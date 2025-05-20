Карты, деньги, два Матвеева: каким получился сериал «Чужие деньги»

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и START состоялась премьера криминального сериала «Чужие деньги» по сценарию однофамильцев Сергея и Дмитрия Минаевых. В главной роли — звезда сериала «Триггер» Максим Матвеев, который в картине играет сразу двух персонажей. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, каким получился проект о валютных махинациях.

© «Иви»; Team Films; Рамблер

Алексей Воронов (Максим Матвеев) занимается криптовалютой и незаконной банковской деятельностью: обналичивает денежные средства, чтобы избежать уплаты налогов (за последнее согласно Уголовному кодексу РФ могут оштрафовать или дать до семи лет лишения свободы). Воронов воротит суммами в миллионы долларов. Но опасается не представителей правопорядка, а казахской мафии, которой он задолжал немалую сумму денег. Герой решает податься в бега, предварительно провернув хитрую аферу.

Сначала он с командой решает «нагреть» влиятельного чиновника Аркадия Свиницкого по прозвищу Свин (Гоша Куценко) на шесть миллионов евро. А после выдаёт вместо себя своего двойника — неудачника и мелкого банковского клерка Юру Афанасьева (тоже Матвеев) из Твери, который мечтает о больших деньгах и прячется от коллекторов.

© «Иви»; Team Films

«Надо что-то новенькое придумать, мозгами работать», — говорит в первой серии приятель Юры. Но сценаристы «Чужих денег», Сергей и Дмитрий Минаевы, берут за основу сюжета избитую историю о подмене близнецов. Такое мы уже видели миллион раз в фильмах «Великий диктатор» с Чаплином, «Ловушка для родителей» с Линдси Лохан или, что ближе к нашему культурному коду и криминальному жанру, в картине «Джентльмены удачи» с Евгением Леоновым. При этом в проекте «Чужие деньги» есть два сюжетных момента, которые освежают старый как этот мир концепт.

Во-первых, есть неожиданный поворот событий. Под конец пилотной серии план Воронова проваливается. Перед знакомством с двойником его ловят казахские гангстеры и убивают. Окружение финансового мошенника об убийстве ничего не знает и потому принимает двойника Юру за настоящего Воронова. Герой резко получает жизнь, о которой мечтал: дорогие машины, большие деньги, роскошные апартаменты, элитные часы и красивая девушка под боком. Но со всем этим приходят и проблемы «оригинального мошенника», которые теперь предстоит решить человеку из совсем другой социальной прослойки.

© «Иви»; Team Films

Во-вторых, в качестве контекста здесь выступает современный финансовый мир: криптовалюта, обнал, биткоины, теневые трансферы, запутанные схемы циркуляции активов по подставным счетам. По сути, «Чужие деньги» — российский ответ американскому фильму «Игра на понижение». Правда, тут нет героини Марго Робби, которая периодически появляется в ванне с бокалом шампанского и объясняет финансовые термины и процессы понятным языком. Из-за этого в «Чужих деньгах» легко запутаться.

В сериале чётко прослеживается рука Сергея Минаева, в большей мере автора фильма «Духless» с Данилой Козловским, чем недавнего сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым. В кадре — его любимая пафосная Москва, залитая глянцем и пропитанная пороком, а также харизматичный артист-брюнет. Матвеев хорошо переключается между разными образами и задачами. Очевидно, что этому он в совершенстве обучился на съёмках сериала «Триггер» о приключениях экстравагантного психолога. К тому же с режиссёром «Чужих денег» Игорем Твердохлебовым актёр уже работал на съёмках второго и третьего сезона того же «Триггера».

© «Иви»; Team Films

К режиссуре Твердохлебова есть вопросы. Например, зачем постановщик злоупотребляет зумированием кадра в напряжённых моментах. Как будто зритель сам не понимает, что дела у героя плохи и драма накаляется. Зато Твердохлебов — большой специалист по работе с многочисленным актёрским ансамблем. В его новом проекте блистают практически все.

Герои Стаси Милославской и Гоши Куценко эффектно обманывают первые впечатления. Милославская в роли Алины сначала предстаёт покорной женой Воронова, больше красивым приложением к его премиум-статусу, нежели полноценным персонажем сериала. Но как только Воронов выводится из сюжета, героиня Милославской раскрывается с позиции уверенной в себе и умеющей решать проблемы девушки, не лишённой амбиций. Со Свином всё ещё интереснее: поначалу он кажется незаурядным простачком, которого запросто обвели вокруг пальца, но со временем он раскрывается как хитрый стратег с параноидально-социопатическими наклонностями и нездоровой одержимостью античной философией.

© «Иви»; Team Films

Лицом правосудия в сериале выступает актриса Линда Лапиньш, сыгравшая следовательницу Юлию. Она не в первый раз играет матёрую, сильную героиню со стальным характером, которая ведёт расследование (картины «Коса», «ГДР», «Самозванцы», «Чёрный замок»). Не хочется, чтобы Лапиньш становилась заложницей одного образа, но в этом проекте она выглядит крайне органично и убедительно, пусть её Юлия — это очередная русифицированная Сага Норен из скандинавского сериала «Мост».

«Чужие деньги» — сериал для тех, кто любит запутанные криминальные сюжеты, большие ставки и, конечно же, Максима Матвеева в любых ипостасях. Вряд ли шоу повторит успех предыдущего проекта тандема Минаевых («Первый номер»), но перед зрителями всё так же качественно сделанная, стильная работа. Чем дольше смотришь сериал, тем больше он увлекает. Остаётся надеяться, что к финалу создатели не разочаруют зрительский интерес.

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