Сколько раз чуть не началась ядерная война между США и СССР

Вторая мировая закончилась, но мир так и не вздохнул спокойно. Просто оружие сменило калибр, а враги — вывески. Вместо полей сражений — линии радаров, вместо танковых клиньев — баллистические траектории. И главное: теперь для того, чтобы уничтожить человечество, достаточно было одной ошибки — случайного нажатия, ложного сигнала или, как выяснилось, неудачной шутки. В период с 1960 по 1984 год мир минимум шесть раз стоял на пороге ядерной катастрофы. И каждый раз спасение приходило не благодаря стратегическим планам, а вопреки им — по воле случая или решению одного человека. Эти истории — не архивная пыль, они — генетическая память планеты.

© Кадр из фильма «Доктор Стрейнджлав...»

Шпион, который провалил всё

1 мая 1960 года у советских ПВО был выходной. По крайней мере, для американского пилота Фрэнсиса Пауэрса этот день должен был стать рутинным: пролететь над СССР, сфотографировать военные объекты, записать сигналы радаров и вернуться на базу. Он уже делал это не раз. Но в этот раз его ждали.

Восемь ракет взметнулись к небу. Одна из них сбила советский перехватчик, но не Пауэрса. Вторым залпом самолёт шпиона был поражён. Пауэрс катапультировался с десятикилометровой высоты, спустился на парашюте и был встречен... колхозниками с вилами. Так заканчивается большинство шпионских триллеров — на земле, у сельского пруда.

Президент Эйзенхауэр попытался отмазаться: мол, метеозонд заблудился. Но когда из обломков извлекли аппаратуру для фотографирования из космоса, легенда рухнула. Пауэрс дал показания, был осуждён на 10 лет, а через два года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. Этот инцидент не просто испортил отношения — он подтолкнул мир к Берлинскому и Карибскому кризисам. Порох в бочке, которую потом зажгут ракеты на Кубе.

13 дней, которые потрясли мир

1962 год. Карибский кризис — самый известный эпизод этой эпопеи. Почти два месяца мир жил с ощущением: завтра может не наступить. Всё началось с того, что США разместили ракеты средней дальности «Юпитер» в Турции — прямо у южных границ СССР. Москва ответила асимметрично: тайно перебросила ядерные ракеты на Кубу. Теперь под прицелом оказалась Америка.

Официальная версия говорит, что кризис разрешился переговорами: СССР убрал ракеты с Кубы, США сняли блокаду и пообещали не трогать Кастро. Но за этими переговорами стояли дни, когда лётчики-разведчики обеих сторон висели в воздухе, когда ядерные боеголовки были готовы к применению, а мир ещё никогда не был так близок к термоядерной войне. Кризис закончился миром, но оставил осадок: любой следующий шаг мог стать последним.

Глюк системы

9 ноября 1979 года. Американские военные в центре управления комплексом Шайенн — том самом, который должен был перехватывать советские ракеты — увидели на экранах массовый пуск. Тысячи ракет летели на США. Команда «немедленный ответ» была дана. Перехватчики поднялись в воздух. Президентский самолёт «Борт номер один» приготовился к эвакуации.

И только через шесть минут выяснилось: это была техническая ошибка. В компьютер по ошибке вставили тренировочную кассету. Учебная атака была воспринята как реальная. Шесть минут — этого времени с лихвой хватило бы, чтобы начать ядерную войну. Но не начали. Это был первый, но не последний случай, когда система оповещения сходила с ума.

День, когда Рейган назвал СССР «Империей зла»

1 сентября 1983 года над Сахалином советский истребитель сбил южнокорейский «Боинг-747». На борту — 269 пассажиров, включая женщин и детей. СССР признал факт удара, заявив, что лайнер вторгся в воздушное пространство и не отвечал на предупреждения. Был ли он разведчиком или заблудился — историки спорят до сих пор.

Президент Рейган назвал произошедшее «преступлением против человечества». Именно тогда впервые прозвучало выражение, которое определит риторику 1980-х: «Империя зла». Отношения скатились к точке, когда дипломатия почти умерла. И именно в этом контексте случилась следующая история.

Человек, который сказал «нет»

Спустя всего три недели после гибели «Боинга», 26 сентября 1983 года, советский спутник зафиксировал запуск нескольких американских ракет. Данные поступали в центр раннего предупреждения. Казалось, война началась. Но полковник Станислав Петров, дежуривший у экрана, усомнился. Во-первых, количество ракет было слишком малым для первого удара. Во-вторых, радары наземного базирования не подтверждали угрозу.

Петров принял решение: признать сигнал ложным. Он не доложил о начале ядерного удара. Позже выяснилось, что ошиблась система спутникового наблюдения. Если бы Петров поверил машине, ответные ракеты ушли бы к целям. Он этого не сделал — и спас мир. О нём написали книги, сняли фильмы, но сам он говорил просто: «Я не герой. Я просто выполнял свою работу».

Дурная шутка Рейгана

В 1984 году Рональд Рейган готовился к субботнему радиообращению. Проверяя микрофон, он внезапно сказал:

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут».

Это была шутка. Но в ту эпоху, когда ядерные державы сидели на боеготовности, шутки такого рода не пролетали бесследно.

Советский Союз отреагировал мгновенно и жёстко. ТАСС выпустил официальное заявление: «Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств… за судьбы человечества». Мир в очередной раз замер. Шутка Рейгана едва не стала причиной того, что официальная Москва могла воспринять её как подготовку к реальному удару. И это был шестой случай, когда мир стоял у края.

Сегодня эти истории кажутся артефактами ушедшей эпохи. Но они — не просто музейные экспонаты. Они напоминают: в мире, где есть оружие массового поражения, человеческий фактор остаётся главной и самой уязвимой переменной.