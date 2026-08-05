Операция «преемник»: кому на самом деле Брежнев хотел передать власть

Брежнев не хотел передавать власть ни Андропову, ни Черненко. Его главным кандидатом был Владимир Щербицкий, многолетний глава Украины. План провалился из-за неожиданной смерти генсека и своевременной контригры его политических оппонентов.

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«Свой человек» из Днепродзержинска

Поиски преемника стали для Брежнева насущной проблемой с середины 1970-х годов, когда его здоровье, подорванное серией инсультов и атеросклерозом, стало стремительно ухудшаться.

Владимир Щербицкий был для него идеальным кандидатом. Их связывала не просто политическая лояльность, а давняя дружба: карьера Щербицкого начиналась в родном для Брежнева Днепродзержинске. К тому же, как первый секретарь ЦК Компартии Украины, он проявил себя как блестящий и жесткий хозяйственник.

Экономический рывок. За годы его руководства экономический потенциал Украинской ССР вырос почти на 400%.

За годы его руководства экономический потенциал Украинской ССР вырос почти на 400%. Рост населения. Численность населения республики увеличилась почти на 9 миллионов человек.

Численность населения республики увеличилась почти на 9 миллионов человек. Борьба с инакомыслием. Щербицкий проводил жесткую линию на унификацию республики и бескомпромиссно боролся с национализмом и диссидентством.

В отличие от своего предшественника Петра Шелеста, которого в Москве подозревали в излишнем «украинском патриотизме», Щербицкий был всецело ориентирован на союзный центр.

Как готовили передачу власти

План по передаче власти вынашивался годами и включал несколько ключевых шагов.

Предложение в 1980 году. Первая реальная возможность перевести Щербицкого в Москву представилась в 1980 году, когда в отставку ушел председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Брежнев лично предложил Щербицкому этот пост, заявив: «Володя, ты должен заменить Косыгина, больше некому». Однако неожиданно для генсека Щербицкий категорически отказался. Свою позицию он объяснил емкой фразой: «Эту разболтанную телегу уже не вывезти».

Первая реальная возможность перевести Щербицкого в Москву представилась в 1980 году, когда в отставку ушел председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Брежнев лично предложил Щербицкому этот пост, заявив: «Володя, ты должен заменить Косыгина, больше некому». Однако неожиданно для генсека Щербицкий категорически отказался. Свою позицию он объяснил емкой фразой: «Эту разболтанную телегу уже не вывезти». Окончательное решение. Несмотря на отказ, Брежнев не оставил идею сделать Щербицкого своим преемником. Осенью 1982 года он принял окончательное решение. По воспоминаниям бывшего коменданта его дачи Олега Сторонова, Брежнев сообщил заведующему отделом кадров ЦК Ивану Капитонову: «Видишь это кресло? Через месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все кадровые вопросы решай с учетом этого». Планировалось, что официально кандидатуру представят на пленуме ЦК 15 ноября 1982 года.

Контригра Андропова

Главным противником этого плана был председатель КГБ Юрий Андропов. Имя Андропова никогда не всплывало в разговорах Брежнева о преемнике. Более того, по некоторым данным, Андропов задолго до этого, еще в начале 1970-х годов, начал готовить почву для захвата власти. Он сплотил вокруг себя влиятельных генералов и маршалов из Министерства обороны, создавая альтернативный центр силы.

Почему план провалился

Брежнев умер в ночь с 9 на 10 ноября 1982 года, за несколько дней до намеченного пленума. Его внезапная смерть стала решающим фактором. В отсутствие живого и деятельного Брежнева, который мог бы лично продавить свою волю, оппоненты из окружения Андропова перехватили инициативу. В итоге пост генсека занял Юрий Андропов.

Интересно, что первоначально Брежнев рассматривал и другие кандидатуры. В 1976 году он присматривался к главе ленинградской парторганизации Григорию Романову, называя его самым способным работником в ЦК. Однако карьера Романова была разрушена скандальным слухом о том, что он брал напрокат царские сервизы из Эрмитажа на свадьбу дочери.

Кроме того, Брежнев благоволил и своему многолетнему помощнику Константину Черненко, продвигая его по карьерной лестнице. Именно Черненко многие современники считали главным фаворитом. Однако, по некоторым свидетельствам, Брежнев знал о болезнях и Андропова, и Черненко и не хотел оставлять страну в руках тяжелобольных людей. В итоге, его выбор пал на более молодого и здорового Щербицкого.

Таким образом, операция «Преемник» была сорвана в последний момент: главному кандидату не хватило всего нескольких дней жизни, чтобы передать бразды правления своему «человеку» с Украины.

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