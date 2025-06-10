Эксперты оценили кастинг и перспективы нового сериала по Гарри Поттеру

Американская сеть платного телевидения HBO раскрыла имена ещё девяти актёров, которые сыграют в сериале по вселенной Гарри Поттера, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Warner Bros. Discovery, Inc., материнской компании HBO.

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Роли Петунии и Вернона Дурслей, тёти и дяди маленького волшебника, достались Бел Паули, известной по сериалам «Секретные агенты» и «Утреннее шоу», и Дэниэлу Ригби, снявшемуся в проектах «Чёрное зеркало» и «Флауэрсы». Роль главного соперника Гарри Поттера в волшебной школе Хогвартс, Драко Малфоя, в сериале HBO получил Локс Пратт, а его отца Люциуса Малфоя — Джонни Флинн, в числе предыдущих работ которого значатся мини-сериалы «Рипли» и «Отверженные».

Министра магии Корнелиуса Фаджа исполнит Берти Карвел, ранее игравший в сериалах «Отверженные», «Мистер Кто» и «Шерлок». В Молли Уизли, мать лучшего друга Гарри Поттера Рона, перевоплотится Кэтрин Паркинсон, ранее снимавшаяся в фильмах «Рок-волна» и «Тем Рождеством». Учеников волшебной школы Хогвартс сыграют Лео Эрли (Симус Финнеган), Алессиа Леони (Парвати Патил) и Сиена Мусса (Лаванда Браун).

В мае 2025 года компания раскрыла имена исполнителей ключевых детских ролей: Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. «Все трое замечательные. Я не могла бы быть счастливее», — написала в своём аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter) о выборе актёров на эти роли автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая также выступает исполнительным продюсером сериала.

В апреле 2025 года HBO объявила взрослый каст: директора Хогвартса Альбуса Дамблдора исполнит шестикратный обладатель премии «Эмми» и лауреат двух «Золотых глобусов» Джон Литгоу, профессора Минерву Макгонагалл — двукратная номинантка на «Оскар» Джанет Мактир, а преподавателя ухода за магическими существами Рубеуса Хагрида — комик Ник Фрост. Роль профессора по защите от тёмных искусств Квиринуса Квирелла досталась театральному актёру Люку Таллону, а смотрителя Аргуса Филча — Полу Уайтхаусу, который снялся в третьей части кинофраншизы, «Гарри Поттер и узник Азкабана». На роль Северуса Снейпа выбрали Паапу Эссьеду. Съёмки первого сезона сериала HBO начнутся летом этого года, а премьера запланирована на начало 2027 года. Новый проект перескажет историю о Гарри Поттере с нуля. Создатели намерены выпустить семь сезонов: на каждый из них придётся по одной книге.

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Актёр Джон Литгоу

Многие утверждённые актёры грядущего сериала отличаются по типажам от исполнителей, сыгравших в кинофраншизе. Например, Арабелла Стэнтон смуглее, чем исполнившая роль в кинофраншизе Эмма Уотсон. Выбранные на роли супругов Дурслей Бел Паули и Дэниел Ригби существенно моложе исполнителей этих персонажей в фильмах — актрисы Фионы Шоу и актёра Ричарда Гриффитса. Пауэл 33 года, Ригби — 42, в то время как Шоу на момент выхода первого фильма о Гарри Поттере было 43, а Гриффитсу — 54.

Сыгравший в кинофраншизе получеловека-полувеликана Хагрида Робби Колтрейн отличался высоким ростом — 1,85 сантиметра, в то время как у утверждённого в сериале Ника Фроста рост составляет 1,71 сантиметра. Самой громкой сенсацией стал выбор на роль Северуса Снейпа темнокожего актёра (в книге этот персонаж обладал «желтоватой кожей», роль Снейпа в кинофильме сыграл Алан Рикман). Ещё до утверждения актёра на эту роль в марте 2025 года на сайте Change.org была опубликована петиция с просьбой не выбирать Эссьеду, набравшая на сегодня свыше 5 тысяч подписей. «Хотя мы признаем талант Паапы Эссьеду и уважаем его работу как актёра, мы считаем, что он не подходит на роль Северуса Снейпа, персонажа, которого в оригинальных фильмах сыграл покойный Алан Рикман», — отмечали авторы петиции. Они аргументировали своё мнение в том числе и тем, что Эссьеду может не полностью соответствовать физическим или эмоциональным чертам того Северуса Снейпа, который был изображён и в книгах, и в оригинальных фильмах.

Журналист американского Forbes Пол Тасси счёл выбор Эссьеду «невыигрышным». «Его внешность на данный момент не близка к книжной точности. Многие консерваторы будут сетовать на смену расы персонажа», — писал Тасси в своей колонке в издании. В то же время колумнист британской газеты The Guardian Джейсон Окунайде отмечал, что Паапа Эссьеду — блестящий актёр, который может привнести свои глубину и стиль, чтобы обогатить культового персонажа.

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Актёр Паапа Эссьеду

Когда создают фильм или сериал по уже известной истории, выбор актёров — это всегда риск, отмечает академический руководитель программы «Кинопроизводство» Института кино НИУ ВШЭ, сооснователь кинокомпании Vision Media Postproduction Полина Ильина. «При создании ремейков риск удваивается, потому что у зрителей уже есть чёткое представление о том, как выглядят и ведут себя персонажи», — указывает она. Эксперт добавляет, что в то же время новые типажи могут удивить и привлечь новую аудиторию, особенно если проект ориентирован на тренды современного поколения зрителей. В таком случае у продюсеров есть два подхода, поясняет Ильина: или максимально дистанцироваться от прошлого кастинга, чтобы не было сравнения, или тщательно подбирать новых актёров, стараясь сохранить схожие внешние и характерные черты. «Похоже, в данном случае продюсеры выбрали первый вариант — идти по пути полной новизны. И я считаю это верным решением. Несмотря на кажущийся первоначальный риск, по факту он смягчается дистанцированием», — говорит Полина Ильина.

Новый проект неизбежно будут сравнивать и с произведениями Роулинг, и с кинофраншизой, отмечает историк кино Николай Изволов. «Скорее всего, сериал будут критиковать, поскольку у людей сильна эмоциональная память и любовь к книгам и фильмам», — полагает эксперт. Тем не менее он уверен, что сериал хотя бы из любопытства досмотрят до конца и те, кто в первый раз увидит историю про Гарри Поттера, и те, кто читал книги и видел фильмы. По мнению Изволова, новый проект HBO вряд ли станет финансово провальным. «Но останется ли он в истории кино и истории культуры, трудно сказать. Это, скорее всего, маловероятно», — считает он.

Для успеха нового сериала очень важно правильно подать проект: не зацикливаться на переосмыслении старых сюжетных ходов, пытаясь удержаться за удачные решения в прошлом, добавляет Полина Ильина. «Всегда лучше усилить этап сценичной разработки, добавить новые сюжетные линии, усложнить конфликты или адаптировать их под современные запросы — так проект сможет выглядеть свежо и актуально, а зрители смогут принять его без лишних предубеждений», — заключает эксперт.

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