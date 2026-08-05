Как русские и немцы уживались в Калининграде до 1948 года

В апреле 1945 года Красная армия штурмом взяла Кёнигсберг — цитадель прусского милитаризма, город, который нацистская пропаганда называла «несокрушимым бастионом германского духа». Война закончилась, но на руинах бывшей столицы Восточной Пруссии начиналась история, не имевшая аналогов. Три с лишним года — с 1945 по 1948-й — на одной территории бок о бок жили победители и побеждённые. Десятки тысяч русских переселенцев и немцев, оставшихся в городе, которому вскоре суждено было стать Калининградом.

Это было странное, противоречивое и во многом уникальное сосуществование. Как уживались те, кто ещё вчера убивал друг друга? Ответ на этот вопрос — не в героических лозунгах и не в чёрно-белых схемах. Он — в будничной жизни, полной боли, страха, неожиданного великодушия и жестокой необходимости.

Город-призрак и новые хозяева

Когда 9 апреля 1945 года советские войска вошли в Кёнигсберг, города, который они знали по довоенным открыткам, уже не существовало. От массированных бомбардировок и уличных боёв он превратился в груду развалин. Довоенное население в 370 тысяч человек сократилось до 20 тысяч. Остальные либо бежали на запад в ходе грандиозной эвакуации «Ганнибал», либо погибли под бомбами.

По решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии отошла Советскому Союзу. В мае–июне 1945 года на присоединённых территориях всё ещё находилось около 230 тысяч немцев — цифра, которая вскоре начала сокращаться, но на первых порах оставалась внушительной.

Советское руководство столкнулось с задачей, не имевшей прецедентов: нужно было не просто занять земли, а заселить их новыми людьми, создать с нуля советскую идентичность на бывшей немецкой территории. В 1946 году Сталин подписал постановление о переселении в Калининградскую область «на добровольных началах» 12 тысяч семей. В область потянулись люди из 27 регионов — Белоруссии, Псковской, Ярославской, Московской областей. Они ехали за «подъёмными», коровой и жильём, но прежде всего — за новой жизнью на землях, которые война превратила в пустыню. К концу 1946 года на новые земли переехало более 12 тысяч семей.

Но советских переселенцев в Калининграде встречали не только руины, но и немцы. Многие из них — старики, женщины, дети — физически не могли покинуть город или не хотели бросать насиженные места. Они жили в подвалах, в полуразрушенных домах, голодали и боялись за свою жизнь.

Параллельные миры

Первое время после войны отношение к немцам было двойственным. С одной стороны — память о зверствах оккупантов, ненависть, желание отомстить. Переселенцы, у многих из которых война отняла родных, боялись немцев и считали всех врагами. Бытовало насильственное выселение из квартир, словесные оскорбления, принуждение к тяжёлым работам.

«Русские выступали как активная, наступающая сторона, а немцы предпочитали не возражать, гасить возникающие конфликты, терпеть даже такое отношение, какое считали несправедливым», — пишет историк Юрий Костяшов.

Но была и другая сторона медали. Уже в 1946 году в Калининграде выходила газета на немецком языке «Neue Zeit» («Новое время»). Работали школы для немецких детей, где преподавание велось на родном языке. В 1947 году немцам разрешили регистрировать церковные приходы — католические, лютеранские, баптистские. По три часа в день вещало немецкое радио.

Советские власти пытались адаптировать оставшееся население к новой жизни. Были выданы продуктовые карточки — сначала инженерам, врачам и специалистам, затем и остальным немцам. Исследователи не исключают, что в Москве всерьёз рассматривали вариант интеграции немцев в советское общество. Но эти планы так и остались планами.

Повседневность: голод, страх и неожиданное тепло

Жизнь в разрушенном городе была жестокой. Немцы, лишённые средств к существованию, голодали. В 1947 году власти докладывали в Москву о катастрофическом положении немецкого населения: резкий рост преступности, кражи, грабежи, убийства и даже людоедство — «отдельные немцы не только употребляют в пищу мясо трупов, но и убивают своих детей и родственников».

Но именно в этой безысходности порой проявлялось лучшее, что есть в человеке. Воспоминания переселенцев полны эпизодов, которые невозможно выдумать. Одна из первых калининградок рассказывала: торговала на рынке картошкой. Подошла немка — «сама тощая, круги тёмные под глазами». Просила еды. Женщина вывалила ей в подол все клубни. Из очереди закричали:

«Они под Гитлера ложились, хрена ль им жрать давать!» Она ответила: «Она воевала? Она войны хотела?»

Немцы, в свою очередь, жалели русских — тех, кто приехал на руины с пустыми руками. Одна из переселенок вспоминала:

«Отношения с немцами у нас были хорошие. Мы жалели их — ведь они мирные люди, война причинила им столько горя. А они жалели нас».

В этом парадоксе и заключалась суть совместной жизни: формально — победители и побеждённые, фактически — два народа, одинаково измученных войной, голодом и разрухой.

Конец эксперимента

К 1947 году стало ясно: эксперимент по совместному проживанию зашёл в тупик. Немцев в области всё ещё было более 100 тысяч. Они оставались чужеродным телом в советском организме, источником напряжённости и потенциальной угрозы.

Генерал-полковник Серов докладывал:

«Наличие немецкого населения в области разлагающе действует на неустойчивую часть не только гражданского советского населения, но и военнослужащих... и способствует распространению венерических заболеваний. Внедрение немцев в быт советских людей путем довольно широкого использования их в качестве низкооплачиваемой или вообще бесплатной прислуги способствует развитию шпионажа».

Осенью 1947 года началась плановая депортация. Всего с октября 1947 по октябрь 1948 года из Калининградской области в советскую зону оккупации Германии было переселено 102 125 немцев — 17 521 мужчина, 50 982 женщины и 33 622 ребёнка. Последние 193 немца покинули регион лишь в 1951 году.

Переселение прошло организованно — депортируемым выдавали сухой паёк, разрешали брать с собой вещи. Известны благодарственные письма, написанные немцами перед отъездом:

«Большой благодарностью прощаемся мы с Советским Союзом».

Три года совместной жизни русских и немцев в Калининграде — это уникальная страница истории, которую невозможно втиснуть в прокрустово ложе идеологических штампов. Это было время, когда ненависть сталкивалась с состраданием, страх — с надеждой, а политические расчёты — с простой человеческой потребностью выжить и помочь другому выжить.

Историк Илья Дементьев называет этот опыт «уникальным явлением в истории обоих народов». Возможно, он стал единственным в своём роде случаем, когда два недавно воевавших народа в течение нескольких лет пытались — вынужденно или осознанно — ужиться на одной земле. И, как ни парадоксально, именно в Калининградской области, по признанию исследователей, ненависть к немцам была изжита раньше, чем на других советских территориях.

Но время этого хрупкого мира истекало. В 1948 году Калининград окончательно стал русским городом. Немцы уехали, и с ними ушла целая эпоха — эпоха, когда на руинах старого мира два народа, разделённых войной, на короткий миг оказались ближе, чем можно было предположить.