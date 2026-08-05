«Я притворился мертвым». Как гитлеровцы, жалея пуль, уничтожали миллионы советских людей

«Лента.ру» совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации продолжает цикл материалов «Без срока давности», посвященный преступлениям нацизма. Немцы и их пособники организовали на оккупированных территориях СССР массовое уничтожение мирного населения, презрев нормы морали и гуманизма. План так называемого очищения захваченных земель, необходимых Гитлеру для расширения жизненного пространства, был разработан еще до войны: предполагалось, что 30 миллионов человек в европейской части СССР должны погибнуть от голода или от рук немецких солдат. Нацистские преступления против человечности были столь чудовищными, что в 1948 году ООН ввела в международный юридический обиход новый термин — «геноцид», приняла специальную конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него. Именно геноциду советского народа во время Великой Отечественной войны посвящен новый текст цикла «Без срока давности».

Солдаты вермахта выстроились в два ряда между отверстием ствола заброшенной шахты № 4/4-бис в поселке Калиновка (ныне часть Донецка). Подъехал грузовик, из которого вытаскивали раздетых догола людей со связанными руками. Других заставляли раздеваться прямо на месте. Ударами прикладов обреченных подгоняли к шахте, принуждая опуститься на колени и согнуть голову. Затем следовал выстрел из пистолета в затылок. Если труп падал на землю, его сталкивали в бездну пинками сапог. Маленьких детей чаще всего бросали в пропасть еще живыми — жалели пуль.

27-летнему Александру Положенцеву помогло чудо. Когда его вместе с другими арестованными посадили в грузовик, все вокруг принялись, рыдая, прощаться друг с другом. Его тоже бросили в шурф, но, к счастью, то ли по невнимательности, то ли по лени не добили выстрелом. Александр не только уцелел, он вскоре приковылял домой. Родная мать едва узнала сына — так сильно он похудел, осунулся, зарос.

Я сопротивлялся изо всех сил и ударил одного немца по зубам металлической кружкой. Меня настолько сильно избили прикладами, что я упал и притворился мертвым. Немцы потащили меня за ноги к шахте и бросили в ствол вниз головой Александр Положенцев выживший в массовой казни советских граждан немцами в Калиновке

На лету Положенцев перевернулся, ударился о трос, сумел схватиться за него руками и начал осторожно спускаться вниз. Немцы стреляли по нему, но, к счастью, промахнулись. Александр пролежал на дне шахты ночь и весь следующий день. Лишь к вечеру он попытался выбраться на поверхность. Родные скрывали Положенцева больше месяца, пока Саша не окреп. После этого он смог перейти линию фронта, чтобы попасть к Красной Армии.

Перед отступлением с Донбасса нацисты взорвали злополучную шахту. Чтобы скрыть следы своих преступлений, они сначала засыпали ее каустической содой — в ней должны были раствориться останки убитых. Разбор завалов после освобождения Сталино (ныне Донецк) занял несколько месяцев. Убрав верхний слой, поисковики наткнулись на сплошную массу тел, «по которой можно было ходить, как по твердой земле». Из шурфа было извлечено 112 трупов, но сегодня можно с полным основанием говорить, что в период с декабря 1941 года по сентябрь 1943-го оккупанты умертвили в шахте № 4/4-бис не менее 75 тысяч советских граждан. Одних предварительно расстреливали, других травили в «душегубках»-газенвагенах, третьих запытывали до смерти, четвертых сбрасывали в шурф живыми.

Боясь своих жертв и стараясь обезопасить себя от их сопротивления, немецкие палачи связывали руки беззащитным советским людям, а иногда привязывали друг к другу перед расстрелом. В большинстве случаев жертвы раздевались, и их одежду грабили палачи и их прислужники Из акта специальной комиссии по расследованию зверств на шахте № 4/4-бис в поселке Калиновка

В шурфе шахты в Горловке нацисты спрятали тела более 14 тысяч человек, в Макеевке — 34 тысячи. И это лишь отдельные эпизоды адской программы Третьего рейха по планомерному уничтожению населения Советского Союза.

«Нацисты в СССР применяли все пять возможных форм геноцида»

В современных терминах геноцид — это организованное государством массовое убийство или преступление против человечности, уничтожение людей, принадлежащих к отдельным национальным, этническим или религиозным группам.

Сам термин «геноцид» — относительно новый.

В период Второй мировой войны преступления нацистов против человечности дали мощный толчок продвижению идеи международного осуждения массовых убийств. Если внимательно присмотреться, то уже в ноте наркома иностранных дел В.М. Молотова от 27 апреля 1942 г. выделен весь тот состав, который позднее будет рассматриваться на Нюрнбергском трибунале:

всеобщее ограбление населения нашей страны, как в городах, так и в деревнях, с захватом и вывозом в Германию личного имущества советских граждан и собственности советского государства; полное разрушение городов и деревень, из которых гитлеровцы вынуждены отступать под ударами вооружённых сил Советского Союза; захват земли, переданной советским государством в вечное и бесплатное пользование колхозов, — в руки германских оккупантов и насаждение на захваченной земле германских «управляющих» и германских помещиков; рабско-крепостнический труд и кабалу для наших рабочих и крестьян под господством германских захватчиков-империалистов; насильственный увод в Германию на принудительные работы нескольких миллионов советских граждан — городских и сельских жителей, с незаконным зачислением их в разряд «военнопленных»; ликвидацию русской национальной культуры и национальных культур народов Советского Союза с насильственным онемечиванием русских, украинцев, белорусов, литовцев, латвийцев, эстонцев и других народов СССР; истребление советского населения, военнопленных и партизан путём кровавого насилия, пыток, казней и массовых убийств советских граждан, независимо от их национальности, социального положения, пола и возраста».

Впервые термин «геноцид» ввела в официальный документ на английском языке сторона обвинения на Нюрнбергском процессе

Согласно Конвенции ООН, геноцидом называются действия с намерением уничтожить этническую, религиозную или расовую группу как таковую полностью или частично. Геноцид может быть осуществлен в пяти различных формах: это прямые убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, создание условий для вымирания группы, прерывание воспроизводства группы, а также похищение детей из одной группы с целью передачи в другую.

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«Политические планы Германии имели в основе ее экономические планы»

В приговоре Нюрнбергского трибунала отмечалось, что массовые зверства совершались нацистами в СССР не только «в целях подавления оппозиции и сопротивления», они были частью масштабного плана по истреблению местного населения с последующим замещением его немцами. Советский народ стал жертвой не простого террора, а именно колониального геноцида, который оккупанты считали непременным условием присоединения восточноевропейских территорий к Третьему рейху.

Одним из основных нацистских проектов по сокращению населения оккупированных территорий СССР был «план голода», разработанный статс-секретарем министерства продовольствия и сельского хозяйства нацистской Германии Гербертом Бакке. Этот человек был уроженцем Российской империи, прекрасно знал русский язык и при этом страшно ненавидел все, что было связано с его родиной. Именно ему Гитлер поручил составить план разграбления будущих оккупированных территорий.

Речь не шла о норвежском или словацком варианте, — уверены отечественные историки. Стоял вопрос именно о завоевании «жизненного пространства», на котором должны быть только немецкая власть и арийское население. Должна была произойти замена населения. Здесь политические планы нацистской Германии совпали с ее экономическими планами.

По подсчетам Бакке, уже зимой 1941-1942 годов в результате тотального ограбления населения должны были умереть от 20 до 30 миллионов жителей нечерноземных районов. Это преступление было одобрено всеми заинтересованными ведомствами нацистской Германии.

Более 20 000 000 человек собирались уничтожить в СССР немцы только в первый год войны

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В ходе выступления на Нюрнбергском процессе обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Залевски поведал о последнем предвоенном совещании эсэсовцев, которое проходило с 12 по 15 июня 1941 года в замке Вевельсбург. На эту встречу Генрих Гиммлер приехал после пространного разговора с Бакке. В своей программной речи он заявил, что цель похода на Россию — это сокращение числа славян на 30 миллионов человек.

Гиммлер решил дополнить «план голода» политикой прямых убийств и тактикой избыточного насилия при подавлении сопротивления. «Это очень характерная для колониальных геноцидов политика, когда в случае какого-то акта сопротивления оккупант не ищет виновного, а уничтожает максимальное число коренных жителей одновременно — и для устрашения, и с целью чистки территории», — уверены современные историки.

Даже после провала блицкрига нацисты не отказались от своих геноцидальных намерений. Они стали вывозить население оккупированных территорий вовсе не из гуманизма — нацистам оказались нужны рабы, которых начали вывозить в Германию и на оккупированные территории Европы. Их судьбу достаточно откровенно описал Гиммлер в речи перед руководством СС 9 июня 1942 г. в Берлине: «<…> у нас точно будут сезонные рабочие. <…> они не имеют ничего общего с нашим немецким народом. Мы полностью будем уничтожать любую рабскую семью, династию хорошего <…> сельскохозяйственного рабочего и шахтера».

«Очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью»

Впервые массовое убийство советских мирных граждан нацистами в годы Великой Отечественной войны признали геноцидом 27 октября 2020 года. Такое решение принял Солецкий районный суд Новгородской области по факту казни не менее 2,6 тысячи человек в деревне Жестяная Горка в 1942 году.

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Вопиющее беззаконие вершила группа выходцев из Латвии под руководством офицеров немецкого и австрийского происхождения. Они истязали, жестоко пытали беременных женщин, детей, стариков и пленных красноармейцев. Тела убитых изуверы сбрасывали в ямы, вырытые в окрестностях Жестяной Горки. Эксгумация показала, что людям разного возраста наносили удары тупыми предметами, ломая им кости. Для расправ нацисты использовали и холодное оружие.

Организатором геноцида в Жестяной Горке признан командующий 38-м армейским корпусом вермахта Курт Херцог

В декабре 1947 года Херцог был осужден Военным трибуналом Ленинградского военного округа на 25 лет заключения, но уже через полгода скончался в лагере для военнопленных. Однако многим участникам жестоких убийств удалось уйти от возмездия — после войны они тихо жили в разных странах Западной Европы и даже не испытывали проблем с трудоустройством.

Решение Солецкого районного суда придало новый импульс для расследования преступлений против человечности в других регионах страны, оккупированных немцами во время войны.

Так, 27 августа 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов на территории Псковской и Великолукской областей, где в период с июля 1941 года по август 1944-го были преднамеренно уничтожены более 75 тысяч мирных граждан и более 377 тысяч военнопленных.

Признание действий нацистов геноцидом — это не только логический итог проводимых еще в XX веке судебных процессов, но и увековечение памяти советских воинов Иван Грибов прокурор Псковской области в 2020-2023 гг.

20 октября 2021 года Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом народов Советского Союза. В годы блокады погибли более 1,1 миллиона человек — то есть более трети населения города по состоянию на начало 1941-го. В преступлении обвинялись представители 11 стран: Германии, Финляндии, Испании, Австрии, Норвегии, Франции, Польши и их союзники.

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Враги устроили и культурный геноцид: уничтожали памятники архитектуры, разрушали, грабили и предавали огню дворцы и парки в городах Ленинградской области.

Очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции войны на уничтожение Из материалов Следственного комитета России

1 августа 2024 года Верховный суд Карелии признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны.

Согласно рассекреченным и опубликованным ФСБ в 2025 году архивным документам, финские военнослужащие чуть ли не превосходили немцев по степени садизма. Например, у деревень Пуску-Сельга и Кото-Ярви оккупанты летом 1944 года зверски убили более 80 раненых красноармейцев. Несчастных солдат заживо сжигали, выкалывали им глаза, раскалывали черепа, вспарывали животы. Изуверы отрезали головы замученных и вываривали черепа, из которых делали сувениры.

В финских концлагерях на территории Карелии был установлен режим, рассчитанный на медленную, мучительную смерть военнопленных от голода и болезней

17 декабря 2024 года геноцидом народов СССР были признаны преступления нацистов и их пособников в Кабардино-Балкарской АССР, где злодеи развлекались стрельбой по мишеням, в качестве которых использовали местных жителей.

«Стремясь ликвидировать национальную культуру, фашисты разгромили здания кинотеатров, просветительских организаций, уничтожили библиотеки и богатый книжный фонд региона, — заключала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. — В образовательных учреждениях они разбивали инвентарь, сжигали мебель и учебные пособия».

Юридическая фиксация фактов геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны продолжается до сих пор. Открываются все новые и новые обстоятельства пережитой нашей страной в те годы трагедии. На сегодня более 30 уголовных дел завершились судебными решениями, признавшими факт геноцида советского народа в различных регионах России.

На современных судебных процессах в качестве свидетелей нередко выступают те, кто столкнулся с ужасами нацизма в детском возрасте

Для уточнения деталей преступлений поднимаются материалы архивных фондов. Установление исторической справедливости в отношении палачей и их жертв не имеет срока давности.

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21 апреля 2025 года был принят Федеральный закон «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 19 апреля 2026 года в России впервые отмечалась новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа.

За отрицание факта геноцида советского народа введена уголовная ответственность