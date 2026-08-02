«Бандит Катя»: почему нацисты давали за ее голову 25 гектаров земли

В годы оккупации в белорусских деревнях вокруг Добруша на всех столбах висели листовки, способные вогнать в дрожь любого местного жителя. Германское командование обещало баснословное вознаграждение за поимку неуловимого партизана. При этом нацисты были уверены, что охотятся на мужчину — дерзкого, опытного диверсанта, который в одиночку держит в страхе целый регион. Каково же было их изумление, когда выяснилось, что загадочный «бандит» — это хрупкая девушка, совсем недавно учившаяся в институте.

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Цена вопроса: 3000 марок, соль и земля

За голову «бандита Кати» гитлеровцы назначили награду, которая在当时 считалась огромной: 3000 рейхсмарок, 5 пудов соли и земельный надел в 25 гектаров. Соль в военное время была стратегическим товаром, а 25 гектаров земли — это целое состояние, о котором крестьянин не мог и мечтать. Сумма впечатляла: за поимку одного партизана давали больше, чем за многих других подпольщиков вместе взятых. В листовках неизменно фигурировало слово «бандит» — и в этом была своя ирония. Нацисты искренне полагали, что за прозвищем скрывается мужчина, и даже представить не могли, что их главным врагом стала девушка по имени Варя.

Кто скрывался за легендой

Варвара Петровна Вырвич родилась в 1922 году в Речице. Её отец был директором спичечной фабрики в Пинске. До войны она поступила в Одесский политехнический институт, собиралась стать инженером-строителем. В июне 1941 года, когда началась война, Варя как раз заканчивала второй курс. Вместо диплома она выбрала фронт — отправилась на курсы медицинских сестёр, стала санинструктором, прошла тысячи километров фронтовых дорог. Затем попала в школу разведчиков в Бухаре, где освоила минно-подрывное дело, научилась стрелять из разных видов оружия и пользоваться радиостанцией. В 1943 году её забросили в тыл к немцам на территорию Добрушского района.

Отряд имени Будённого

Варя примкнула к партизанам и вскоре возглавила отряд молодёжи. Комсомольцы назвали своё подразделение именем Будённого. На общем собрании один из партизан сказал:

«Диверсия — это как удар саблей. Она стремительна, как казачья атака».

Сравнение понравилось всем. Отряд действовал в Добрушских лесах, прилегающих к железной дороге Гомель-Брянск. Базу устроили почти в ста километрах от железнодорожного полотна, в самой глухой чаще.

Все бойцы отряда ездили верхом на лошадях, отбитых у немцев. Конники возникали из леса, молниеносно совершали диверсию и так же внезапно исчезали в чаще. Их было почти 150 человек. За время деятельности отряда под откос было пущено 27 эшелонов, произведено 85 взрывов на железной дороге. Вскоре в районе действия отряда почти не осталось полицаев. Диверсанты мстили за каждого убитого товарища или его родственника.

Почему «Катя»

У Вари в каждом населённом пункте были связные. Для конспирации они звали её Катей. А ещё потому, что в отряде всем очень нравилась песня «Катюша». Вот так и родился легендарный «бандит Катя». Сама Варвара впоследствии вспоминала: немцы думали, что воюют с мужчиной, и никак не могли поверить, что все эти диверсии — дело рук девушки.

Жизнь после войны

Когда в 1944 году Белоруссию освободили, комсомольцы вышли из подполья. Варя Вырвич возглавила Добрушский райком комсомола. За свои подвиги она была награждена орденом Красного Знамени (1 января 1944 года), орденом Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 года) и медалью «Партизану Отечественной войны». Она вышла замуж за боевого товарища Ивана и прожила с ним долгую жизнь.

Варвара Петровна Вырвич ушла из жизни в 1998 году в возрасте 76 лет. Спустя три года не стало и её супруга. Сегодня она является одним из символов партизанского движения на белорусской земле.

Вместо заключения

Немцы так и не узнали при жизни, кто же такой «бандит Катя». Ирония судьбы: охотясь на грозного диверсанта, они на самом деле искали девушку, которая до войны мечтала строить города, а стала их самым страшным кошмаром. Двадцать семь пущенных под откос эшелонов, восемьдесят пять взрывов — и всё это сделала хрупкая Варя, которая просто не могла сидеть сложа руки, пока её землю топтал враг. История «бандита Кати» — это история о том, как война меняет людей, превращая вчерашних студенток в легендарных командиров, за голову которых дают 25 гектаров земли.