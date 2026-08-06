Какая судьба ждала жен Ивана Грозного

Жёны Ивана Грозного — это, пожалуй, один из самых мрачных и загадочных сюжетов русской истории. Восемь женщин, каждая из которых ступила на брачное ложе с самым могущественным человеком Московского царства, и почти ни одна не обрела счастья. Их судьбы — это зеркало, в котором отразилась не только сложная натура царя, но и вся противоречивость той жестокой эпохи. Историки до сих пор спорят об их количестве и подлинности, однако трагизм их жизней не вызывает сомнений.

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Первая и единственная любовь: Анастасия Романовна

3 февраля 1547 года семнадцатилетний Иван Васильевич впервые венчался на царство, а через несколько дней — и на брак. Его избранницей стала Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, девушка из боярского рода Захарьиных-Юрьевых (впоследствии — Романовых). Это был редчайший для того времени случай, когда монарх женился по любви, а не по политическому расчёту. Анастасия была выбрана царём из огромного количества претенденток на смотре невест.

Современники единодушно отмечали её редкие качества. Архимандрит Макарий (Веретенников) в своём исследовании приводит свидетельства о царице как о мудрой, кроткой, добродетельной и благочестивой женщине. Она не была безгласной тенью при муже — напротив, оказывала на него заметное благотворное влияние, смягчая его крутой нрав.

Анастасия родила Ивану шестерых детей, но большинство из них умерло во младенчестве. Выжили лишь двое — царевичи Иван и Фёдор.

Её смерть 7 августа 1560 года стала поворотным моментом в жизни царя и в истории всей страны. Ей было всего около 28 лет. Точная причина смерти до сих пор остаётся загадкой. Одни историки утверждают, что она часто болела, другие уверены — её отравили. Так это или нет, но после потери Анастасии характер Ивана Грозного начал стремительно меняться в сторону подозрительности и жестокости. На её похоронах царь, по свидетельствам, рыдал навзрыд. Возможно, вместе с ней умерла и последняя надежда на то, что Грозный останется милосердным правителем.

Кавказская княжна при московском дворе: Мария Темрюковна

Второй брак был продиктован исключительно политикой. Решение о поиске новой невесты было принято Боярской думой ещё до смерти Анастасии. Выбор пал на дочь кабардинского князя Темрюка Идаровича, которую звали Кученей (в крещении — Мария). В Москву её привезли в июне 1561 года, а 21 августа состоялось венчание.

Этот брак должен был укрепить позиции России на Северном Кавказе и создать союз против Крымского ханства. Однако личные отношения супругов складывались непросто. Шестнадцатилетняя Мария, оказавшись в чужой для неё стране, по некоторым сведениям, оказывала на царя негативное влияние — настраивала его против неугодных ей людей.

Царица прожила с Иваном восемь лет и умерла 1 сентября 1569 года в Александровской слободе. Ей не было и 24 лет. Согласно летописям, она часто посещала монастыри, что затрудняет понимание того, как долго она находилась при дворе. Однако её ранняя кончина вновь оставила царя вдовцом и открыла череду стремительных и трагических браков.

Самая короткая корона: Марфа Собакина

Третья жена стала самой недолговечной. 26 июня 1571 года царь объявил о помолвке с Марфой Васильевной Собакиной, дочерью коломенского дворянина. Интересно, что эту невесту Грозному посоветовал Малюта Скуратов.

Марфа была избрана из двух тысяч девиц, собранных в Александровской слободе. Однако счастье длилось недолго. Буквально сразу после свадьбы новоиспечённая царица заболела и скончалась через 15 дней — 13 ноября 1571 года. Причины её смерти остались неизвестны. Историки до сих пор гадают: была ли это естественная болезнь, или же очередная жертва придворных интриг?

Постриг вместо короны: Анна Колтовская

Четвёртый брак был заключён с большими сложностями. Церковь с трудом разрешила Ивану Грозному третий брак, а четвёртого пришлось добиваться силой. Царь, не желая считаться с канонами, просто приказал священнику обвенчать их с царицей Анной Алексеевной Колтовской. Венчание состоялось весной 1572 года.

Однако и этот брак продлился менее полугода. Анна не смогла найти общий язык с боярами. В 1575 году царь заключил её в монастырь, где она приняла постриг с именем Дария. Анна Колтовская пережила своего мужа на 42 года, скончавшись в Тихвинском Введенском монастыре 5 апреля 1626 года. Это была одна из немногих жён Грозного, которая завершила свой жизненный путь не насильственной смертью, а в монашеской келье.

Тени и мифы: последующие жёны

После Анны Колтовской законные с точки зрения православия браки для царя были уже невозможны. Однако это не остановило его. В 1575 году он женился на Анне Григорьевне Васильчиковой. Церковь этот брак не признала. Семейная жизнь продлилась всего три месяца и завершилась смертью Анны. Её тело тайно, ночью вывезли из дворца и отправили в Суздальский девичий монастырь для погребения.

Затем, согласно некоторым источникам, последовали ещё две женщины, чьё существование у историков вызывает большие сомнения. Это Мария Долгорукая и Василиса Мелентьева. По некоторым сведениям, Мария Долгорукая стала пятой женой и погибла в 1573 году. Василиса Мелентьева, по легенде, была женой приближённого Ивана Грозного Никиты Мелентьева, но приглянулась царю, после чего её муж умер при загадочных обстоятельствах.

Однако авторитетные исследователи, такие как доктор исторических наук Л.Е. Морозова и Б.Н. Морозов, в своих трудах категорически заявляют: Василиса Мелентьева — персонаж «очень сомнительный, даже как наложница», а Мария Долгорукая — «совершенно фантастический». Их имена появляются в источниках лишь с XIX века. Так что, вероятнее всего, это литературные вымыслы или поздние вставки в исторические хроники.

Последняя царица: Мария Нагая

Последней, восьмой (или седьмой, если не считать вымышленных) женой Грозного стала Мария Фёдоровна Нагая. В 1550 году пятидесятилетний царь женился на 27-летней дочери окольничего Федора Нагого. В этом браке родился сын Дмитрий, которому было суждено погибнуть в Угличе при загадочных обстоятельствах уже после смерти отца.

После кончины Ивана Грозного в 1584 году Мария Нагая была сослана на житьё в Углич. Она пережила царя на 27 лет и умерла в 1611 году.

Судьба каждой из этих женщин — это отдельная трагедия, в которой переплелись любовь, политика, интриги и жестокость. Они становились жертвами не только царской подозрительности, но и борьбы боярских кланов за влияние на престол. Первая, Анастасия, возможно, была единственной, кого царь действительно любил. Остальные стали жертвами его политических амбиций, плотских желаний или просто мимолётной прихоти.

Брачная история Ивана Грозного — это не просто перечень имён и дат. Это хроника угасания человеческого в царе, который из пылкого юноши, оплакивающего любимую жену, превратился в подозрительного тирана, для которого жизнь человека, даже самого близкого, перестала иметь цену. Их имена остались в синодиках и летописях, но за каждой строкой — чья-то оборванная жизнь, чьи-то несбывшиеся надежды и горькая участь женщин, которым выпало стать «государынями обречёнными».