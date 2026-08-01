Как немцы использовали солдат-смертников во время Великой Отечественной

Страшный и почти невероятный образ, всплывающий в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной: немецкий пулеметчик, намертво прикованный цепью к своему MG. Он обречен вести огонь до последнего патрона или до собственной гибели, без надежды на отступление. Это одна из самых мрачных и спорных страниц военной истории, балансирующая между документальным фактом и пропагандистским мифом. Вдоль линии фронта ходили слухи о «солдатах-смертниках», которых собственное командование превращало в живое оружие. Так что же это было — жестокая реальность вермахта или плод воображения?

Первые свидетельства: жертвы пропаганды?

Впервые широкая общественность в СССР узнала о данном феномене из газеты «Красная звезда» в августе 1941 года. В заметке сообщалось, что на Смоленском направлении советские бойцы всего за два дня июля обнаружили 12 австрийцев, прикованных цепями к пулеметам. Один из выживших, пленный стрелок Фердинанд Кербер, рассказал, что его приковали к оружию, когда немцы начали отступать. Оставшись один в блиндаже, он, по его словам, стрелял в воздух, боясь проверки офицером, а затем, убедившись, что свои ушли далеко, вовсе прекратил огонь. Обнаруженные пулеметчики были «совершенно обессилевшими» — еды им не оставили.

Эта публикация породила шквал обсуждений. Многие исследователи позже расценили ее как откровенно пропагандистский материал, призванный демонизировать образ врага. Однако подобные истории оказались живучи и продолжали всплывать в мемуарах и документах на протяжении всей войны.

Архивная правда: документы против сомнений

Главный аргумент скептиков всегда был один: «Это лишь страшилки из газет». Но существуют и официальные документы, ставящие под сомнение эту позицию. Например, в журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии (опубликован на сайте «Память народа») есть прямое указание: при взятии высоты 251,3 советские войска обнаружили «прикованными к деревьям солдат-австрийцев». Важно отметить, что дивизия, о которой идет речь, — 449-й пехотный полк, действительно состоявший в большинстве из австрийцев.

Этот документ — не пропаганда, а сухая строчка боевого донесения, которая перевешивает любые голословные обвинения в выдумках. Он свидетельствует: такая практика действительно имела место.

«Пулеметчик на цепи»: живое оружие и его мотивы

Но зачем немцам было приковывать своих же солдат? Ответов на этот вопрос несколько, и они зависят от конкретной ситуации.

Штрафники и неблагонадежные. Пожалуй, самая распространенная версия: к пулеметам приковывали провинившихся солдат или штрафников. По сути, это был смертный приговор, заменявший расстрел. Солдата лишали возможности отступить или сдаться, превращая его в расходный материал для сдерживания наступающего противника. В архивах сохранилась фотография, на которой бойцы Красной Армии рассматривают цепи, которыми немецкое командование приковывало своих солдат-штрафников к пулеметам.

«Мера пресечения» для сомневающихся. Иногда причина была еще более жестокой и циничной. В своей книге «У стен Ленинграда» советский снайпер Иосиф Пилюшин описал случай, когда его подразделение наткнулось на молодого немца, прикованного за левую кисть к пулемету MG-08. Командир перевел слова пленного: он был прикован по приказу офицера за то, что вслух усомнился в победе рейха. Это была не просто карательная мера, а акт устрашения, демонстрация того, что ждет любого, кто посеет пораженческие настроения.

Оставленные прикрывать отступление. На завершающем этапе войны, когда вермахт стремительно откатывался на Запад, подобная практика стала еще более распространенной. Пулеметчиков оставляли в дотах и блиндажах, чтобы они сдерживали наступление Красной Армии, прикрывая отход основных сил. Их заведомо обрекали на смерть, но цепь гарантировала, что они не бросят пост и будут сражаться до конца. Это был рациональный, хоть и чудовищный, военный расчет.

Битва за Пиллау: прикованные к стенам. Один из самых ярких и документально подтвержденных эпизодов произошел в апреле 1945 года при штурме военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск). Немцы, прижатые к морю, оборонялись с отчаянием обреченных. Историк Сергей Якимов, описывая штурм, приводит слова советских ветеранов: «Снайперы и пулеметчики, прикованные цепями к кирпичной стене, не давали поднять головы». Лишь после того, как тяжелая артиллерия проделала бреши в стенах, гвардейцам удалось ворваться внутрь. В этом случае цепь была не наказанием, а крайней, отчаянной мерой удержания позиции любой ценой.

Миф или реальность? Взгляд с обеих сторон

Вокруг этой темы до сих пор ведутся споры. Скептики, такие как авторы на форуме «Historica.ru», считают эту историю «на 100% мифом». Они предполагают, что цепи могли использоваться для каких-то вспомогательных целей, например, для предотвращения скольжения пулемета, а их фотографии дали толчок для создания пропагандистской легенды.

Однако совокупность фактов говорит об обратном. Это не единичный случай, а практика, зафиксированная в разных источниках и в разные периоды войны:

1941 год — Смоленское направление, десятки прикованных австрийцев.

1944 год — воспоминания снайпера Пилюшина под Ленинградом.

1945 год — штурм Пиллау, прикованные к стенам снайперы и пулеметчики.

Кроме того, существует множество архивных фотографий, на которых запечатлены цепи и замки, которыми немцы приковывали своих солдат.

Смертники по приказу

Вероятнее всего, истина, как это часто бывает, лежит посередине. Пропаганда могла преувеличивать масштабы явления и использовать его для демонизации врага. Однако отрицать сам факт, что в вермахте существовала практика приковывания солдат к пулеметам, было бы ошибкой.

Это была предельно жестокая, циничная и эффективная тактика ведения войны, особенно в кризисных ситуациях. Она превращала солдата в часть окопного укрепления, лишая его права выбора и человеческого достоинства. «Пулеметчик на цепи» — это не просто жуткая деталь военного времени. Это символ той чудовищной цены, которую платили люди по обе стороны фронта, и той степени дегуманизации, до которой может дойти военная машина, когда на кону стоят жизнь и смерть.