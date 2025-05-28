«Фишер»: разбираем продолжение сериала про маньяка, который убивал детей

29 мая в онлайн-кинотеатре Wink стартует сериал «Фишер. Затмение» — продолжение многосерийного триллера с Иваном Янковским («Аутсорс») в главной роли. Первый сезон оказался мрачным и жестоким тру-краймом, в основу которого легла история задержания серийного убийцы Сергея Головкина, который насиловал и убивал мальчиков и юношей в Москве и области с 1986 по 1992 год. Во втором сезоне шоу концентрируется на истории поиска пропавшей девочки и её похитителя, а место действия переносится из столицы в южный городок Курортный. «Рамблер» рассказывает, какими получились первые эпизоды долгожданного продолжения.

© Компания «Студия 812»

После событий первого сезона прошло два года. На дворе 1994-й. Суд над Фишером (Андрей Максимов) всё ещё не состоялся. Сотрудник генпрокуратуры Евгений Боков (Иван Янковский) после поимки маньяка не почивает на лаврах, а продолжает вести ежедневную работу, пытаясь собрать доказательную базу по делу Головкина. Серийник уже признался в 11 совершённых преступлениях, но следствие его подозревает ещё в десятках зверских убийств (в реальности ещё 29 преступлений доказано не было). В это время Боков получает странное письмо от Сони Ершовой (Марина Митрофанова) из южного городка, которая утверждает, что её детей похитили неизвестные, а отправившийся заплатить за дочек выкуп супруг (Артём Григорьев) погиб в автокатастрофе. Следователь отправляется в Курортный в надежде распутать сложное дело.

© Компания «Студия 812»

Первое, что бросается в глаза при просмотре первых эпизодов продолжения, — ещё более серая цветовая гамма, которая моментально настраивает зрителей на нужную мрачную атмосферу. Первый сезон был основан на реальных событий, втрой — дело рук сценаристов. Но это не означает, что на экране уменьшится концентрация хтонического ужаса. В первых двух эпизодах сотрудники органов находят в холодильнике отрубленный детский палец, на мосту обнаруживают замёрзшего грудничка, а также обнажённое повешенное тело со странной татуировкой на шее: особо впечатлительным зрителям лучше отвернуться от экрана.

Создатели не спешат погружать аудиторию в круговорот жестокости и насилия, медленно знакомя с новыми персонажами. Но зло давно проникло и отравило обыденность героев «Фишера». Поэтому даже в первых двух сериях персонажам, равно как и зрителям, придётся столкнуться с пугающей реальностью. Пока московский следователь старается сложить воедино запутанный пазл и пытается выяснить, случались ли похищения детей в городе прежде, его новоиспечённые коллеги всё ещё отказываются верить, что подобные преступления могут произойти в их населённом пункте. «Мы же не в Америке», — заявляет начальница местной милиции Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум).

© Компания «Студия 812»

В первом сезоне расследовать дело Бокову помогали сотрудники прокуратуры Валерий Козырев (Александр Яценко) и Наталья Добровольская (Александра Бортич). Козырев теперь стал прямым начальником Бокова. Вместо расследования громких дел, он предпочитает раскладывать пасьянс на пузатом мониторе стационарного компьютера. Судьба Добровольской остаётся неизвестной. В продолжении напарниками героя Янковского стали сотрудники милиции города Курортный Надя Райкина и вчерашний студент юридического вуза с юношеским румянцем на щеках Ваня Вдовин (Никита Худяков) — такие же измученные работой и временем люди.

Курортный выглядит как город, над которым сгустились тучи, а на улицах вот-вот распространится непроходимый туман. Несмотря на говорящее название, на местности не видно ни солнца, ни туристов. Лишь ещё один населённый пункт со зловещими панельками, которые хранят множество тайн. Новая страна — действие второго сезона разворачивается после распада СССР — встречает жителей свободой вперемешку со страхом за собственную жизнь. Не существует уже СССР, не существует и Ленинграда, из которого в Курортный переехала семья Ершовых. Неизменным остаётся лишь одно — притаившееся во мраке ночи зло. Местные власти не спешат делать официальное заявление о пропавших детях и потенциально орудующем маньяке. Всё, что интересует мэра (Александра Ребенок) города, — предстоящая свадьба сына и скорые перевыборы на пост. Насиженное годами место оказывается куда важнее безопасности горожан.

© Компания «Студия 812»

Продолжение, равно как и первые эпизоды предыдущего сезона, берёт неспешное начало, постепенно погружая персонажей и зрителей в пучину хтонического кошмара. Вышедший в 2023 году «Фишер» стал хитом, мало чем уступающим западным представителям жанра. Судя по первым эпизодам второго сезона, создатели не намерены снижать планку. В режиссёрском кресле продолжения Любовь Львова и Сергей Тарамаев («Дети перемен» и «Чёрная весна») сменил Александр Цой, ранее снимавший четвёртый сезон «Трудных подростков». Прошлое постановщика вспоминается уже во второй серии, когда новоиспечённые коллеги Боков и Вдовин ввязываются в зрелищную уличную потасовку.

«Фишер. Затмение» продолжает оставаться интригующим детективным триллером. Новые персонажи не теряются на фоне полюбившихся героев, а каменные джунгли провинциального города пугают не меньше, чем густые и болотистые леса из первого сезона. Суровый персонаж Ивана Янковского за прошедшие годы не растерял профессиональную хватку, поэтому следить за новым расследованием жестокого преступления будет не менее увлекательно, чем раньше.

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