве своем они оставались светлоглазыми и светловолосыми. Вывод ученых однозначен: да, браки с инородцами случались. Но на общем фоне их число было столь незначительно, что они не могли повлиять на генофонд народа.

Итог: система, а не случайность

Запреты на брак в России не были хаотичным набором предрассудков. Это была стройная система, в которой переплелись религиозные каноны, государственные интересы и сословная иерархия. Церковь защищала чистоту веры, государство — чистоту сословий, народ — чистоту обычаев. Каждый запрет имел свою логику: кровное родство — чтобы не «смешивать естество», иноверие — чтобы не предавать веру отцов, сословные барьеры — чтобы не размывать устои.

И эта система работала. Русский народ, вопреки мифам о всеядности, на протяжении столетий оставался удивительно монолитным в брачном выборе. Не потому, что был закрыт или недружелюбен. А потому, что брак в понимании наших предков был не просто личным делом двух сердец — он был делом веры, рода и государства. И нарушить этот порядок мог далеко не каждый.