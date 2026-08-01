Как немцы использовали солдат-смертников во время Великой Отечественной

«Пулеметчик на цепи»: как немцы на Великой Отечественной использовали солдат-смертников
Страшный и почти невероятный образ, всплывающий в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной: немецкий пулеметчик, намертво прикованный цепью к своему MG. Он обречен вести огонь до последнего патрона или до собственной гибели, без надежды на отступление. Это одна из самых мрачных и спорных страниц военной истории, балансирующая между документальным фактом и пропагандистским мифом. Вдоль линии фронта ходили слухи о «солдатах-смертниках», которых собственное командование превращало в живое оружие. Так что же это было — жестокая реальность вермахта или плод воображения?
Первые свидетельства: жертвы пропаганды?
Впервые широкая общественность в СССР узнала о данном феномене из газеты «Красная звезда» в августе 1941 года. В заметке сообщалось, что на Смоленском направлении советские бойцы всего за два дня июля обнаружили 12 австрийцев, прикованных цепями к пулеметам. Один из выживших, пленный стрелок Фердинанд Кербер, рассказал, что его приковали к оружию, когда немцы начали отступать. Оставшись один в блиндаже, он, по его словам, стрелял в воздух, боясь проверки офицером, а затем, убедившись, что свои ушли далеко, вовсе прекратил огонь. Обнаруженные пулеметчики были «совершенно обессилевшими» — еды им не оставили.
Эта публикация породила шквал обсуждений. Многие исследователи позже расценили ее как откровенно пропагандистский материал, призванный демонизировать образ врага. Однако подобные истории оказались живучи и продолжали всплывать в мемуарах и документах на протяжении всей войны.
Архивная правда: документы против сомнений
Главный аргумент скептиков всегда был один: «Это лишь страшилки из газет». Но существуют и официальные документы, ставящие под сомнение эту позицию. Например, в журнале боевых действий 152-й стрелковой дивизии (опубликован на сайте «Память народа») есть прямое указание: при взятии высоты 251,3 советские войска обнаружили «прикованными к деревьям солдат-австрийцев». Важно отметить, что дивизия, о которой идет речь, — 449-й пехотный полк, действительно состоявший в большинстве из австрийцев.
Этот документ — не пропаганда, а сухая строчка боевого донесения, которая перевешивает любые голословные обвинения в выдумках. Он свидетельствует: такая практика действительно имела место.
«Пулеметчик на цепи»: живое оружие и его мотивы
Но зачем немцам было приковывать своих же солдат? Ответов на этот вопрос несколько, и они зависят от конкретной ситуации.
- Штрафники и неблагонадежные. Пожалуй, самая распространенная версия: к пулеметам приковывали провинившихся солдат или штрафников. По сути, это был смертный приговор, заменявший расстрел. Солдата лишали возможности отступить или сдаться, превращая его в расходный материал для сдерживания наступающего противника. В архивах сохранилась фотография, на которой бойцы Красной Армии рассматривают цепи, которыми немецкое командование приковывало своих солдат-штрафников к пулеметам.
- «Мера пресечения» для сомневающихся. Иногда причина была еще более жестокой и циничной. В своей книге «У стен Ленинграда» советский снайпер Иосиф Пилюшин описал случай, когда его подразделение наткнулось на молодого немца, прикованного за левую кисть к пулемету MG-08. Командир перевел слова пленного: он был прикован по приказу офицера за то, что вслух усомнился в победе рейха. Это была не просто карательная мера, а акт устрашения, демонстрация того, что ждет любого, кто посеет пораженческие настроения.
- Оставленные прикрывать отступление. На завершающем этапе войны, когда вермахт стремительно откатывался на Запад, подобная практика стала еще более распространенной. Пулеметчиков оставляли в дотах и блиндажах, чтобы они сдерживали наступление Красной Армии, прикрывая отход основных сил. Их заведомо обрекали на смерть, но цепь гарантировала, что они не бросят пост и будут сражаться до конца. Это был рациональный, хоть и чудовищный, военный расчет.
- Битва за Пиллау: прикованные к стенам. Один из самых ярких и документально подтвержденных эпизодов произошел в апреле 1945 года при штурме военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск). Немцы, прижатые к морю, оборонялись с отчаянием обреченных. Историк Сергей Якимов, описывая штурм, приводит слова советских ветеранов: «Снайперы и пулеметчики, прикованные цепями к кирпичной стене, не давали поднять головы». Лишь после того, как тяжелая артиллерия проделала бреши в стенах, гвардейцам удалось ворваться внутрь. В этом случае цепь была не наказанием, а крайней, отчаянной мерой удержания позиции любой ценой.
Миф или реальность? Взгляд с обеих сторон
Вокруг этой темы до сих пор ведутся споры. Скептики, такие как авторы на форуме «Historica.ru», считают эту историю «на 100% мифом». Они предполагают, что цепи могли использоваться для каких-то вспомогательных целей, например, для предотвращения скольжения пулемета, а их фотографии дали толчок для создания пропагандистской легенды.
Однако совокупность фактов говорит об обратном. Это не единичный случай, а практика, зафиксированная в разных источниках и в разные периоды войны:
- 1941 год — Смоленское направление, десятки прикованных австрийцев.
- 1944 год — воспоминания снайпера Пилюшина под Ленинградом.
- 1945 год — штурм Пиллау, прикованные к стенам снайперы и пулеметчики.
Кроме того, существует множество архивных фотографий, на которых запечатлены цепи и замки, которыми немцы приковывали своих солдат.
Смертники по приказу
Вероятнее всего, истина, как это часто бывает, лежит посередине. Пропаганда могла преувеличивать масштабы явления и использовать его для демонизации врага. Однако отрицать сам факт, что в вермахте существовала практика приковывания солдат к пулеметам, было бы ошибкой.
Это была предельно жестокая, циничная и эффективная тактика ведения войны, особенно в кризисных ситуациях. Она превращала солдата в часть окопного укрепления, лишая его права выбора и человеческого достоинства. «Пулеметчик на цепи» — это не просто жуткая деталь военного времени. Это символ той чудовищной цены, которую платили люди по обе стороны фронта, и той степени дегуманизации, до которой может дойти военная машина, когда на кону стоят жизнь и смерть.