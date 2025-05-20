«Я ничего не помню»: разбираем детектив со звездой сериала «Игра на выживание»

14 мая в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера первых эпизодов сериала «Я ничего не помню». Это новый проект актёра и режиссёра Дмитрия Власкина («Эластико: Двенадцатый игрок»). «Рамблер» разбирается, чем примечателен новый проект «Кинокомпании братьев Андреасян».

© ООО «Философия кино»; Рамблер

Максим (Владимир Верёвочкин) приходит в себя ночью посреди железнодорожных путей. По лицу стекает кровь, голова гудит, а вокруг никого — что произошло с парнем из Питера, неясно. В отделении полиции Макс изъясняется обрывисто и хаотично, главный тезис его показаний — «ничего не помню, всё как во тьме».

Пострадавшего из полиции забирают друзья, Борис (Денис Самойлов) и Лика (Мария Риваль). Борис владеет небольшим баром, но это лишь прикрытие для вебкам-студии. «Ты недавно ворвался в бар, критиковал мою студию», — жалуется Боря, но Макс этого не помнит, как и многих других деталей своей жизни. Единственной красной нитью обрывистых воспоминаний остаётся Настя (Ангелина Пахомова) — возлюбленная Максима, исчезнувшая в неизвестном направлении.

© ООО «Философия кино»; Рамблер

Поискам девушки и посвящены первые серии. То ли она укатила на очередной ретрит (довольно быстро выясняется, что нет), то ли просто бросила Макса без видимых на то причин. Мать девушки переживает, что она могла оказаться под влиянием какой-то секты. Максиму нужно не только отыскать Настю, но и восстановить в памяти хронологию жизни за последнюю неделю. Сделать это мешает ретроградная амнезия (эпизоды потери памяти, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней или месяцев).

«Я ничего не помню» — история, основанная на реальных событиях, над сценарием которого авторы работали несколько лет. Кажется, подобные сюжеты в кино мы видели десяток раз, например, во франшизе про Джейсона Борна, в мелодраме «За бортом» с Куртом Расселом, в картине «Обливион» с Томом Крузом и легендарном фильме «Помни» Кристофера Нолана. Сказать, что создатели российского сериала вышли на новый уровень, оперируя знакомой до боли экспозицией, по первым сериям трудновато.

© ООО «Философия кино»; Рамблер

Впрочем, собран «Я ничего не помню» довольно крепко — перед нами занимательный детектив, который элегантно развешивает по ходу развития событий тайны и загадки. Очевидно, главный герой будет искать ответы на вопросы, количество которых растёт в геометрической прогрессии. Интенсивность действия высокая — несмотря на скромный хронометраж каждой серии (~25 минут), событий происходит много.

С раскрытием героев дела обстоят хуже, чем со сценарием. О главном герое за два эпизода зритель практически ничего не узнает, равно как и о второплановых персонажах. Хочется надеяться, что объём и характеристики у каждого из них появятся в следующих эпизодах, но пока надежд (и намёков на это) маловато. Кажется, создателям интереснее закручивать гайки таинственности, нежели объяснять, что представляют из себя персонажи.

© ООО «Философия кино»; Рамблер

Оператор сериала Кирилл Пунтус («Жизнь по вызову», «Денискины рассказы») то и дело выхватывает Верёвочкина из вереницы событий, работая на крупных планах разбитого и опустевшего (временно) героя. К сожалению, одного-единственного напряжения, которое актёр исправно играет первые серии, не хватает, чтобы проникнуться к судьбе героя. Исполнитель главной роли толком не старается раскрыть своего персонажа.

Второй план пока может похвастаться лишь громкими именами в титрах. Эпизодически появляется Юрий Кузнецов («Мир! Дружба! Жвачка!»), но отыгрывает в эпизоде с отчитыванием Максима более чем стандартно. В будущих сериях должны появиться Виктор Сухоруков («Брат 2») и Евгений Сидихин («Мама, не горюй») — смотреть «Я ничего не помню» можно как минимум в ожидании актёров с большим кредитом доверия.

© ООО «Философия кино»; Рамблер

Радуют попытки создать фирменный питерский саспенс в духе «Бандитского Петербурга», но до культового сериала этому проекту далеко. Будем надеяться, что сыграет ставка на синдром надёжного рассказчика и структурное разгадывание тайн, фундамент которых оформили в первых эпизодах.

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