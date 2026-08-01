Приметы на 2 августа: что можно и чего нельзя делать в этот день

2 августа в народном календаре — Ильин день. В этот день было принято наблюдать за погодой, чтобы предсказать, каким будет август, осень и зима.

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Хорошие приметы: что можно делать В день памяти пророка Ильи принято посещать храм. Верующие обращаются к святому с молитвами о ясной погоде и благополучии. Девушки просят о счастливом замужестве и рождении детей.

Хозяйки в этот день пекли хлеб из свежесмолотого зерна и угощали им родных, соседей и нуждающихся.

Считается благоприятным собирать целебные травы. Рано утром отправляются в лес, чтобы заготовить растения для сушки. Попасть под дождь — добрая примета. Говорят, что это приносит здоровье и укрепляет силы. Плохие приметы: что нельзя делать Не рекомендуется купаться, так как, по поверьям, в водоёмах в этот день активизируется нечистая сила. С Ильина дня предки обычно завершали купальный сезон.

Запрещается заниматься тяжёлой работой и домашними хлопотами. День не следует посвящать мирским делам, а то можно навлечь наказание святого.

Не стоит устраивать шумные застолья и употреблять алкоголь — такое поведение считается неуместным.

Нельзя впускать в дом кошек и собак, а также выпускать домашних животных со двора, чтобы избежать несчастий. В этот день не ходят за грибами и ягодами и откладывают рыбалку. Приметы о погоде Глухой гром предвещает небольшой дождь, а звонкий — сильный ливень.

Если дождя нет, сухая погода продлится ещё около шести недель.

Дождь сулит холодную осень.

Активное жужжание пчёл — к теплу.

Считалось, что с Ильина дня лето идёт на спад: ночи становятся длиннее, а вода в реках и озёрах — холоднее. Именинники Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор. Геомагнитный прогноз Геомагнитная активность 2 августа оценивается в 3 балла. Это слабая магнитная буря, которая может повлиять на атмосферу и чувствительных людей.