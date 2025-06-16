«Что-то положительное»: драма о школьнице, которая притворяется беременной

16 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартует подростковое драмеди «Что-то положительное» (18+) с Таисьей Калининой («Один маленький ночной секрет» (18+)) в главной роли. Это истории о подростке Насте, которая притворяется беременной, чтобы наладить отношение с семьей, со своим парнем и друзьями. Режиссёром картины выступила Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул» (18+)), а над сценарием работала Евгения Бебех («СашаТаня» (16+)). «Рамблер» рассказывает, каким получилось шоу о жизни обычной старшеклассницы.

© Originals Production; NORM PRODUCTION; Okko

У ученицы 11-го класса Насти (Калинина) сложные отношения с семьёй и сверстниками. Девочка-подросток — средний ребёнок в семье, которая страдает от недостатка внимания своих папы и мамы. Родители девушки часто сравнивают её со старшей сестрой Ангелиной (Анастасия Красовская) — умницей и красавицей, работающей бренд-менеджером в престижной компании. А ещё просят следить за годовалым братиком Артурчиком. Мама (Любовь Толкалина) пропадает целыми днями на работе, пока отец (Кирилл Кяро) радуется рождению наследника и не обращает на дочку никакого внимания. В школе дела обстоят немногим лучше: впереди важные экзамены и поступление в университет. Одноклассницы посмеиваются над Настей из-за внешнего вида, а главный красавчик Марк (Денис Косиков), в которого влюблена девушка, не воспринимает её всерьёз. Волей случая подростки переспали, но после Марк снова отстраняется от Насти.

© Originals Production; NORM PRODUCTION; Okko

Неожиданно одиннадцатиклассница узнает, что беременна. Её жизнь кардинально меняется: родители, парень и лучшая подруга наконец балуют её вниманием. Но вскоре Настя узнает, что тест оказался ложным. Устав от вечного пребывания в тени, школьница решает никому не рассказывать об этом и усугубляет ситуацию.

Постановщица Ника Яковлева ранее уже обращалась к жанру подростковой драмы. В «Многогранниках» (18+) в центре сюжета стояла история первых отношений столичных студентов. В «Лэйт Найт Скул» старшеклассники развивали свой видеоблог, всё чаще переходя границы разумного ради лайков и репостов. «Что-то положительное» продолжает развивать тему, поднятую в «Лэйт Найт Скул». Только Настя борется за внимание собственной семьи, а не подписчиков. А вместо снятого на камеру трэш-контента девушка прибегает к безостановочному вранью. Не замечающие долгие годы родную дочь родители явно задолжали Насте несколько лет беззаботного детства.

© Originals Production; NORM PRODUCTION; Okko

Обман девушки — не столько последствия подросткового бунта, сколько попытка наверстать упущенное. Настя — травмированный и недолюбленный ребёнок, который привык укрываться от окружающей действительности в вымышленном мире. Там нет осуждения и недопониманий, есть лишь мультяшный котёнок, выступающий наглядной метафорой совести главной героини. Если поначалу сомнительные методы поиска родительского внимания воображаемого друга волнуют не слишком сильно, то со временем он всё сильнее сомневается в правоте действий Насти.

Для Таисьи Калининой «Что-то положительное» стал не первым проектом, в котором она играет обделённого вниманием и заботой подростка. В драме «Один маленький ночной секрет» её героиня столкнулась с бытовым насилием из-за безучастной матери, а в «Ёлках 11» (6+) юная актриса воплотила образ старшей сестры из многодетной семьи, занимающейся воспитанием братьев. В сериале Яковлевой же Настя давно таит обиду на Ангелину, которую родители постоянно ставят подростку в пример. Поэтому девушка только рада тому, что впервые за 17 лет родительское внимание сконцентрировано на ней.

© Originals Production; NORM PRODUCTION; Okko

У Ангелины же свои секреты — девушка работает не бренд-менеджером, как говорит родителям, а в эскорт-агентстве, о чём случайно узнаёт Настя. Во время неловких попыток шантажа тайна подростка также всплывает на поверхность, и теперь сёстры устраивают настоящую холодную войну. Ангелина требует, чтобы Настя прекратила врать. Последняя же, в свою очередь, не намерена отказываться от свалившегося на неё внимания и грозит сестре рассказать родителям о её настоящей профессии. Воплотившая образ Ангелины Анастасия Красовская ранее уже исполняла роль работницы секс-индустрии в «Герде» (18+). В картине Натальи Кудряшовой актриса играла стриптизёршу, которая зарабатывала на лечение больной матери.

«Что-то положительное» — в первую очередь сериал не о сложном моральном выборе и даже не о проблемных подростках. Шоу предстаёт историей о банальной дискоммуникации внутри большой семьи. Вместо разговора с дочерью родители предпочитали не замечать её душевные терзания, посвящая себя то работе, то воспитанию младшего ребёнка. Уставшая быть незамеченной даже в собственном доме, Настя решила пойти на обман ради заботы и внимания мамы с папой. Пока неясно, как разрешится ситуация внутри семьи. Но с уверенностью можно заявить, что в сложившейся ситуации виноват не только беспечный подросток, но и родители, которые вспомнили о собственной дочери только после новости о беременности.

За выходом новых серий сериала «Что-то положительное» следите в онлайн-кинотеатре Окко. Десятки тысяч фильмов и сериалов Окко доступны только подписчикам «Сберпрайм». Попробовать услугу можно всего за 1 рубль на 30 дней, далее 299 рублей в месяц. Узнать другие выгодные предложения от партнеров, которые доступны в рамках подписки «Сберпрайм» можно здесь.

«Сирены»: комедия о разборках богачей с Джулианной Мур

Реклама

Рекламодатель: ПАО Сбербанк.

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург)

Подписка СберПрайм - услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва)

Идентификатор ОРД: F7NfYUJCUneTRUDR6ztT