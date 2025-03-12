Материнство вместо срока: чем хорош третий сезон «Почки»

Валерия Трацевская

В онлайн-кинотеатре Kion вышел третий сезон драматического сериала «Почка» с Любовью Аксёновой. Режиссёрское кресло вновь заняла Мария Шульгина, она же в соавторстве с Елизаветой Тихоновой написала сценарий. Вспоминаем содержание первых двух сезонов и рассказываем, почему продолжение истории стоит посмотреть.

Материнство вместо срока: чем хорош третий сезон «Почки»
© KION, Lookfilm/iStock.com; Рамблер

В центре сюжета — инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Аксёнова), чью безбедную жизнь в одночасье переворачивает смертельный диагноз. В первом сезоне врачи сообщают героине, что у неё отказали почки и единственный шанс прожить дольше трёх месяцев — как можно быстрее отыскать донора. Вариантов у Наташи не так много: сестра с братьями (Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков и Сергей Двойников) ненавидят её за то, что умыкнула бабушкину квартиру, родная мать (Ирина Бякова) на звонок в дверь кричит «Пошла вон!», а врачи от взяток отказываются и только разводят руками. После головокружительной одиссеи по чёрным рынкам, частным клиникам и городским больницам к концу первого сезона Кустова наконец получает заветный орган.

Во втором сезоне Наташа вылечилась и спасает уже не себя, а 70 обречённых на смерть пациентов. Она организовала подпольную клинику, в которую привлекают рабочих-мигрантов в качестве доноров. Операции проводит отсидевший срок врач. Правда, на этот поступок Наташу толкает не благородство души, а любовь к умирающему Мише (Григорий Чабан), с которым героиня познакомилась в клинике. Миша принципиально собирается ждать в очереди донорскую почку. 70 пациентов находятся перед ним в списке на пересадку органа. Привыкшая идти по головам Кустова даже добрые дела совершает грубо: никого особо не спрашивая, прёт как танк. Вдобавок ко всему начальница Наташи, коррупционерка с подполковничьими погонами Любовь Чарская (Ирина Розанова), повесила на главную героиню все свои проблемы с законом.

© KION, Lookfilm

Изначально планировалось сделать второй сезон «Почки» заключительным, но создательницы сериала почувствовали, что трансформация героини ещё не завершена. «Казалось, что про Наташу всё понятно и больше добавить нечего. Однако спонтанно нам пришла идея, которая очень нас рассмешила. В этот момент я решила для себя, что третий сезон „Почки“ возможен, и более того, он должен стать конечной точкой перерождения Наташи в человека», — говорила постановщица Мария Шульгина (его слова приводятся в сообщении пресс-службы онлайн-кинотеатра).

События третьего сезона разворачиваются спустя год после того, как Виталий, брат Наташи, взял на себя вину за организацию подпольной клиники. Главная героиня жива-здорова, сменила причёску и вальяжно кладёт ноги на стол в кабинете бывшей начальницы Чарской, которую в конце первого сезона осудили за коррупцию. Виталий тоже доволен: сокамерники дали ему гордое погоняло «пахан» за спасение 70 умирающих, а благодарная сестра регулярно носит передачи.

На одном из заседаний суда выясняется, что адвокат Виталия перестарался с защитой и обнаружил видеозаписи с камер наблюдения, которые доказывают, что вся вина за нелегальные операции лежит на Наташе. Кустовой грозит долгий срок, если она за несколько дней не придумает, как в очередной раз отмазаться от правосудия. Само собой, чиновница придумает.

Возникшая у Наташи идея стать матерью, чтобы избежать тюремного срока, отсылает к оскароносному фильму Витторио Де Сики «Вчера, сегодня, завтра». По сюжету героиня Софи Лорен, не уступающая Наташе Кустовой в расчётливости и наглости, торгует контрабандными сигаретами и спасается от тюрьмы при помощи постоянных беременностей. Кстати, сценарист Эдуардо Де Филиппо вдохновился реальной историей: неаполитанская контрабандистка Кончетта Муккарди, скрываясь от закона, беременела 19 раз.

© KION, Lookfilm

Впрочем, Кустова в роли новоиспечённой мамаши больше напоминает Николаса Кейджа в фильме «Семьянин»: носит ребёнка в пластмассовом контейнере, боится прикасаться к памперсам и всерьёз рассматривает орешки в качестве перекуса для двухдневного младенца. Несмотря на очевидную гэговость происходящего, наблюдать за очень плохой мамочкой в исполнении Аксёновой — сплошное удовольствие. Если второй сезон «Почки» был перегружен событиями и явно перебарщивал с абсурдом (пересадка почки между собаками явно была лишней), то к третьему авторы поняли, что главная движущая сила (силища!) сериала — харизма главной героини.

Перед нами всё та же Наташа Кустова, которая на любую неугодную ей ситуацию кричит «Да блин!», а то и ещё чего похлеще. Однако героине теперь приходится думать не только о себе, но и о дочери (которую, правда, она сделала своей полной тёзкой). Кроме того, спонтанное материнство заставляет Наташу переосмыслить собственное детство и узнать, почему родная мать отдала её на воспитание бабушке. Может быть, оттуда и все проблемы героини?

Запойная родительница в исполнении Бяковой то и дело сменяет гнев на милость. Чередует сюсюканье с новорождённой внучкой и сентиментальные вздохи над старыми фотографиями и с оплеухами в адрес дочери. Возможно, сложные взаимоотношения героинь изменятся, когда сама Наташа с головой окунётся в материнство.

Как и первые сезоны, продолжение радует саундтреком: к уже привычной «Хабанере» из «Кармен» Жоржа Бизе присоединяются «Болеро» Мориса Равеля, «Зима» Антонио Вивальди и «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса. Классические композиции звучат в самые неожиданные моменты, усиливая эффект от происходящего на экране.

Третий сезон «Почки» развлекает зрителя и, возможно, немного заигрывается, превращаясь из драмеди в комедию положений. Но лишний повод посмеяться нам точно не помешает.

«Дорогая, я больше не перезвоню»: комедия о загробном мире с Никитой Ефремовым

Сериалы
Янина Лакоба
Ирина Бякова
Антонио Вивальди
Сергей Двойников
Витторио Де
Дмитрий Лысенков
Григорий Чабан
Морис Равель
Иоганн Штраус
Никита Ефремов
Жорж Бизе
Ирина Розанова
Софи Лорен
Любовь Аксенова