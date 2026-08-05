В 1982 году девушка стала финалисткой национального конкурса красоты «Мисс Кения», но ее детство было омрачено семейной трагедией: отец страдал тяжелым алкоголизмом, из-за чего сама Энн впервые попробовала спиртное в десятилетнем возрасте. После его смерти пагубная привычка только укрепилась. Позже пятилетний союз с мужчиной-пьяницей привел к тому, что после расставания женщина лишилась всех своих сбережений.

Около сорока лет судьба, казалось бы, дала ей шанс на беззаботную жизнь. Подруга из Германии познакомила Энн с 70-летним состоятельным немцем, имевшим серьезные проблемы со здоровьем. Расчет был прост: выйти замуж в Кении и вскоре вступить в наследство. Однако план провалился самым неожиданным образом.

Супруг действительно скончался вскоре после свадьбы, но в немецком посольстве Мату ожидал холодный душ: мужчина не оставил завещания. Более того, дипломаты были поражены новостью о существовании жены в Африке, так как покойный не уведомлял власти ФРГ о новом браке.

Именно этот сокрушительный удар судьбы стал точкой невозврата. По словам самой Энн, осознание полного финансового краха заставило ее взять себя в руки. Она смогла преодолеть многолетнюю тягу к алкоголю и уже 22 года ведет абсолютно трезвый образ жизни.

Сегодня бывшая королева красоты направляет свою энергию на благотворительность — она является активной участницей движения, которое помогает другим людям выбираться из трясины алкогольной и наркотической зависимости.

Сябитова прописала в завещании отправку в психушку: «Чтобы муж не отнял наследство у детей».

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