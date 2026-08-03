Появились новые версии трагедии на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов представил воспоминания Виктора Иосифовича — друга прокурора Бориса Чудного, которому следователь Лев Иванов, занимавшийся делом группы Дятлова, завещал рассказать правду после его смерти.

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Палатка была та же самая, только место ее нахождения изменили. Ее спецназовцы отнесли на расстояние в 27 метров на северо-восток, но из-за сильного ветра дальше не смогли ее нести. Там установили, снегом закидали, будто всегда и стояла. Но это абсолютно не так, это новое место, — сказал Иосифович.

Поперечный разрез на ткани палатки, согласно этой версии, был сделан самими туристами в состоянии паники. Люди почувствовали смертельную опасность и попытались как можно быстрее выбраться наружу, разрезая ткань подручными способами.

Кроме того, Иосифович упомянул о появлении в небе светящихся шаров незадолго до трагедии. Он предположил, что это могло быть связано с применением радиоактивного оружия. После инцидента сотрудники КГБ провели зачистку территории для уничтожения улик.

Знаю, что КГБ приняла меры, когда это произошло, чтобы очистить зону от всех следов. Куда они возили их на утилизацию — этого я вам сказать не могу. Других жертв, кроме туристов, не было. Но зафиксировали смерть животных: медведей, оленей. Всех зверей бросали в ручей, чтобы быстрее разложились, — добавил Иосифович

Свою версию озвучил и Александр Шевченко, внучатый племянник участника похода Александра Колеватова. Со слов своей тети, которая видела тела погибших, он рассказал, что кожа туристов имела темно-красный, кирпичный оттенок. Это, по мнению Шевченко, указывает на наличие технических ожогов.

Она потом видела трупы, сказала, что они были темно-красного цвета, даже цвета красного кирпича, то есть больше похоже на технические ожоги. Вполне вероятно, что так провели испытание оружия, возможно даже, топливо разлили, — сказал родственник Колеватова.

Ежегодно 2 февраля российское туристическое сообщество вспоминает о гибели в 1959 году группы туристов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова. Самые интересные и странные версии трагедии, причины которой долгое время оставались одной из величайших загадок мира, — в материале «Вечерней Москвы».