Чем отличается советский «Калашников» от китайского

Автомат Калашникова — пожалуй, самый узнаваемый русский бренд в мире. Его силуэт знают даже те, кто никогда не держал оружия в руках. Однако далеко не каждый автомат, внешне похожий на АК, сделан в России. Китайские оружейники начали выпускать копии легендарного «калаша» ещё в середине XX века и продолжают это делать по сей день. Но копия копией рознь. И если на первый взгляд советский и китайский «калашниковы» неотличимы, то при более близком знакомстве обнаруживается целый ряд различий — от формы приклада до качества металла.

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Как китайцы получили «калаш»

В 1950-х годах Китайская Народная Республика стала одной из стран, которые получили от СССР лицензию на производство АК, а также необходимые для этого станки. В 1956 году китайская армия приняла на вооружение два советских образца под патрон 7,62×39 мм — карабин Симонова (под обозначением Type 56 Carbine) и автомат Калашникова (Type 56 Assault Rifle).

Первые китайские автоматы представляли собой почти точную копию советского АК-47 третьей модели с фрезерованной ствольной коробкой. Однако вскоре отношения между советским и маоистским руководством испортились, и Китай пошёл собственным путём в производстве оружия. С середины 1960-х годов китайцы начали выпускать Type 56 со штампованной ствольной коробкой — по образцу советского АКМ. Но это была не просто копия, а скорее гибрид: ствол остался от АК-47, а ствольная коробка стала штампованной, как у АКМ. Такое смешение двух поколений стало первой отличительной чертой китайского «калаша».

Главное внешнее отличие: мушка и штык

Самый простой способ отличить китайский Type 56 от советского оригинала — посмотреть на мушку. У всех советских автоматов Калашникова — и у АК-47, и у АКМ — прицельное приспособление имеет частично открытый корпус. У китайского Type 56 мушка полностью закрыта кольцевым кожухом. Эта деталь бросается в глаза сразу.

Второе заметное отличие — штык. Советские автоматы комплектовались съёмным ножом-штыком, который мог использоваться и как хозяйственный инструмент. Китайцы же установили несъёмный трёхгранный игольчатый штык, который в походном положении складывается под ствол. Им можно только колоть — никаких сапёрных функций.

Эргономика: под низкорослого солдата

Китайские оружейники учли антропометрические особенности своих солдат. Поскольку средний рост бойцов НОАК был ниже, чем у советских военнослужащих, приклад Type 56 немного отклонили вниз. Это незначительное, на первый взгляд, изменение делало автомат более удобным для прицельной стрельбы китайскому стрелку. Советский же приклад был рассчитан на более высокого бойца.

Кроме того, китайская ложа (цевьё и пистолетная рукоятка) визуально и тактильно отличается от советской — она более толстая, а система крепления цевья несовместима со стандартными коммерческими деталями без доработки.

Технология: где сэкономили, а где перехитрили

Главное технологическое различие кроется в качестве материалов и обработки. У первых китайских Type 56 отсутствовало хромирование канала ствола, газового поршня и затворной группы. В советских автоматах хромирование применялось для повышения живучести этих деталей — оно защищало от коррозии и абразивного износа. Без хромирования китайские автоматы быстрее выходили из строя, особенно в условиях повышенной влажности.

Качество сборки тоже оставляло желать лучшего. Затворная группа на китайских образцах обработана грубее и сделана из блестящего материала, напоминающего нержавеющую сталь. Ударно-спусковой механизм отличался низким качеством и через несколько лет эксплуатации мог выйти из строя. Впрочем, справедливости ради стоит отметить: качество зависело от конкретного завода-производителя. Некоторые партии Type 56 собирались добротно, другие — откровенно халтурно.

Ещё одно важное отличие: на дульной части ствола Type 56 отсутствовала резьба для установки дульного тормоза, пламегасителя или глушителя. Советские автоматы такую резьбу имели, что позволяло модернизировать оружие.

Принципиальное конструктивное отличие

Самое существенное различие — в ствольной коробке. Ранние советские АК-47 имели фрезерованную ствольную коробку, выточенную из цельной поковки. Затем, с появлением АКМ, перешли на штампованную — более дешёвую и технологичную. Китайцы же пошли своим путём. В Type 56, как уже говорилось, используется ствольная коробка, штампованная из стали, но ствол остался от АК-47 — большего диаметра, чем у АКМ. При этом крышка ствольной коробки осталась гладкой, как у ранних АК, без усиливающих рёбер жёсткости, которые появились на советских АКМ.

Некоторые источники также отмечают, что ствольная коробка Type 56 выглядит более массивной по сравнению с советским аналогом.

Модификации: свой путь

Китайцы не остановились на одной модели. С 1973 года выпуском Type 56 занялась госкорпорация Norinco, которая создала целый ряд модификаций, не имеющих аналогов в СССР. Например, Type 56C — укороченный вариант для моряков и спецназа с длиной ствола всего 280 мм. Такого размера не было ни у одного советского «калаша».

В 1981 году китайская армия начала переход на Type 81. Это всё ещё был «калашников» по конструкции, но с более длинным стволом (450 мм) и изменённым прикладом для более удобной прицельной стрельбы. Type 81 хорошо зарекомендовал себя в пограничных конфликтах с Вьетнамом в середине 1980-х. Затем появились Type 87 под новый китайский патрон 5,8×42 мм и Type 03, который внешне уже сильно отличался от классического «калаша».

Боевое применение и репутация

Китайские автоматы Type 56 оказались невероятно живучими — но не в конструктивном, а в коммерческом смысле. Всего Китай выпустил от 10 до 15 миллионов «клонов» АК. Относительно невысокая цена привела к тому, что китайскую продукцию закупали многие страны — Индия, Пакистан, Бангладеш, Ливия, Индонезия, Мьянма, Иран и другие.

Именно Type 56 держали в руках афганские моджахеды, воевавшие против советской армии: они получали эти автоматы из Пакистана. Советские воины-интернационалисты, которым доводилось пользоваться трофейными китайскими «калашами», отмечали, что из многих образцов можно было стрелять лишь одиночными выстрелами: при стрельбе очередями механизм начинало клинить. Впрочем, не исключено, что вместо заводских Type 56 советским солдатам попадались кустарные подделки, которые также делали в Пакистане.

Вместо заключения

Советский и китайский «калашниковы» — это два брата, выросшие в разных семьях. У них общие корни, общая схема, общий калибр. Но китайский Type 56 — это не слепок, а переосмысление. Иное качество металла, иная эргономика, иной подход к технологиям. Китайцы упростили производство, сэкономили на хромировании, изменили форму приклада и прицела — и получили оружие, которое внешне похоже на АК, но по сути является самостоятельным продуктом. Где-то худшим, где-то — просто другим.

Сегодня китайские «калашниковы» всё ещё производятся и поставляются на экспорт. Они нашли своего потребителя — там, где важнее цена, чем безупречное качество. А советский АК остался эталоном — тем самым оригиналом, с которого когда-то всё начиналось. И даже спустя десятилетия отличить одно от другого может любой, кто знает, куда смотреть: на мушку, на штык и на качество обработки металла.