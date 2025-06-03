«Сирены»: комедия о разборках богачей с Джулианной Мур

На стриминге Netflix вышла комедия с элементами драмы «Сирены» о светской львице Микаэле, которая сдружилась с личной ассистенткой Симон. Старшая сестра Симон, Девон, боится, что младшая попала в беду, — начальница создает вокруг себя культ и разрушительно влияет на Симон — и её нужно спешно выручать. У проекта подобрался звёздный актёрский состав. «Рамблер» рассказывает, как сериал посмеивается над причудами богатых, но также показывает бедных, которые отчаянно рвутся к деньгам.

© Netflix

Часто злоупотребляющая алкоголем Девон (Меган Фэйхи) провела ночь в тюрьме за вождение в нетрезвом виде. На свободе девушка пытается дозвониться до младшей сестры Симон (Милли Олкок), но та не отвечает. Девон уже год не общалась с сестрой и одна заботится об отце (Билл Кэмп) с развивающейся деменцией. Девон решает без предупреждения навестить сестру на острове у берегов Новой Англии. Симон работает личной ассистенткой у светской львицы Микаэлы (Джулианна Мур), которая возглавляет благотворительную организацию по защите редких видов хищных птиц и регулярно устраивает в роскошном особняке балы и рауты. Её муж-миллиардер Питер (Кевин Бейкон) вечно в разъездах.

На острове Девон не узнаёт сестру. Симон носит розовые или жёлтые платьица, сделала пластику носа, вечно улыбается и с обожанием говорит о начальнице. Девон чувствует, что младшая сестра попала в зависимость от Микаэлы. Богачка создала вокруг себя культ: она круглые сутки говорит о защите природы, следит за каждым шагом прислуги и гостей, запрещает всем в поместье есть мучное и контролирует личную жизнь персонала. Симон тайно встречается с приятелем Питера Итаном (Гленн Хауэртон) и боится, что босс узнает. Покидать остров младшая сестра наотрез отказывается, но и Девон не сдаётся.

Шоураннер «Сирен» — Молли Смит Мецлер, работавшая над сценарием «Оранжевый — хит сезона» и придумавшая драматический хит «Уборщица. История матери-одиночки». Среди постановщиц проекта: Лайла Нойгебауэр («Сексуальная жизнь студенток», «Последнее, что он мне сказал»), Куен Чан («Больница Питт», «Пронзительно громко») и Николь Кэссел («Мир Дикого Запада», «Хранители»). У шоу исключительно женская команда, причём авторы далеко не в первый раз работают вместе. «Сирены» являются адаптацией пьесы Смит Мецлер «Элемено Пи» 2011 года. Автор сериала пришла на телевидение из театра и уже успела зарекомендовать себя как одна из самых многообещающих сценаристок современности.

«Уборщица. История матери-одиночки» — трагическая и реалистичная история выживания в Америке сегодня. У «Сирен» с предыдущим проектом почти нет ничего общего, разве что образ одной из главных героинь. Девон вышла из того же социально неблагополучного мира, она заботится об отце с деменцией и работает официанткой в фалафельной. Теперь сценаристку больше интересуют представители высшего сословия, а не бедняки. Новое шоу Смит Мецлер напоминает сериалы «Белый лотос», «Идеальная пара», и «Девять совсем незнакомых людей». Все эти проекты не без иронии рассказывали о классовом неравенстве, подчас нелепых проблемах богачей и изъянах капитализма.

© Netflix

«Сирены» разрываются между несколькими жанрами и темами, а создатели не могут подобрать гармоничную интонацию повествования. За высмеивание элит отвечает линия загадочной Микаэлы, которая о раненых ястребах и сапсанах печётся больше, чем о прислуге. На стенах дома богачки висят большие фотографии птиц, также на территории поместья можно отыскать заповедник с клетками, где содержатся пернатые. Микаэла придумала себе общественно одобряемое увлечение и с головой ушла в помощь крылатым хищникам. Когда-то в прошлой жизни она была адвокатом, но после встречи с Питером забросила карьеру и осела дома. У Питера была первая жена, но сейчас о ней в доме на острове никто не упоминает. Девон пытается выведать всю правду о Микаэле и даже считает, что супруга богача убила его первую жену. То пропадающая, то снова появляющаяся детективная интрига не даёт зрителям совсем потонуть в семейных разборках и разговорах на повышенных тонах. Микаэла подозревает мужа в измене, так что напряжение в поместье постепенно растёт.

© Netflix

Больше всего времени в сериале уделено дисфункциональным отношениям двух сестёр, которых объединяет общее травматичное прошлое. И Симон, и Девон хотелось бы забыть детство. Старшая заливает горе алкоголем, младшую мучают панические атаки. Симон сбегает от семейных неурядиц на остров, отсекает себя от сестры и отца, а в Микаэле находит материнскую фигуру. Симон каждое утро бегает вместе с боссом, по ночам тайком ускользает в дом к Итану, а днём носится по залам и территории, выполняя поручения Микаэлы. Смит Мецлер не чурается очевидных образов. Симон, как и ястребы с сапсанами, попала в золотую клетку Микаэлы и чувствует себя в несвободном состоянии вполне комфортно. Ненормальность подобных отношений начальницы и подчинённой видит только Девон.

Одно из достоинств сериала — юмор. Старшая сестра регулярно ввязывается в авантюрные приключения, спит с моряками и садовником, нарушает все возможные правила приличного поведения и бесит Микаэлу. Разумеется, с течением времени становится понятно, что между двумя женщинами, опекающими Симон, намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Прислуга подтрунивает и над хозяйкой дома, и над её ассистенткой. Также не раз смех вызывают абсурдные и меняющиеся каждую минуту прихоти Микаэлы.

Всё повествование умещается в длинные выходные, во время которых хозяйка дома на острове организует очередное пышное торжество. Сцен скандалов, забавных эпизодов, измен, краткосрочных романов и необдуманных поступков показывают в сериале достаточно. «Сирен» трудно обвинить в малособытийности. Беда сериала в желании объять необъятное и поговорить на все возможные актуальные темы: от неверности и токсичных отношений до созависимости и детских психологических травм.

Смит Мецлер неслучайно называет сериал «Сирены» — отсылок к древнегреческой мифологии в шоу достаточно. Сирены, если верить мифам и легендам, были соблазнительницами с телом женщины и крыльями хищной птицы, чьи голоса манили моряков на скалы. И Микаэла, и Девон, и Симон действительно легко кружат голову мужчинам. Остров, на котором развиваются основные события, предстаёт роковым местом, которое привлекает деньгами и возможностями, но взамен можно лишиться души. Голосового помощника в роскошном доме зовут «Зевс», именно он следит за обитателями жилища и обеспечивает их комфорт. Название проекта намекает на возможную греческую трагедию, а несчастных на экране с избытком.

«Сирены» — увлекательное, хоть и поверхностное зрелище, которое всё же хочется досмотреть до конца. Сериал развивается по законам качественной мыльной оперы с бесконечным потоком загадок, страстей и недосказанностей, да ещё и с большими актрисами в главных ролях. Но на финальных титрах «Сирены» моментально забываются. Остаётся только понимание, что неуёмная жажда денег выжигает всё живое, в том числе чувства.

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