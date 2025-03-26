Анатомия измены: каким получился сериал «Опасная близость» с Елизаветой Боярской

В онлайн-кинотеатре START вышли первые серии нового сериала от создателей проекта «Бывшие» — остросюжетная драма «Опасная близость» с Елизаветой Боярской и Артуром Бесчастным в главных ролях. Проект рассказывает про супружеские измену и абьюз. Автор «Рамблера» посмотрел первые серии и рассказывает, кому и почему понравится новый проект.

© START, Рамблер

Три автомобиля несутся на бешеной скорости по ночной автотрассе вдоль подмосковной лесополосы. За рулём каждого из них — люди с оголёнными нервами. В итоге машины попадают в страшную аварию. Есть погибшие. Но кто эти герои, от чего они бежали и куда так сильно боялись не успеть? Для понимания нужно вернуться на несколько часов назад.

Супруги Анна (Елизавета Боярская) и Виктор (Артур Бесчастный) — успешные и счастливые в браке пластические хирурги, которые на пару руководят собственной престижной клиникой в Москве. Этим вечером учреждение отмечает юбилей, планируется роскошный приём, куда обязана прийти и дочка четы хирургов — подросток-бунтарь Соня (Маргарита Силаева). Но Соня этого жуть как не хочет, так что без эпатажных выходок с её стороны вечер точно не пройдёт.

Идиллия семейной жизни Анны и Виктора противопоставляется мрачному быту Олега (Леонид Бичевин) и Натальи (Дарья Румянцева). Олег — абьюзер и ревнивец, который контролирует каждый шаг жены, проверяет её переписки, тайно следит за ней по камерам наблюдения, принуждает к нежелательной сексуальной связи и, если что не нравится, бьёт Наталью в живот на глазах у десятилетнего сына. Робкая Наталья не может возразить, но у неё есть друг Паша — по первым сериям не понятно, является ли он ее потенциальным любовником и как вообще выглядит.

© START

Зато мы знаем, что за фасадом счастливой жизни Анны и Виктора совсем не всё так радужно, как кажется. У Виктора есть другая — успешная певица и блогер Женя (Евгения Леонова), которая решила заявиться на торжественный приём в клинику и всё испортить. Виктор пытается спасти вечер и вызывается отвезти Женю домой (это первый автомобиль). Женя застает момент страстного поцелуя отца с любовницей и просит своего нового знакомого молодого казаха-официанта Аскара (Тамирлан Джангазиев) устроить погоню-преследование (это второй автомобиль). В третьем мчатся Олег с Натальей.

Автомобильная авария, с которой открывается сериал, становится яркой метафорой концепта всей «Опасной близости»: это история столкновения множества судеб, мелодрама о переплетениях смерти, любви и человеческих пороков. Как в фильмах «Призрачная красота» с Уиллом Смитом, оскароносном «Столкновении» или, например, в «Траффике» Стивена Содерберга. Последние два сравнения взяты неслучайно: в «Опасной близости» тоже затрагиваются темы оборота запрещённых наркотических веществ и предвзятого отношения к мигрантам.

Вообще, в сериале Ивана Китаева событий и персонажей столько, что лучше во время просмотра где-то помечать себе, кто есть кто и как и с кем связан. Первая серия идёт 50 минут, за которые зрителю представлены целых девять важных для сюжета персонажей. Включая официанта Аскара, который увидел на торжественном приёме Соню с разноцветными дредами и блестками на голове, назвал её «единственной настоящей здесь» и сразу же влюбился. Но девять персонажей — это ещё не предел. Уже во второй серии появляется следующий важный герой — следователь полиции в исполнении Артёма Быстрова. Чуть позже подключится его коллега по «Детям перемен» Софья Лебедева.

© START

В новом сериале START, как и в других проектах онлайн-кинотеатра, есть феминистский посыл: зрителей пытаются привлечь к проблеме насилия над женщинами. В центре всей запутанной истории оказывается эмоционально сильная героиня Елизаветы Боярской, которая инициировала в своей клинике благотворительную программу для жертв домашнего насилия. Это добавляет проекту Ивана Китаева баллов социальной значимости, хотя нужно досмотреть сериал до конца, чтобы понять, получится ли у авторов сделать внятный манифест против абьюза и супружеских измен.

«Опасная жизнь» стилистически и тематически продолжает линейку глянцевых психологических мелодрам онлайн-кинотеатра START, нацеленных в первую очередь на женскую аудиторию. Зритель снова погружается в мир элитных кварталов, дизайнерских апартаментов, люксовых автомобилей, брендовой одежды и дорогих ресторанов. Но этот мир далёк от реальности среднестатистического жителя нашей страны. Разумеется, важную роль в сериале играют головокружительные интриги. Зрителям, которым понравились проекты «Бывшие», «Красные линии», «Содержанки» и «Жить жизнь» наверняка и «Опасная близость» придётся по душе.

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