Праведница или блудница: кем была Мария Магдалина?

4 августа православные христиане отмечают День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых святых. Она сопровождала Христа во время земного служения, во время его казни на Голгофе и после чудесного воскресения. В православии Марию Магдалину почитают как женщину, исцеленную Христом от беснования. А в католичестве ее считают раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».

Когда День памяти Марии Магдалины

В православии память равноапостольной Марии Магдалины почитают 4 августа. Дату учредили в честь перенесения ее святых мощей из Эфеса в Константинополь в IX веке.

Мария Магдалина считается одной из самых чтимых святых, так как именно она следовала за Христом и присутствовала при его распятии. Кроме того, Мария была первой, кто увидел воскресшего Иисуса.

В православной традиции она — равноапостольная мироносица, из которой Христос изгнал семь бесов. Святая появляется лишь в нескольких эпизодах Нового Завета. В католичестве Мария Магдалина — раскаявшаяся блудница, о ней сложено много легенд.

Кем была Мария Магдалина

Мария Магдалина родилась в древнем галилейском городе Магдале, находившемся на севере Палестины. Галилею считали родиной христианства, так как там Иисус Христос проповедовал и творил чудеса большую часть своей жизни. Многие апостолы (в том числе Петр, Андрей, Иаков и Иоанн) были родом из этих мест. Согласно Евангелиям, именно в Галилее Христос являлся ученикам после своего Воскресения.

Согласно преданиям, Мария Магдалина была «одержима семью бесами». Что именно послужило причиной этому — неизвестно. Узнав о чудесах Иисуса Христа, женщина поспешила к нему в надежде на исцеление. Христос просветил ее ум и избавил от беснования. Благодарная Мария Магдалина стала одной из ближайших последовательниц Христа и посвятила себя служению ему.

Западная христианская церковь зачастую изображает святую в образе раскаявшейся грешницы, однако тому нет четких доказательств, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«По преданию, Иисус Христос изгнал из нее семь бесов: Мария Магдалина была одержима, дух нечистый мучил ее. Некоторые связывают это с ее не очень благочестивой жизнью, считают, что она была уличена в каких-то блудных делах. Именно поэтому в общественной культуре она осталась в образе раскаявшейся блудницы. Однако точных данных о том, что Мария Магдалина вела неблагочестивую жизнь, нет», — пояснил Николай Конюхов.

В благодарность за чудесное исцеление Мария Магдалина стала преданной ученицей Иисуса Христа. Она служила Господу «имением своим»: сопровождала апостольскую общину, всячески заботилась о ней.

После ареста Иисуса Мария Магдалина сохранила верность Учителю: она преданно прошла тяжелый путь на Голгофу, стояла возле креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. А позже — присутствовала при перенесении его тела и погребении в пещере.

Желая воздать телу Спасителя последние почести, она отправилась купить драгоценное масло миро и благовония. Когда святая вернулась, чтобы умастить его, Мария стала свидетельницей главного чуда — Воскресения Христова. Искупитель явился Магдалине у своей гробницы и отправил ее возвестить о своем Воскресении ученикам. Так Мария Магдалина стала первой благовестницей Христова воскресения, с ликованием возгласив апостолам: «Я видела Господа!».

После смерти, воскресения и вознесения своего учителя Мария Магдалина пошла проповедовать. Она не побоялась свидетельствовать о воскресении Христа самому императору Тиверию в Риме. Именно с этим фактом связана пасхальная традиция окрашивания яиц в красный цвет. Известно, что Мария вместе с благой вестью принесла в подарок императору белое яйцо — как символ новой жизни. Однако Тиверий ответил: «Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». Но не успел он договорить, как яйцо на его глазах покраснело. Он поразился чуду и уверовал. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Известно, что после встречи с Марией Магдалиной Тиверий начал благоволить христианам. Знаток римских законов Тертуллиан в своей «Апологии христиан» писал:

«Когда Тиверию, при котором имя христиан вошло в мир, пришло известие из Палестины об этом учении, он сообщил о нем сенату, дав понять, что это учение ему нравится. Сенат, однако, отверг его, как не рассмотренное заранее. Тиверий остался при своем мнении и угрожал смертью тем, кто доносил на христиан».

По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес, где проповедовала христианство много лет до самой кончины. В этом же городе святая была погребена. В IX веке ее мощи с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря.

В период крестовых походов мощи были перенесены и положены в Италию, под алтарем Латеранского собора в Риме. Часть мощей святой Марии Магдалины находится недалеко от французского Марселя, в храме, построенном в ее честь.

Чем еще прославилась Мария Магдалина

Чин святости «равноапостольная» появился у Марии Магдалины неслучайно, рассказал Николай Конюхов.

«Мария Магдалина — одна из учениц Господа Иисуса Христа. Что поразительно, она служила ему не только как остальные женщины, следовавшие за Христом, которые готовили, принимали учеников в своих домах — как сказано в Евангелии: «Служили имением своим». Она стала проповедницей», — пояснил эксперт.

Священник отметил, что в древнем обществе было не принято, чтобы женщина проповедовала. Более того, это считалось нескромным.

Господь показывает нам, что для Него неважно, какого пола верующий человек, который приходит к нему. Он каждому дает таланты и возможность эти таланты реализовать. Марию Магдалину называют равноапостольной, потому что она потрудилась в деле распространения христианской веры. Мы поражаемся ее мужеству, ведь она проповедовала в те времена, когда никто особо не хотел ее слушать, особенно мужчины: они относились к этому немного презрительно. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Долгие годы Мария Магдалина успешно проповедовала Евангелие в разных странах. Ее подвиг вдохновляет и сегодня всех женщин, которые несут слово Христа.

«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.

Как почитают святую

Для христиан образ Марии Магдалины является примером смелости, стойкости и преданности.

«Встречаются предубеждения, что религия — только мужское дело, но это не так. Конечно, в первую очередь мужчина должен идти к Богу, а женщину вести за собой. Но иногда неверующий муж освящается верующей женой», — рассказал Николай Конюхов.

Священник отметил, что в современном обществе так часто бывает.

Это горение проповедью Христовой — не только внешней ее формой, но и внутренней — очень важно. Когда проповедь Христа о любви и о милосердии попадает на ласковое, нежное женское сердце, она дает такие плоды, что поражаешься сам и поражаются другие люди. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

В результате такое чистое, преданное служение помогает делу распространения христианской веры, резюмировал он.

Именем святой назвали множество храмов и в России, и за рубежом. Например, имя Марии Магдалины носит церковь в Гефсимании (Иерусалим), церковь в Новельде, храмы в Нальчике и Павловске. Католики и лютеране чтут память Марии Магдалины 22 июля, православные верующие — 4 августа.

Перед иконой Марии Магдалины часто просят:

* об исцелении от тяжелых недугов;

* об избавлении от дурных наклонностей и искушений;

* о наставлении на правильный путь;

* об избавлении от дурных наклонностей и искушений;

* о наставлении на правильный путь.