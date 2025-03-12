Материнство вместо срока: чем хорош третий сезон «Почки»

В онлайн-кинотеатре Kion вышел третий сезон драматического сериала «Почка» с Любовью Аксёновой. Режиссёрское кресло вновь заняла Мария Шульгина, она же в соавторстве с Елизаветой Тихоновой написала сценарий. Вспоминаем содержание первых двух сезонов и рассказываем, почему продолжение истории стоит посмотреть.

© KION, Lookfilm/iStock.com; Рамблер

В центре сюжета — инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Аксёнова), чью безбедную жизнь в одночасье переворачивает смертельный диагноз. В первом сезоне врачи сообщают героине, что у неё отказали почки и единственный шанс прожить дольше трёх месяцев — как можно быстрее отыскать донора. Вариантов у Наташи не так много: сестра с братьями (Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков и Сергей Двойников) ненавидят её за то, что умыкнула бабушкину квартиру, родная мать (Ирина Бякова) на звонок в дверь кричит «Пошла вон!», а врачи от взяток отказываются и только разводят руками. После головокружительной одиссеи по чёрным рынкам, частным клиникам и городским больницам к концу первого сезона Кустова наконец получает заветный орган.

Во втором сезоне Наташа вылечилась и спасает уже не себя, а 70 обречённых на смерть пациентов. Она организовала подпольную клинику, в которую привлекают рабочих-мигрантов в качестве доноров. Операции проводит отсидевший срок врач. Правда, на этот поступок Наташу толкает не благородство души, а любовь к умирающему Мише (Григорий Чабан), с которым героиня познакомилась в клинике. Миша принципиально собирается ждать в очереди донорскую почку. 70 пациентов находятся перед ним в списке на пересадку органа. Привыкшая идти по головам Кустова даже добрые дела совершает грубо: никого особо не спрашивая, прёт как танк. Вдобавок ко всему начальница Наташи, коррупционерка с подполковничьими погонами Любовь Чарская (Ирина Розанова), повесила на главную героиню все свои проблемы с законом.

© KION, Lookfilm

Изначально планировалось сделать второй сезон «Почки» заключительным, но создательницы сериала почувствовали, что трансформация героини ещё не завершена. «Казалось, что про Наташу всё понятно и больше добавить нечего. Однако спонтанно нам пришла идея, которая очень нас рассмешила. В этот момент я решила для себя, что третий сезон „Почки“ возможен, и более того, он должен стать конечной точкой перерождения Наташи в человека», — говорила постановщица Мария Шульгина (его слова приводятся в сообщении пресс-службы онлайн-кинотеатра).

События третьего сезона разворачиваются спустя год после того, как Виталий, брат Наташи, взял на себя вину за организацию подпольной клиники. Главная героиня жива-здорова, сменила причёску и вальяжно кладёт ноги на стол в кабинете бывшей начальницы Чарской, которую в конце первого сезона осудили за коррупцию. Виталий тоже доволен: сокамерники дали ему гордое погоняло «пахан» за спасение 70 умирающих, а благодарная сестра регулярно носит передачи.

На одном из заседаний суда выясняется, что адвокат Виталия перестарался с защитой и обнаружил видеозаписи с камер наблюдения, которые доказывают, что вся вина за нелегальные операции лежит на Наташе. Кустовой грозит долгий срок, если она за несколько дней не придумает, как в очередной раз отмазаться от правосудия. Само собой, чиновница придумает.

Возникшая у Наташи идея стать матерью, чтобы избежать тюремного срока, отсылает к оскароносному фильму Витторио Де Сики «Вчера, сегодня, завтра». По сюжету героиня Софи Лорен, не уступающая Наташе Кустовой в расчётливости и наглости, торгует контрабандными сигаретами и спасается от тюрьмы при помощи постоянных беременностей. Кстати, сценарист Эдуардо Де Филиппо вдохновился реальной историей: неаполитанская контрабандистка Кончетта Муккарди, скрываясь от закона, беременела 19 раз.

© KION, Lookfilm

Впрочем, Кустова в роли новоиспечённой мамаши больше напоминает Николаса Кейджа в фильме «Семьянин»: носит ребёнка в пластмассовом контейнере, боится прикасаться к памперсам и всерьёз рассматривает орешки в качестве перекуса для двухдневного младенца. Несмотря на очевидную гэговость происходящего, наблюдать за очень плохой мамочкой в исполнении Аксёновой — сплошное удовольствие. Если второй сезон «Почки» был перегружен событиями и явно перебарщивал с абсурдом (пересадка почки между собаками явно была лишней), то к третьему авторы поняли, что главная движущая сила (силища!) сериала — харизма главной героини.

Перед нами всё та же Наташа Кустова, которая на любую неугодную ей ситуацию кричит «Да блин!», а то и ещё чего похлеще. Однако героине теперь приходится думать не только о себе, но и о дочери (которую, правда, она сделала своей полной тёзкой). Кроме того, спонтанное материнство заставляет Наташу переосмыслить собственное детство и узнать, почему родная мать отдала её на воспитание бабушке. Может быть, оттуда и все проблемы героини?

Запойная родительница в исполнении Бяковой то и дело сменяет гнев на милость. Чередует сюсюканье с новорождённой внучкой и сентиментальные вздохи над старыми фотографиями и с оплеухами в адрес дочери. Возможно, сложные взаимоотношения героинь изменятся, когда сама Наташа с головой окунётся в материнство.

Как и первые сезоны, продолжение радует саундтреком: к уже привычной «Хабанере» из «Кармен» Жоржа Бизе присоединяются «Болеро» Мориса Равеля, «Зима» Антонио Вивальди и «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса. Классические композиции звучат в самые неожиданные моменты, усиливая эффект от происходящего на экране.

Третий сезон «Почки» развлекает зрителя и, возможно, немного заигрывается, превращаясь из драмеди в комедию положений. Но лишний повод посмеяться нам точно не помешает.

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