Как аферист обманул военную контрразведку и заработал огромные деньги

В истории Великой Отечественной войны хватает тёмных пятен — и речь не только о трагедиях на полях сражений. Были и аферы, по своей дерзости способные затмить любой детективный роман. Одна из них, самая грандиозная, разворачивалась почти десять лет прямо под носом у военной контрразведки. Её главный герой — старший лейтенант, который без единого выстрела «дослужился» до полковника, создал фиктивную воинскую часть с оборотом в миллионы рублей и умудрился провести за нос сам СМЕРШ.

© Кадр из сериала «Черные волки»

Дезертир с амбициями строителя

Осенью 1941 года на Западном фронте царил хаос. Советские войска несли тяжёлые потери, отступали, в управлении и снабжении царила неразбериха. В этой сумятице воентехник Николай Павленко, помощник инженера 2-го стрелкового корпуса, принял решение, которое перевернуло всю его жизнь.

Будущий «полковник» родился в 1908 году под Киевом в многодетной семье мельника. После революции его отца объявили классовым врагом, отобрали всё имущество, и в годы коллективизации он умер от голода. Эту обиду на советскую власть Николай пронёс через всю жизнь. Он подделал документы, поступил в Киевский инженерно-строительный институт, но бросил учёбу ради доходной работы прорабом в военном строительстве. К началу войны он уже возглавлял строительный участок в Минске — и имел обширные связи в тыловом Калинине (ныне Тверь).

Когда фронт покатился на восток, Павленко не стал ждать, пока его настигнет пуля или трибунал за потерю управления. Он выписал себе подложное командировочное удостоверение и дезертировал в Калинин. Там он переждал опасное время, примкнув к другим дезертирам, а в марте 1942 года произошла судьбоносная встреча. Один из старых знакомых, работавших в артели, шутки ради вырезал из резиновой подошвы печать с надписью: «Участок военно-строительных работ № 5 Калининского фронта». С этого момента началась одна из самых дерзких афер в истории РККА.

Империя на резиновой печати

С этой самодельной печатью Павленко создал фиктивную военно-строительную организацию — УВСР-5. В условиях военного хаоса никому и в голову не пришло проверять, существует ли такая часть на самом деле. Дезертиры получили легальное прикрытие: их поставили на довольствие, открыли банковский счёт, а военную форму поначалу скупали на базарах, а затем за взятки уже шили на фабриках.

Но Павленко был не просто аферистом — он был талантливым организатором. Он приказал своим людям собирать брошенную строительную технику. На возмездной основе они выполняли дорожные и строительные работы для организаций Калинина. УВР-5 обрастала связями, взятками и доверием местных властей. Когда Калининский фронт был ликвидирован, Павленко за крупную взятку начальнику одного из районов авиационного базирования «легализовал» свою фиктивную часть, включив её в состав РАБа.

От Калинина до Берлина

К 1944 году в составе УВР-5 было уже более двухсот человек. Подразделение, которого не существовало де-юре, отлично существовало де-факто: оно следовало за действующей армией, восстанавливало дороги и мосты, строило аэродромы. И зарабатывало на этом огромные деньги.

Павленко щедро «благодарил» нужных людей, покупал молчание и содействие. Он присвоил себе звания — от старшего лейтенанта до полковника, и никто не усомнился. 14 июля 1945 года, уже в поверженном Штутгарте, он собственноручно приводит в исполнение приговор трём своим подчинённым за мародёрство. Ирония судьбы: сам Павленко к тому моменту уже три года числился в розыске за дезертирство. Но на фронте он выглядел как настоящий командир, и контрразведка не обращала на него внимания.

Почему СМЕРШ проглядел?

Это главный вопрос, который мучает историков. Олег Смыслов в своей книге «Генерал Абакумов. Палач или жертва?» прямо задаётся им: как вышло, что в годы войны Павленко создал столь крупную, хорошо вооружённую ОПГ и остался вне поля зрения СМЕРШа?

Ответ кроется в нескольких факторах. Во-первых, тотальная неразбериха первых лет войны. Тысячи частей отступали, теряли документы, переформировывались. Проверить каждую из них было физически невозможно. Во-вторых, Павленко был не просто дезертиром, а ценным специалистом. Он реально строил дороги и мосты, решал проблемы снабжения, и его «часть» приносила пользу — пусть и воровскую, но пользу. В-третьих, он умел платить. Взятки и «откаты» высшим чинам создавали ему надёжную крышу.

Но самое удивительное — афера продолжалась и после войны. Ещё почти восемь лет, с 1945 по 1953 год, фиктивная воинская часть действовала на территории Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики. УВР-5 превратилась в настоящий преступный синдикат с отделениями в шести республиках. Миллионы рублей ущерба, сотни обманутых рабочих, поддельные отчётности — и всё это под носом у спецслужб, которые должны были ловить шпионов и изменников Родины.

Разоблачение и финал

В 1952 году в канцелярию Климента Ворошилова поступила жалоба из Могилёва: рабочие военно-строительных работ №5 сообщали о регулярных невыплатах зарплат и обмане. Военная прокуратура направила запрос — и выяснилось, что части УВР-5 не существует. Началась проверка, которая вскрыла всю преступную схему.

4 апреля 1955 года трибунал Московского военного округа вынес приговор по делу Николая Максимовича Павленко и его шестнадцати подельников. Павленко приговорили к расстрелу. Остальные получили сроки от пяти до двадцати пяти лет.

Эпилог

История Николая Павленко — это не просто криминальная хроника. Это зеркало эпохи, где хаос и война порождали чудовищные возможности для тех, кто умел рисковать и не боялся обманывать. СМЕРШ, созданный для борьбы со шпионами и предателями, проглядел самую крупную организованную преступную группировку Великой Отечественной. Не потому что был плох, а потому что афера Павленко оказалась слишком искусно вписана в саму ткань военной реальности. В ней не было вражеских агентов — было лишь мастерское использование человеческой жадности, страха и бюрократической слепоты. И этот урок история преподнесла нам без прикрас.