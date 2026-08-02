Сколько фашистов осталось лежать в советской земле

Они приходили как завоеватели, чтобы стереть с лица земли нашу страну и наш народ. А остались лежать в её земле — миллионами. Точное число «фашистов», нашедших вечный покой на территории бывшего Советского Союза, до сих пор является предметом споров историков.

Но масштаб этого «захоронения» поражает воображение. Сегодня на территории России и других постсоветских республик покоятся останки, по разным оценкам, от полутора до трёх с лишним миллионов солдат и офицеров вермахта и их союзников. И это число продолжает расти.

«Фашисты»: цифры и потери

Прежде чем говорить о захоронениях, стоит определиться с масштабом трагедии, которую они отражают. Общие потери Германии на Восточном фронте, по разным подсчётам, колоссальны.

Советский военный историк Григорий Кривошеев оценивал безвозвратные потери Германии (убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести) в 3 604 800 человек. Немецкий исследователь Рюдигер Оверманс, опираясь на архивные данные, называет близкую цифру — 3 562 000. Согласно данным Википедии, совокупные потери Германии в ходе войны на территории бывшего Советского Союза составили 2,2 млн солдат, в том числе 1,4 млн — на территории России.

Впрочем, есть и более высокие оценки. По данным некоторых источников, количество известных могил на территории бывшего СССР превышает 3,2 млн, а с учётом последних находок поисковых групп приближается к 4 млн. Если верить этим цифрам, на каждый квадратный километр восточноевропейского театра военных действий приходится в среднем по нескольку десятков непогребённых или забытых солдат.

Но немцы были не одни. Вместе с ними в земле лежат их союзники: итальянцы, венгры, румыны, испанцы, финны. Общая цифра захороненных этнических немцев на территории СССР и стран Восточной Европы, по некоторым данным, достигает 3 226 000 человек.

Уничтоженные кладбища: война после войны

Сразу после войны судьба вражеских захоронений была предрешена. В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны № 1517 от 1 апреля 1942 года, все немецкие кладбища, устроенные оккупантами на захваченных территориях, подлежали ликвидации.

Документ предписывал местным властям провести «уборку» и захоронение трупов вражеских солдат, а также «ликвидировать неприятельские кладбища и отдельные могилы, устроенные противником на площадях и улицах». Новые места для захоронения «трупов вражеских солдат» должны были находиться «вдали от населённых пунктов, шоссейных дорог и братских могил бойцов и командиров Красной Армии и гражданского населения». В постановлении не говорилось ни о каких мерах по обустройству этих захоронений.

На практике это означало одно: тела сбрасывали в противотанковые рвы и овраги, засыпали землёй и забывали. Места таких «стихийных» захоронений сегодня известны разве что местным жителям — на них нет ни крестов, ни памятников, их можно опознать лишь по неровностям рельефа.

Современные мемориалы: примирение через память

Ситуация кардинально изменилась после подписания межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия в 1992 году. Германия получила право обустраивать и содержать за свой счёт на территории России немецкие воинские захоронения. Взамен немецкая сторона взяла на себя обязательства по уходу за советскими воинскими мемориалами на своей территории.

Сегодня, по данным Министерства иностранных дел России, на территории бывшего СССР насчитывается 1722 немецких воинских кладбища. Однако эти цифры требуют пояснения. На сайте «Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями» (Volksbund) указано 185 таких кладбищ в России. Разница объясняется тем, что многие захоронения, учтённые МИД России, представляют собой небольшие братские могилы или отдельные участки.

На сегодняшний день в России создано 22 сборных немецких военных кладбища, где похоронены в общей сложности около 500 тысяч немецких солдат. При этом, по данным действующей в Германии общественной организации «Verein Russland Kriegsgräber» («Союз военных захоронений в России»), на организованных воинских кладбищах в Российской Федерации перезахоронено лишь около 350 тысяч гитлеровцев.

Ещё более 1 миллиона солдат вермахта, по оценкам экспертов, до сих пор лежат за пределами организованных кладбищ. Их останки продолжают находить поисковики во время «Вахт памяти». Ежегодно в местах боёв на Восточном фронте находят останки примерно 40 тысяч немецких солдат.

Крупнейшие кладбища: где покоятся павшие враги

Среди множества захоронений выделяются несколько крупнейших мемориальных комплексов.

Россошка (Волгоградская область) — крупнейшее немецкое воинское кладбище на юге России. Здесь, по разным данным, покоятся от 50 до 65 тысяч немецких солдат. Число имён на гранитных кубах мемориала достигает 120 тысяч. Примечательно, что на этом кладбище, помимо немцев, захоронены румынские и советские солдаты.

Сологубовка (Ленинградская область) — крупнейшее немецкое кладбище на северо-западе России. Оно является местом упокоения более 50 тысяч солдат и офицеров, погибших в этом регионе с лета 1941 года до зимы 1944-го.

Духовщина (Смоленская область) — ещё одно крупное сборное кладбище, открытое в 2013 году. Здесь похоронены более 65 тысяч немецких солдат. Это самое крупное сборное кладбище германских солдат в России.

Послесловие

Сколько фашистов осталось лежать в советской земле? Точного ответа нет, и, вероятно, не будет. Поисковые работы продолжаются, и каждый год приносит новые находки. Народный союз Германии надеется найти останки ещё около миллиона человек и захоронить их с воинскими почестями.

Эти люди пришли на нашу землю как враги, чтобы уничтожить нас. Они умирали здесь — в котлах и на полях сражений, в лагерях для военнопленных и в госпиталях. И они остались здесь — миллионы солдат, разбросанных по бескрайним просторам от Волги до Балтики.

Их могилы стали частью нашей истории. И даже спустя восемь десятилетий эта история продолжает писаться — каждый раз, когда поисковик находит в лесу или в поле истлевшие кости и проржавевший солдатский жетон с нечитаемым номером. Это напоминание о страшной цене, которую заплатило человечество за попытку перекроить мир по законам ненависти.