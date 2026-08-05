Заговор вокруг НЛО: на что потратили триллион долларов

В США не утихает шумиха вокруг неопознанных летающих объектов (НЛО) и вероятных визитов на Землю инопланетян. Бывшие сотрудники разведки и Пентагона регулярно заявляют, что лично видели секретные документы о сбитых кораблях пришельцев, а военное ведомство в последние месяцы публикует фото- и видеоматериалы со странными объектами, которые десятилетиями были засекречены. На фоне этих событий все чаще звучат заявления, что вся эта инопланетная тема может быть лишь прикрытием для некоей группы высокопоставленных чиновников. Только скрывают они не правду о гостях из далеких галактик и летающих тарелках, а грандиозные хищения из американского бюджета, которые совершаются под прикрытием исследования аномалий. «Лента.ру» разбиралась в заговоре вокруг НЛО.

© Кадр фильма «Пол: секретный материальчик»

Летающие тарелки и триллион долларов

В конце июля издание International Business Times обратило внимание на эпизод из нашумевшего фильма «Эпоха раскрытия информации», который в 2025 году вышел на Amazon Prime Video. Эта картина обещала раскрыть новую информацию о замалчивании темы НЛО и пришельцев в США.

На деле же фильм оказался наполнен всеми теми же привычными теориями об инопланетянах и невнятными свидетельствами людей, которые якобы что-то видели сами или слышали от людей, близких к вожделенным тайнам. Даже участие госсекретаря США Марко Рубио не внесло ясности в вопросы о пришельцах, хотя, вероятно, увеличило аудиторию картины.

Тем не менее в фильме прозвучало утверждение, что программа по изучению объектов внеземного происхождения существовала в США с 1940-х годов, получала финансирование в обход Сената и Конгресса, а потрачено на нее было около одного триллиона долларов

В связи с этим еще интереснее зазвучали слова тех, кто имел отношение к изучению НЛО и находится по разные стороны баррикад.

Дэвид Груш и его инопланетяне

Имя Дэвида Груша, который был военным летчиком, а затем служил представителем Национального разведывательного управления при целевой группе Пентагона по изучению аномалий, прозвучало на весь мир летом 2023 года.

Тогда он выступил на слушаниях в Конгрессе США, где заявил под присягой, что американское правительство в сотрудничестве с частными аэрокосмическими компаниями долгие годы ведет секретную программу по обратной разработке (то есть воссозданию технологии) захваченных инопланетных кораблей. Бывший разведчик также утверждал, что в распоряжении США есть останки пришельцев.

Это типичный набор тем стандартной конспирологической теории об НЛО, но никогда еще подобные заявления не звучали на столь высоком уровне

Прославившись, Груш от дел не отошел и сейчас является советником целевой группы по рассекречиванию федеральных тайн при Палате представителей. В июне он Вашингтоне.

По словам Груша, ежегодно миллиарды долларов американских налогоплательщиков тратятся на некие секретные программы, причем проводятся эти деньги по теневым каналам в обход Конгресса.

Здесь есть реальная проблема мошенничества, растрат и злоупотреблений. В ходе своего расследования я обнаружил тайные фонды на миллиарды долларов, которые тратятся на эту деятельность Дэвид Груш советник целевой группы по рассекречиванию федеральных тайн

Никаких подробностей и доказательств бывший разведчик пока не представил, но стоит отметить, что заявление это было сделано далеко не на очередном подкасте уфологов.

Груш свято верит в существование пришельцев и тайных программ. Но даже он не мог не обратить внимания на странное передвижение денежных масс в американских верхах. Впрочем, бывший разведчик уверен, что эти огромные деньги идут на тот самый реверс-инжиниринг кораблей пришельцев, и хочет, чтобы правительство все рассекретило.

Пентагон обвинения в причастности к секретным программам по изучению пришельцев и попытках воссоздать их технологии отвергает. Но вот по поводу денег было еще одно яркое заявление человека, имевшего прямое отношение и к Министерству обороны США, и к изучению НЛО.

Дэвид Груш во время слушаний в Конгрессе, 2023 год // Лента.ру

Главный противник Груша

Физика Шона Киркпатрика можно назвать главным противником Дэвида Груша. Ученый работал над лазерными технологиями для ВВС США еще в 1990-х, затем пошел на службу в ЦРУ, а потом работал в том же Национальном разведывательном управлении, что и Груш.

Летом 2022 года Пентагон создал Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO), и Киркпатрик стал его первым руководителем. Именно он от имени Пентагона опровергал заявления Груша, сделанные на слушаниях в Конгрессе летом 2023 года.

AARO, помимо изучения аномалий, занимался проверкой многочисленных слухов и свидетельств бывших военных и разведчиков о тех самых тайных программах по изучению пришельцев. В марте 2024 года ведомство выпустило 63-страничный доклад, в котором утверждалось, что никаких доказательств этим историям нет

Киркпатрик ушел с поста директора AARO в декабре 2023 года, закончив подготовку доклада. В январе 2024-го он пришел на подкаст Питера Бергена In The Room и рассказал о своем отношении к теориям об инопланетном происхождении НЛО. Удивительно, но Киркпатрик говорил примерно то же, что и его главный противник двумя годами позже.

Ученый заявил, что американские законодатели с радостью принимают теории о тайных программах НЛО, которые распространяет некая группа высокопоставленных конспирологов.

Это те же самые люди, которые работали с одной американской компанией и армией США, исследуя кусок материала, который они выдавали за неопознанный аномальный объект, хотя на самом деле это была часть корпуса ракеты 1950-х годов. Это те же самые люди, которые влияли на некоторых из этих разоблачителей, выступающих с заявлениями вроде: «Послушайте, у меня нет никаких прямых доказательств, но все эти люди рассказывают мне то-то и то-то» Шон Киркпатрик бывший руководитель AARO

Киркпатрик назвал Груша жертвой этой группы, а саму ее деятельность «мороженым, которое само себя лижет». Эти конспирологи выбивают из американского правительства деньги на исследование неких аномалий, якобы имеющих отношение к внеземным цивилизациям.

Стоит добавить, что о том, куда уходят эти средства, никто не знает. Секретные программы требуют секретных фондов, о которых и говорил Груш. И тут есть два варианта: или эти люди действительно верят в инопланетян настолько, что готовы тратить на исследования миллионы, если не миллиарды, причем без всяких результатов, или они, используя свой авторитет, промывают мозги коллегам историями о пришельцах, а деньги кладут себе в карман.

Программа Yankee Blue

Что касается промывания мозгов, здесь тоже все в полном порядке, и выяснил это все тот же AARO. Оказалось, что на протяжении 70 лет внутри Пентагона существовала программа Yankee Blue. Сотрудникам, поступившим на службу в секретные научные подразделения ВВС, показывали поддельные фотографии летающих тарелок и убеждали, что они работают над реверс-инжинирингом технологий пришельцев. Участников и даже руководителей научных групп заставляли давать подписку о неразглашении и угрожали страшными карами вплоть до смертной казни.

Yankee Blue была никакой не секретной программой, а, как пишут сейчас, ритуалом посвящения в настоящую секретную работу. Большинство ученых и других сотрудников верили, что работают над внеземными технологиями, и держали язык за зубами. Информация о каких-то тайных технологиях все равно утекала, но ложилась в стройную канву теорий заговоров о пришельцах.

Программа действовала с начала 1950-х годов до 2023-го, когда о ней узнали Шон Киркпатрик и его коллеги по AARO. В 2025 году Пентагон официально признал наличие этой традиции «розыгрышей и дезинформации».

Несколько поколений разработчиков передовой военной техники даже после выхода на пенсию были убеждены, что работали над инопланетными технологиями. Признание бывших работодателей повергло их в шок. И уже не удивляет, что в США столько бывших военных и разведчиков, разносящих слухи об останках пришельцев и их захваченных кораблях

В отчете AARO говорится, что подобным образом обработали «сотни и сотни людей». Сколько из них позже продолжили работу в других госпрограммах, стали помощниками сенаторов и конгрессменов — неизвестно.

Количество людей, убежденных в реальности существования инопланетян в правительстве и военных кругах США благодаря шалостям Yankee Blue, может быть огромным. И уже не кажется фантастикой, что люди, выбивающие бюджеты на исследование инопланетных технологий, о которых говорил Киркпатрик, просто очень хорошо осведомлены и используют верящих в пришельцев законодателей с целью обогащения.

Фото НЛО, якобы сделанное 13-летним мальчиком в штате Нью-Джерси, 1966 год // Лента.ру

Как бы то ни было, есть еще одна проблема, с которой Пентагон никак не может справиться, и она тоже имеет отношение к деньгам и секретным проектам. Дело в том, что в декабре 2025 года Министерство обороны США в восьмой раз провалило аудит.

Военное ведомство не смогло отчитаться за сотни миллионов долларов, а еще в июне 2025-го признало, что только с 2017 по 2024 год некие мошенники завладели 10,8 миллиарда долларов из оборонного бюджета. Не об этих ли теневых бюджетах год спустя заговорил Груш — задаются вопросом в США. Куда делись эти деньги, кто эти мошенники — пока неизвестно. Вряд ли эти гигантские суммы ушли исключительно на исследование НЛО. Но, возможно, Пентагон решил взяться за поклонников пришельцев в своих рядах, которые так любят секретные исследовательские программы.