Почему отец Владимира Высоцкого скрывал свою национальность

В анкетах и документах Семён Владимирович Высоцкий писал: русский. Между тем его отец, дед поэта, был евреем, а сам Семён Владимирович вырос в среде, где еврейское происхождение могло стать приговором. Эта деталь биографии Высоцких долго оставалась в тени — не потому, что её кто-то специально прятал, а потому, что время было такое, что о таких вещах предпочитали молчать. Разбираемся, что известно о происхождении отца Высоцкого, как он жил с этим и почему в Советском Союзе еврейство было не просто графой в паспорте.

Что известно о происхождении

Семён Владимирович Высоцкий родился в 1915 году в Киеве. Его отец — Вольф Шлиомович Высоцкий — был евреем, уроженцем местечка, получившим образование и работавший в Киеве. Мать — Дебора Овсеевна, также из еврейской семьи. Таким образом, Семён Владимирович был евреем по обоим родителям.

Однако в официальных документах он значился русским. Это не было уникальным случаем: в Советском Союзе многие евреи, особенно те, кто сделал карьеру в армии, партии или государственном аппарате, предпочитали записываться русскими. Причины были разные, но главная — желание избежать дискриминации.

Семён Владимирович был кадровым военным. Он прошёл Великую Отечественную войну, дослужился до полковника, был награждён орденами и медалями. В его биографии не было ничего, что могло бы вызвать вопросы, кроме одной детали — национальности.

Почему это было важно

В Советском Союзе национальность была не просто строчкой в паспорте. Она определяла многие стороны жизни: возможность поступления в престижный вуз, продвижения по службе, получения квартиры. Евреи сталкивались с ограничениями, которые официально не назывались, но существовали вполне реально.

Особенно остро это ощущалось в армии и госбезопасности. Еврей на высоком посту — явление нечастое. Семён Владимирович, сделавший карьеру военного, знал это лучше многих. Он понимал, что его происхождение может стать препятствием для продвижения, для получения званий, для назначений.

Кроме того, существовал фактор «пятой графы» — записи о национальности в документах. Если бы Семён Владимирович записался евреем, это отразилось бы на его детях. Владимир Высоцкий в паспорте значился бы евреем, и это могло бы повлиять на его судьбу.

Как это отразилось на Высоцком

Сам Владимир Высоцкий знал о своём происхождении. В его окружении были люди, которые помнили его деда и знали семейную историю. Однако он не афишировал это. В официальных анкетах он также значился русским.

Это не было отказом от корней. Скорее — вынужденной мерой. Высоцкий рос в среде, где еврейство могло стать проблемой. Его отец сделал выбор в пользу «русскости», и Владимир следовал этому выбору.

При этом в творчестве Высоцкого еврейская тема почти не звучит. Он не писал о еврействе, не обращался к этой теме в песнях. Это не значит, что он её избегал — просто она не была для него центральной. Он был русским поэтом, писавшим на русском языке, и его идентичность определялась не национальностью, а культурой.

Молчание как стратегия

Семён Владимирович не скрывал своё происхождение в быту. Среди близких, друзей, родственников он не делал из этого тайны. Но в официальных документах — да, он был русским. Это была стратегия выживания, распространённая среди евреев в СССР.

Молчание было не ложью, а способом существования в системе, которая требовала от человека соответствовать определённым стандартам. Семён Владимирович служил в армии, воевал, был награждён. Он доказал свою преданность стране делом. Но в анкете он предпочёл написать «русский», чтобы не давать повода для сомнений.

Эта стратегия передалась и Владимиру. Он знал, кто его предки, но не делал это частью своего публичного образа. В Советском Союзе быть евреем означало быть «другим», а Высоцкий хотел быть своим — для всех.

Что говорят исследователи

Биографы Высоцкого неоднократно обращались к теме его происхождения. Одни подчёркивают, что он знал о своих еврейских корнях и не скрывал этого в кругу близких. Другие отмечают, что в официальных документах он значился русским, и это было сознательным выбором семьи.

Исследователи также указывают на то, что тема национальности в биографии Высоцкого долгое время оставалась в тени. В советское время о таких вещах не писали. В постсоветское время интерес к еврейским корням Высоцкого вырос, но многие детали остаются неизвестными.

Достоверно известно одно: Семён Владимирович Высоцкий был евреем, но в документах значился русским. Это факт, который не нуждается в оправданиях или объяснениях. Это просто факт, отражающий реалии эпохи.

Что осталось в итоге

История отца Высоцкого — это история человека, который жил в системе, требовавшей от него отказа от части себя. Он сделал этот выбор не из стыда или страха, а из практических соображений. Он хотел служить, строить карьеру, обеспечить будущее детям. И для этого нужно было быть русским.

Владимир Высоцкий вырос в этой среде и унаследовал это молчание. Он стал великим русским поэтом, и его национальность не имеет значения для его творчества. Но знать о его корнях важно — хотя бы для того, чтобы понимать, в каком мире он жил и какие компромиссы приходилось заключать его семье.

Возможно, самый честный вывод звучит так: Семён Владимирович Высоцкий скрывал свою национальность не потому, что стыдился её, а потому, что время было такое. И это — не его вина, а его трагедия.