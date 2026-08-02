Ясырки: почему казаки предпочитали жениться на мусульманках

Двести с лишним лет разделяют этих двух людей. Пётр I, прорубивший окно в Европу, гигант почти двухметрового роста, человек-вихрь, перевернувший Россию вверх дном. И Николай II, тихий, мягкий, домашний государь, при котором эта самая Россия рухнула. Они — словно начало и конец одной огромной истории, две скобки, между которыми уместилась вся имперская эпоха.

Оба носили титул «император Всероссийский». Оба принадлежали к роду Романовых. И всякий, кто хоть раз задумывался об этом, неизбежно задавал себе вопрос: а кем, собственно, они друг другу приходились? Прямым ли потомком был последний царь первому императору? Текла ли в жилах Николая Александровича кровь Петра Великого?

Самый короткий ответ

Если говорить строго и сухо, то Пётр I приходился Николаю II прапрапрапрадедом — то есть предком в шестом поколении по прямой нисходящей линии. Николай был потомком Петра. Но вот тут и начинается самое интересное.

Потому что эта прямая линия проходит не через сыновей Петра, а через его дочь. И в одном-единственном звене этой цепи мужская кровь Романовых иссякла полностью, уступив место крови немецких герцогов. После чего фамилию «Романовы» русские государи носили, по сути, лишь по традиции — биологически это была уже совсем другая династия. Давайте проследим эту цепочку звено за звеном. Она того стоит.

Трагедия мужской линии Петра

У Петра Великого было много детей, но судьба обошлась с ними жестоко — большинство умерли в младенчестве. До взрослых лет дожили немногие, и с наследниками мужского пола вышла настоящая беда.

Старший сын, царевич Алексей, рождённый в первом браке с Евдокией Лопухиной, как известно, вступил в конфликт с отцом, был обвинён в измене и погиб в Петропавловской крепости в 1718 году. После него остался малолетний сын — внук Петра, тоже названный Петром. Этот мальчик впоследствии взойдёт на престол как Пётр II, но процарствует совсем недолго и умрёт пятнадцатилетним от оспы в 1730 году, не оставив потомства.

И вот здесь происходит роковое для династии событие: со смертью Петра II прямая мужская линия дома Романовых пресеклась окончательно. Внуков по мужской линии у Петра Великого, способных продолжить род, больше не осталось. Мужская ветвь, идущая от первых царей Романовых через сыновей, оборвалась.

Дальше судьба престола пошла причудливыми путями — через племянницу Петра Анну Иоанновну, через младенца Ивана Антоновича. Но нас интересует другая нить — та, что в конце концов приведёт нас к Николаю II. И эта нить тянется от дочери Петра.

Дочь, спасшая родословную

У Петра I и Екатерины I была дочь Анна Петровна. Именно ей суждено было стать тем мостиком, через который кровь Петра дотянется до последнего русского царя.

Анну выдали замуж за герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского — представителя небольшого немецкого владетельного дома. От этого брака родился сын — Карл Петер Ульрих. Мальчик рано осиротел, рос в Германии, воспитывался по-протестантски и, казалось, был бесконечно далёк от русского трона.

Но бездетная императрица Елизавета Петровна — родная тётка мальчика, другая дочь Петра — вызвала племянника в Россию, объявила своим наследником, обратила в православие и нарекла Петром Фёдоровичем.

Так на русский престол взошёл человек, который по отцу был чистокровным немцем из Гольштейн-Готторпов, а от Петра Великого унаследовал лишь четвертушку крови — через мать. Этот государь известен как Пётр III.

Гольштейн-Готторп-Романовы

И вот с Петра III начинается новая, по сути уже не романовская, а гольштейн-готторпская династия, которая по традиции и по родству с пресекшимся домом продолжала именоваться Романовыми. Историки потому нередко называют всех последующих правителей не просто Романовыми, а Гольштейн-Готторп-Романовыми — чтобы подчеркнуть эту смену мужской линии.

Запомним: Пётр III — правнук Петра I. И именно через него пойдёт дальше прямая линия к Николаю.

Пётр III процарствовал всего несколько месяцев и был свергнут собственной женой — той самой, что войдёт в историю как Екатерина II Великая. Брак этот для родословной Петра I важен не кровью Екатерины (она была немецкой принцессой и к Петру Великому отношения по крови не имела), а их сыном — Павлом.

Павел I был сыном Петра III и Екатерины II. По отцовской линии он, таким образом, оставался прямым потомком Петра Великого — пусть и сильно «разбавленным» немецкой кровью герцогов Гольштейн-Готторпских.

Прямая дорога к последнему царю

Дальше цепочка разворачивается просто и ясно, поколение за поколением: Павел I — сын его Николай I — сын его Александр II — сын его Александр III — и, наконец, сын Александра III, Николай II.

Сложим всё воедино и получим полную лестницу от первого императора до последнего:

Пётр I → его дочь Анна Петровна → её сын Пётр III → его сын Павел I → его сын Николай I → его сын Александр II → его сын Александр III → его сын Николай II.

Восемь поколений. Если считать степень родства, то Пётр Великий приходится Николаю II предком в шестом колене — прапрапрапрадедом. А Николай, соответственно, его прямым потомком в этой же степени.

Так Романов ли Николай?

Вот мы и подошли к самому щекотливому. Формально Николай II — Романов, последний государь из этого дома, носитель великой фамилии. Но если смотреть на родословную трезво, мужская линия настоящих, «первых» Романовых пресеклась ещё в 1730 году со смертью Петра II.

Та династия, что правила Россией от Петра III до Николая II, по мужской крови была уже не русскими боярами Романовыми, а немецкими герцогами Гольштейн-Готторпскими. Кровь же Петра Великого дошла до Николая II через единственную ниточку — через его дочь Анну Петровну.

И за полтора с лишним века правления немецких династических браков эта петровская доля крови, разумеется, измельчала до совсем небольшой величины: каждый новый монарх женился на иностранной — чаще всего немецкой — принцессе, и русско-петровская составляющая в жилах потомков таяла от поколения к поколению.

Поэтому, к концу XIX века, русской крови в жилах последнего императора Николая II осталось меньше одного процента — примерно 1/256.

Заключение

Получается парадокс. Последний русский царь был потомком Петра Великого — это бесспорный факт. Но потомком очень дальним, по женской линии, через цепочку немецких браков, в которой собственно русской крови оставалось уже совсем немного.

По фамилии — Романов. По прямому мужскому происхождению — Гольштейн-Готторп.

И в этом, пожалуй, главная ирония всей истории: первый император, создавший Российскую империю и прорубивший окно в Европу, сам того не ведая, запустил механизм, который через восемь поколений привёл на престол человека, в чьих жилах его крови остались лишь крохи. Пётр Великий хотел сделать Россию европейской державой — и его потомки стали европейцами до мозга костей, порой забывая о той самой России, которую он создал.