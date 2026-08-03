Почему ГРУ свернуло операцию по вербовке генерала Венка

В 1965 году полковник Главного разведуправления Генштаба Григорий Михляев был направлен в длительную командировку в Берлин. Обычно такие командировки длятся 3-4 года. Но Григорий Фролович задержался в Германии на долгих семь лет.

Это была его вторая командировка за границу. К тому времени Михляев был опытным военным разведчиком. За плечами годы войны, военно-дипломатическая академия, служба помощником начальника Советской военной миссии при главнокомандующем британской рейнской армией в английской зоне оккупации Германии, работа в центральном аппарате ГРУ в оперативном управлении на немецком и австрийском направлениях.

В период первой командировки он в составе советской военной миссии вел наблюдение за оккупационными войсками Великобритании, Канады, Бельгии, Нидерландов, находившихся в этой зоне, а также за немецкими формированиями так называемых чернорубашечников. Офицеры миссии оказывали помощь советским гражданам-репатриантам, насильно угнанным в Германию во время войны.

Работа в аппарате ГРУ в Москве давали возможность оценить свою деятельность с позиций центра, изучить опыт других сотрудников, принимать непосредственное участие в разработке операций стратегической и оперативной разведки.

И вот теперь после работы в Центре он едет в Берлин.

Хороший вербовщик – элита разведки

«Знаете, – скажет в беседе со мной Григорий Фролович Михляев, – в разведке можно служить по-разному. Мне доводилось встречаться с офицерами, которые под всякими предлогами уходили от вербовочной работы. Вербовка агентов дело трудное и опасное. И не каждому под силу. Некоторые откровенно говорили:

«Зачем мне рисковать? Искать новые источники, возиться с ними, вербовать, потом попадать в неприятные истории. Я буду собирать информацию, обрабатывать и регулярно посылать ее в Центр. Меня не обвинят в бездеятельности, и в то же время всегда буду «чист» перед контрразведкой».

После этих слов полковник замолчал и потом добавил:

«Но это не разведчики».

Совсем по-иному подходил к своей работе Григорий Михляев. О нем можно сказать одно: он – вербовщик. А вербовщики – элита разведки. И не каждому суждено войти в их число.

Ведь в конечном итоге ценность оперативного сотрудника целиком зависит, если так можно выразиться, от качества подобранных им агентов. Какими чертами должен быть наделен вербовщик? Трудный вопрос. Это зависит от многих обстоятельств, например, непосредственно от оперативной обстановки.

Сам Григорий Фролович среди таких качеств выделял сильную волю, веру в успех, смелость, находчивость, личное обаяние и умение мастерски вести индивидуальную беседу, не столько говорить самому, сколько слушать собеседника.

Всеми этими качествами обладал сам полковник Михляев. Об этом говорят его вербовки. Расскажем о некоторых из них.

«Я не хочу повторения войны»

…Как-то знакомый Георгия Фроловича, работавший на фирме Круппа, представил советского разведчика отставному немецкому генералу. Назовем его Гартманом.

После войны генерал получал хорошую пенсию, однако без дела не сидел. По предложению штаба НАТО он писал воспоминания о ходе Нормандской операции. У него в помощниках ходили два капитана и стенографистка. Ценен Гартман был тем, что он имел доступ к архивным документам НАТО, а также штаба Бундесвера.

К счастью, в рабочем плане Михляева вербовка генерала по срокам ограничений не имела. Такое в жизни Георгия Фроловича случалось редко, но тем не менее случалось.

Однажды вызвал его к себе генерал-лейтенант Федор Феденко. Он был заместителем начальника ГРУ и одновременно руководил оперативной группой военной разведки в ГДР. Генерал два дня (!) заслушивал соображения Михляева о ходе вербовки Гартмана. В приемной Феденко сидели в ожидании офицеры, откровенно говоря, не понимая, что происходит, но руководитель на другие дела не отвлекался.

Час за часом Феденко выслушивал доводы Михляева, почему не следует спешить с вербовкой Гартмана. К концу второго рабочего дня Георгий Фролович привел последний аргумент: срок вербовки не ограничен по времени. Генерал Феденко не скрывал удовольствия от услышанного:

«Наконец-то я дождался главного».

Не торопясь, шаг за шагом Григорий Фролович устанавливал с Гартманом не только деловые, но и личные, добрые отношения. Генерал был рад их встречам. Прошедший пламя страшной войны, он многое переосмыслил и часто говорил: «Григорий, я не хочу повторения войны».

Таким образом Гартман был завербован. Позже Григорий Михляев скажет:

«Вербовку провел по всем правилам бюрократии того нелегкого времени: взял развернутое письменное обязательство о сотрудничестве, разработал условия личной и безличной связи, провел подготовку к документальному фотографированию, поддержанию связи по радио».

Гартман оказался весьма ценным источником.

Агент сообщил: «Венк готов к встрече»

Наиболее памятной для полковника Михляева стала попытка привлечь к работе на советскую военную разведку генерала Вальтера Венка. Того самого, на которого в последние дни своей жизни так надеялся Гитлер.

Он ждал подхода его армии, чтобы отстоять Берлин - столицу Германии. Мечтам фюрера не суждено было сбыться - 12-я армия под командованием Венка потерпела сокрушительное поражение и до Берлина не дошла.

30 апреля генерал-фельдмаршал Кейтель сообщил Гитлеру:

«Передовые части Венка остановлены противником южнее озера Швиловзе. Поэтому 12-я армия не может продолжать наступление на Берлин».

Остатки армии попали в плен, сам Венк бежал на Запад и сдался американцам. После войны он был освобожден, ему назначили пенсию, устроили на работу в одну из фирм Круппа.

В те годы полковник Михляев как раз курировал в Центре немецкое направление. Офицер берлинской резидентуры, назовем его Сергеем, вел оперативную разработку. На связи у него был источник Отто. Он постоянно рассказывал, что получает информацию по военно-политическим вопросам именно от генерала Венка.

Таким образом, со временем в Центре выросло объемное оперативное дело. Михляев изучил его, провел анализ документов. В результате на свет появилась аналитическая записка, итогом которой стал закономерный вопрос: а есть ли на самом деле у нас на связи генерал Венк? Или агент пытается придать вес своим сообщениям?

Записку полковника внимательно прочли тогдашний начальник ГРУ генерал-полковник Михаил Шалин и начальник управления генерал-майор Алексей Коновалов.

Вскоре жизнь сложилась так, что Григорий Фролович сам оказался командированным в Берлин, где и принял на руководство источник Отто. Пришлось обстоятельно поговорить с агентом, напрямую задать вопрос: действительно ли информация исходит от Венка? Отто уверял, что это так. Да и в последующем информация подтверждалась.

На следующей встрече Михляев попросил Отто организовать встречу с Венком. Агент помялся, попросил дать время, чтобы обговорить эту ситуацию непосредственно с генералом. Вскоре он сообщил, что Венк готов к встрече. Определили основную и запасную даты. Доложили в Центр.

Сообщение из Берлина вызвало в Москве настоящий переполох. В Берлин срочно вылетел генерал-майор Коновалов.

В резидентуре, разумеется, волновались: дело непростое, не подведет ли Отто. В намеченный день Михляев встретился с источником. На вопрос, где Венк, Отто ответил, что для начала генерал прислал двух своих доверенных лиц, бывших офицеров Вермахта, а потом, если мы примем и одобрим его связников, приедет и сам.

Григорий Фролович спросил: «Где связники?» Оказалось, связники готовы и ожидают встречи. Один из них – подполковник в запасе, другой капитан – летчик.

Полковник горько сожалел о потере

Генерал Коновалов и полковник Михляев приняли на служебной квартире агента Отто и одного из связников. Отто заметно волновался, но твердил свое: их прислал сам Венк.

На встрече с подполковником выяснилось, что он не ведает, зачем его пригласили. Ему, мол, сказали, что предстоит разговор о торговом соглашении между западногерманской фирмой и советским торговым представительством.

На следующий день Отто привел капитана. Он также ничего не знал о цели переговоров. О генерале Венке только слышал, но никогда с ним не встречался.

С Отто состоялся достаточно жесткий разговор. Генерал Коновалов добивался правды - действительно ли он знаком с Венком или это выдумка? Но Отто вновь уверял, что работает с Венком и привез офицеров по его поручению.

Он говорил, что генерал хочет обеспечить свою безопасность, а надежные связники нужны для работы в будущем. Да, эти двое не знают конечной цели. Но зачем генералу перед ними раскрываться преждевременно. Ведь Венк - известный в Германии человек, да и вопросы, которые им предстоит решать, крайне важны для его Родины. Он не хотел бы запятнать свое имя в нелегальных делах. Венк надеется на встречу с высокопоставленными лицами в СССР.

Однако, как ни старался Отто, убедить генерала Коновалова ему не удалось. Алексей Андрианович на дух не переносил тех, кто не держит свое слово, не выполняет обещаний. Не любил, когда шли какие-то отклонения от задуманного плана и ситуация резко осложнялась. Нередко он склонялся к принятию кардинальных решений.

Так случилось и на этот раз. Генерал Коновалов принял однозначное, и как показалось Михляеву, скоропалительное решение: источник Отто из агентурной сети исключить, передать его и связников в разведку ГДР. Приказ есть приказ.

Потом немецкие друзья очень благодарили Михляева за столь ценный подарок. Коллеги из ГДР получили толковых и преданных агентов. Признаться, и сам Григорий Фролович горько сожалел о потере.

С тех пор прошло много лет, а вопрос так и не имеет однозначного ответа: был ли Венк?

«Возможно, генерал Венк действительно намеревался вступить с нами в контакт, – говорил полковник Михляев. – В те годы нависла серьезная угроза новой войны, и Венк хотел прощупать ходы к мировому разрешению германского вопроса, воссоединению разделенной Германии»…

Это лишь два небольших примера из многолетней практики опытного вербовщика военной разведки Григория Михляева. А вообще круг его «друзей» был необычайно широк. Он хорошо знал их, они доверяли ему.

Это и служащий из фирмы Круппа, журналисты западногерманских изданий, моряк из Куксгофена, портье фешенебельной гостиницы в г. Эрфурте, несколько нумизматов из Берлина, хозяин и хозяйка ресторана, излюбленного места встречи западников, приезжавших на лейпцигскую ярмарку, частный зубной врач, инженер завода, имеющий большие связи в ФРГ. Всех не перечислить. К тому же и перечислять вряд ли есть необходимость.

Важно другое, все эти люди работали на нас, на нашу военную разведку. А привлек их к этой работе один человек, настоящий разведчик полковник ГРУ Григорий Михляев.