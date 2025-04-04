Наши «Зачарованные»: чем удивит триллер «Гипнозис» о трёх друзьях с паранормальными способностями

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал мистический триллер «Гипнозис» от авторов «Волшебного участка» и «Охотников за призраком». В сериале Тимофея Жалнина троице старых друзей с паранормальными способностями предстоит объединиться против коварного манипулятора. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и делится своими первыми впечатлениями.

© Okko; Рамблер

Бывший сотрудник правоохранительных органов, а ныне — частный сыщик Виталий Белозёров (Даниил Страхов) может раскрыть любое преступление. Безупречную статистику по раскрытым делам коллеги сыщика связывают с его превосходным дедуктивным методом мышления, точь-в-точь как у Шерлока Холмса. Но на самом деле у Белозёрова есть дар: он может читать мысли.

© Okko

Белозёров далеко не единственный, кто обладает суперспособностями. Его друг, успешный столичный адвокат Платон Орехов (Ростислав Бершауэр), видит будущее. Для этого ему всего-то нужно прикоснуться к руке своего собеседника. Благодаря этому дару Орехов не проиграл ещё ни одного дела: с помощью одного рукопожатия он видит, какой приговор вынесет суд, и после на основе этих видений решает, браться ему за дело или нет.

Третий в их дружной компании — отец Григорий (Кирилл Кяро). Он служит в скромном загородном храме, который сам потихоньку и реставрирует. Григорий может видеть прошлое человека. Благодаря этому дару священнослужитель докапывается до истинных причин душевных тревог всех, кто приходит к нему в храм за помощью. При этом Григорий не похож на типичного священника. Он любит кожаные куртки, спортивные мотоциклы и быстрые машины.

Сериал Тимофея Жалнина вводит персонажей в сюжет постепенно, позволяя зрителю хорошенько познакомиться с каждым из действующих лиц. Все трое героев показаны с положительной стороны, они используют свои способности исключительно на благо общества. Но священника, адвоката и следователя объединяют не только дружба, но и общее мрачное прошлое. Флешбэки переносят события в 1999 год, когда на базе российской армии был собран особый отряд из людей с суперспособностями: в закрытой лаборатории над ними проводили эксперименты и пытались установить диапазон их возможностей. Именно там познакомились Виталий, Платон и Гриша. Авторы намекают, что в эксперименте участвовал и будущий антагонист.

© Okko

«Гипнозис» — не тот сериал, который сразу выложит все свои карты на стол. Впервые лицо главного антагониста зрители увидят только в третьей серии. До этого момента Олег Пескунов (Евгений Коряковский из сериала «Аутсорс») действует за кадром и через свою верную помощницу Лию (Анастасия Куимова). Лия тоже обладает суперсилой и может загипнотизировать кого угодно. Как подсказывает название сериала, она далеко не последний здесь персонаж.

Мир «Гипнозиса» выстроен значительно понятнее и интуитивнее, чем сериал «Охотники за призраком», в сюжете которого тоже есть персонажи со сверхспособностями. Короткие флешбэки хорошо раскрывают персонажей, их мотивы и сверхъестественный подтекст. А также помогают двигать основной сюжет вперёд. Суть конфликта трёх друзей с главным антагонистом авторы пока не раскрывают, потому что очевидно, что в нём и кроется основная задумка шоу. Впрочем, неспешное повествование некоторых зрителей может оттолкнуть. Режиссура Тимофея Жалнина не может похвастаться какими-то визуальными особенностями или яркими художественными приёмами, способными удержать зрителя.

Зато можно будет с интересом наблюдать за динамикой отношений трёх друзей. Страхов, Бершауэр и Кяро играют персонажей убедительно, каждый из трёх образов выделяется и по-своему интригует. Кроме того, у них есть свои сюжетные линии в разных жанровых тональностях. Например, Белозёров ведёт расследования и сам оказывается подозреваемым: признаки детективного триллера налицо. У отца Григория дочь связалась с наркоманом, который задолжал крупную сумму денег. Решать всё это приходится Григорию, который тут, как герой фильма «Широко шагая», наводит порядок в порочном городе — то прыгает по балконам, то бросается на безумца с ружьём. Его сюжетная линия выглядит как настоящий криминальный боевик. А у Платона разыгрывается фаталистическая драма: случайно он видит трагический исход одного из своих друзей и теперь не знает, как быть дальше.

© Okko

У Жалнина получился далеко не наш ответ «Людям Икс» или «Хеллбою» с его паранормальным бюро на госслужбе. Однако для тех, кто ждал мужской аналог «Зачарованных» в эстетике «Битвы экстрасенсов», сериал «Гипнозис» — идеальный вариант. Да и в целом любителям запутанных мистических сюжетов проект наверняка приглянётся, во-первых, детализированной проработкой фэнтези-концепта (в одной сцене, например, Белозёров не может прочитать мысли, потому что собеседница говорит по-русски, но думает на другом языке). А во-вторых, самобытной галереей персонажей и выразительным актёрским ансамблем, откуда трудно выделить кого-то одного. Не ждите, что шоу вас загипнотизирует уникальной подачей, в лучшем случае оно порадует качественной жанровой историей.

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