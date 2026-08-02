Почему во всем мире десантники носят малиновые, а в России — голубые береты

В мировой военной традиции воздушно-десантные войска часто неофициально называют «малиновыми беретами». Этот цвет — от тёмно-бордового до крапового — стал визитной карточкой «крылатой пехоты» в Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Израиле и ещё примерно в шести десятках стран. В российских же ВДВ прижился совершенно иной цвет — небесно-голубой, ставший одним из главных символов армии. Как же так вышло, что мы пошли против общемировой традиции?

Мировой стандарт: малиновый берет

Берет как головной убор имеет долгую историю. Исследователи полагают, что ещё в Средние века его носили нанимавшиеся в пехоту крестьяне и ремесленники. Со временем удобный и практичный головной убор стал атрибутом элитных подразделений — швейцарских гвардейцев, британских коммандос, французских альпийских стрелков.

За разными родами войск закрепились береты различных цветов. И для десантников практически во всём мире выбрали малиновый. Почему именно его? Точных документальных подтверждений нет, но бытует версия, что этот цвет был связан с цветом беретов британских парашютистов, которые во время Второй мировой войны первыми стали массово использовать этот головной убор. Английский «maroon beret» стал образцом для подражания, и малиновый цвет распространился по миру как негласный стандарт.

Советский путь к берету: от оранжевого к защитному

В Советском Союзе десантники долгое время обходились без беретов. Парадным головным убором им служил шлем, схожий с танкистским или лётным. Идея переодеть десантников в береты впервые возникла лишь в 1961 году, в ходе подготовки к первомайскому параду в Москве.

Командующий ВДВ генерал-лейтенант Иван Тутаринов предложил для десантников оранжевые береты с белой выпушкой по донышку. Однако у заместителя министра обороны маршала Баграмяна был свой вкус — он заменил оранжевый цвет на тёмно-синий. В марте-апреле 1961 года проект формы переходил от одного военачальника к другому, и цвет берета вновь поменяли — на защитный, цвета хаки. Эскизы с беретами уже были готовы, но на первомайский парад десантники так и вышли в старых шлемах. Проект отправили в архив.

Малиновый дебют 1967 года

Новый виток истории наступил в 1963 году, когда чёрные береты появились у морских пехотинцев — это был первый случай введения беретов в Советской Армии. Головной убор пришёлся по душе и руководству ВДВ.

В 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, легендарный командующий ВДВ генерал Василий Маргелов утвердил новую форму. Желая идти в ногу с мировой традицией, «дядя Вася» выбрал малиновый цвет берета. Художник Александр Жук подготовил эскизы: на одном рисунке изображался солдат в малиновом берете с голубым флажком-парашютом справа, на другом — в берете защитного цвета. В итоге утвердили малиновый. Именно в таких беретах десантники впервые прошли по Красной площади на юбилейном параде.

Почему малиновый «не прижился»

Казалось бы, история могла на этом закончиться. Но малиновый цвет в ВДВ не прижился. И дело вовсе не в том, что он казался слишком ярким или, как иногда шутят, «не мужским». Причина оказалась куда прозаичнее — геральдическая.

Дело в том, что у каждого рода войск в Советской Армии был свой так называемый «приборный» цвет — уставной цвет окантовок, погон и петлиц. Для ВДВ таким цветом после армейской реформы 1955 года стал голубой — цвет неба. С касками, которые десантники носили раньше, это сочетание смотрелось нормально. А вот малиновые береты с голубыми элементами мундира выглядели, мягко говоря, не очень. Русские военные стремились не смешивать приборные цвета на одном мундире. Малиновый берет попросту диссонировал с голубым приборным цветом формы ВДВ.

Рождение легенды: голубой берет

Вопрос о смене цвета решили достаточно быстро. Уже в 1968 году десантники стали массово переходить на береты небесного цвета. А 26 июля 1969 года вышла директива Министерства обороны, которая официально утвердила голубой берет как форменный головной убор для ВДВ.

Солдаты и офицеры «крылатой пехоты» посчитали, что голубой цвет, символизирующий небо, гораздо больше подходит воинам, служащим в ВДВ. Так родилась легенда, которая живёт до сих пор. Голубой берет стал не просто частью формы, а символом принадлежности к элите, знаком братства и доблести.

Сегодня лишь семь стран мира используют для своих десантных подразделений голубой цвет. Это Россия и государства, которые долгое время были в орбите её влияния: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Таджикистан. Украина, к примеру, в 2017 году отказалась от голубых беретов и вернулась к малиновым.

Так что выбор цвета — это не случайность и не прихоть. За ним стоят история, геральдика и, конечно, легендарная личность «дяди Васи» Маргелова, который, сам того не желая, заменил мировой стандарт на уникальный символ, ставший гордостью российских десантников.