«Девять совсем незнакомых людей»: Николь Кидман в роли русской целительницы лечит богачей

На стриминге Hulu вышли два эпизода второго сезона детективного сериала «Девять совсем незнакомых людей». Это история о целительнице Маше с русскими корнями, которая собирает на курорт-отеле девять богатых незнакомцев, чтобы помочь им поправить психологическое здоровье с помощью странных методов. «Рамблер» рассказывает, стоит ли смотреть неоднозначный сериал, в котором Николь Кидман иногда говорит на ломаном русском.

© Blossom Films, Endeavor Content, Made Up Stories

Первый сезон «Девяти совсем незнакомых людей» вышел на стриминге Hulu четыре года назад и получил посредственные отзывы от критиков. Проект задумывался как мини-сериал, то есть законченная история, но зрительский успех заставил продюсеров превратить шоу в антологию. Если продолжение найдёт свою аудиторию, не исключён и третий сезон. Связующим персонажем в различных сюжетах является непредсказуемая эмигрантка Маша.

Изначально повышенное внимание к «Девяти совсем незнакомым людям» вызывали звёздный актёрский состав и известные имена создателей. Шоураннер проекта Дэвид Э. Келли собаку съел на дорогих детективных сериалах. «Большая маленькая ложь», «Любовь и смерть», «Презумпция невиновности», «Отыграть назад» — лишь часть сериалов американского продюсера и сценариста. Писательница Лиана Мориарти тоже прославилась благодаря адаптации её романа «Большая маленькая ложь». Все эпизоды первого сезона, как и два эпизода второго, снял Джонатан Левин («Тепло наших тел» и «Та ещё парочка»). Увы, до «Большой маленькой лжи» сериалу далеко.

© Blossom Films, Endeavor Content, Made Up Stories

В первом сезоне мы увидели быт затерянного среди лесов ретрита, в котором гуру Маша лечит душевные раны исключительно богатых клиентов. Своих постояльцев она отбирает лично. Среди них были тяжело переживающая самоубийство сына семья, писательница в творческом кризисе, испытывающая проблемы в отношениях богатая пара, завершивший карьеру из-за травмы колена футболист, домохозяйка в разводе и ушлый журналист. Методы, к которым обращалась Маша, трудно назвать конвенциональными. Гуру заставляла клиентов лежать в сырой могиле и думать о бренности бытия, запирала их в небольшой комнате, устраивала бег в мешках, а главное — пичкала смузи с психотропными веществами.

В продолжении авторы рассказывают, что журналист из первого сезона написал о Маше прогремевшую на весь мир статью, а ФБР продолжает выяснять все тонкости практики гуру. Целительница выступает с семинарами, а ещё по приглашению давней наставницы Хелен (Лена Олин) отправляется в спрятанный в заснеженных Альпах замок, где возвращается к любимым методам. К Маше в гости вновь едут девять пациентов. Как говорит гуру, обитатели ретрита дополняют друг друга, так что всё продумано. На горном курорте встречаются миллиардер Дэвид (Марк Стронг) и его сын Питер (Генри Голдинг), богатая мамочка пенсионного возраста Виктория (Кристин Барански) вместе с неприлично юным любовником Маттео (Арас Айдын) и невротичной дочерью Имоджен (Энни Мёрфи).

© Blossom Films, Endeavor Content, Made Up Stories

А еще пианистка Тина и её подруга Вулфи (Мэйси Ричардсон-Селлерс), бывшая монашка с тёмным прошлым Агнес (Долли де Леон) и переживший нервный срыв ведущий детского телешоу Брайан (Мюррэй Бартлетт). В меню традиционные для сериала словесные перепалки, истерические крики и подготовленные целительницей испытания. Возможно, после серии конфликтов близкие найдут общий язык и уедут домой довольными.

Второй сезон тематически и стилистически продолжает первый. Если дебютные эпизоды были экранизацией одноимённого романа Лианы Мориарти, то продолжение писали уже сценаристы. Беда «Девяти совсем незнакомых людей» в отсутствии внятной детективной интриги, как в «Большой маленькой лжи», и искромётной сатиры над богачами, как в «Белом лотосе». Наблюдать за семейными ссорами и чудаковатыми выходками Маши в меру любопытно, но захватывающих или смешных моментов в шоу мало. Первый сезон долго разгонялся и к финалу набрал относительно быстрый ход. Может быть, его путь повторит и продолжение.

© Blossom Films, Endeavor Content, Made Up Stories

Автору шоу снова сделали ставку на звёздный состав в кадре. Разумеется, вся история вращается вокруг Маши. Как бы ни старалась Кидман, признать в ней русскую невозможно. Не спасает ситуацию даже мат. Прошлое героини до сих пор таит множество тайн, так что в продолжении мы наверняка узнаем о юности гуру новые факты. Но настоящее от свежей информации едва ли изменится: травмированная целительница ставит опасные социальные и физические эксперименты над находящимися в кризисе пациентами. Результаты опытов совершенно непредсказуемые.

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