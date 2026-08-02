Зачем на самом деле десантники разбивают бутылки о голову

Каждый год 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, на улицах российских городов разворачивается картина, привычная для одних и шокирующая для других. Крепкие парни в голубых беретах и тельняшках с боевым кличем «За ВДВ!» разбивают о свои головы стеклянные бутылки. Осколки летят в стороны, зрители ахают, кто-то аплодирует, кто-то качает головой — мол, беспредел. Но за этим, казалось бы, бессмысленным и опасным действом стоят вполне конкретные причины. Разберёмся, откуда взялась эта традиция и зачем десантники на самом деле бьют бутылки о голову.

© РИА Новости

Самая суровая версия: стоять на лбу

Начнём с легенды, которая звучит наиболее убедительно и сурово. Говорят, что традиция разбивать бутылки о голову родилась не на пустом месте, а из армейской практики наказаний. В самом начале становления ВДВ как рода войск, когда десантники ещё не считались военной элитой, существовал нестандартный способ дисциплинарного воздействия на провинившихся — их заставляли долгое время стоять на голове, точнее — на лбу.

От такого испытания кожа на лбу со временем грубела, теряла чувствительность и фактически дубела. Бывалый солдат, прошедший через эту «школу», уже не боялся никаких ударов. Он вполне мог разбить о свой закалённый лоб бутылку, демонстрируя перед товарищами свою выносливость и лихость. Так наказание превратилось в элемент бравады, а бравада — в традицию.

Версия рекрутская: показуха и пиар

Вторая, куда более прагматичная версия, звучит в устах самих десантников. Вот как откровенно высказался прошедший срочную службу в ВДВ гвардии рядовой Артур Маковский: «Вообще это всё показуха, чтобы все видели суровость и силу русских вояк. Как каратисты на выступлениях ломают доски, так в армии разбивают кирпичи. А у ВДВ это уже стало фишкой. Конечно, учат разбивать именно кирпичи, а бутылки — это уже самодеятельность».

И в этом есть свой смысл. Показательные выступления десантников — с разбиванием бутылок, приёмами рукопашного боя, захватом и обезвреживанием «часовых» и стрельбой холостыми — создают для будущих призывников яркий образ лихого вояки. Это своего рода рекламная кампания, работающая на престиж войск. В бою умение разбивать бутылку о голову, конечно, не пригодится, но как элемент имиджа «крылатой пехоты» — вполне. Голубой берет, красивая форма и брызги стекла, разлетающиеся во все стороны, — это зрелище, которое запоминается надолго.

Версия практическая: техника безопасности

Есть и третья, самая циничная версия. В День ВДВ повсюду оказывается огромное количество пустых стеклянных бутылок. Урн, как водится, на всех не хватает. А на душе у десантников весело и смело — почему бы не использовать тару по-своему? Разбил — и проблема с утилизацией решена.

Но если серьёзно, то у этого трюка есть отработанная техника. Десантники знают: бить надо не абы как, а строго в районе заводского шва — того самого, где бутылка спаяна из двух половинок. Если ударить достаточно сильно именно в это место, бутылка гарантированно расколется. Сам удар при этом лучше наносить не по голой голове, а через головной убор — берет — в районе чуть выше кокарды. Это место черепа — самое прочное, плюс головной убор смягчает удар. Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Версия психологическая: чтобы боялись

Наконец, есть и психологическое объяснение. Один из ветеранов ВДВ в интервью волгоградскому изданию «Блокнот» ответил на вопрос, зачем они это делают, предельно прямо:

«Мы бьем бутылки об голову, чтобы нас боялись».

Другой десантник уточнил:

«Не для красоты, не для показухи какой-то, а для выработки силы воли».

В этом есть своя логика: человек, который способен без видимого дискомфорта разбить о свою голову стеклянную бутылку, внушает уважение и даже страх. Это демонстрация готовности терпеть боль и пренебрегать опасностью — качества, которые в военной среде ценятся превыше всего.

Официальная позиция: символика, а не цель

Удивительно, но даже высшее командование ВДВ не видит в этой традиции ничего криминального. Начальник штаба ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов несколько лет назад высказался вполне определённо:

«Купание в фонтанах — это не преступление. Это не самоцель — купаться и бить бутылки о голову, это чисто символическое мероприятие, и последствий, на мой взгляд, никаких не влечет».

Стоит, правда, оговориться: «никаких последствий» — это, мягко говоря, преувеличение. Врачи скорой помощи 2 августа традиционно фиксируют множество обращений от десантников с порезами от стекла и сотрясениями мозга. Трюк этот далеко не безобидный, и пытаться повторить его без подготовки крайне опасно.

Подводя итог, можно сказать, что разбивание бутылок о голову — это традиция со сложной природой. В ней переплелись суровая армейская школа наказания, желание произвести впечатление на зрителей и будущих новобранцев, отработанная техника и психологический расчёт. Для одних это «беспредел» и хулиганство, для других — символ несгибаемой десантной удали. Но, как бы мы к этому ни относились, в День ВДВ без звона разбиваемого стекла не обходится. И вряд ли обойдётся в ближайшее время.