«Высокий сезон»: какой получилась криминальная драма о русских во Вьетнаме

В онлайн-кинотеатрах Okko и START состоялась премьера криминального сериала «Высокий сезон» с Павлом Поповым («Жить жизнь»), Анной Завтур («Лихие») и Артуром Бесчастным («Опасная близость») в главных ролях. Режиссёром выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Проект снят в копродукции с вьетнамскими и ирландскими кинематографистами, а сами съёмки проходили в городах Вьетнама Фанранге, Нячанге и Хошимине с участием местных актёров. «Рамблер» рассказывает, какими получились первые эпизоды шоу.

© Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE, Chanh Phuong Films

Влюблённая пара — Миша (Попов) и Аня (Завтур) — решает провести летний отпуск во Вьетнаме. Он — успешный врач, заведующий отделением кардиохирургии в престижной клинике, который готовится сделать предложение возлюбленной. Она — любительница острых ощущений, которая целыми днями пропадает на пляже, занимаясь кайтсёрфингом. Несмотря на разные темпераменты, паре, кажется, удалось достичь баланса в отношениях. Пока Аня покоряет очередную волну, Миша робко репетирует речь, чтобы попросить руки и сердца избранницы. Его совсем не волнует, что с момента их знакомства не прошло и года. Он полностью уверен в спутнице и готов провести с ней всю оставшуюся жизнь.

© Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE, Chanh Phuong Films

Однако планам парня не суждено сбыться. В один из дней Аня встречает экс-бойфренда Сашу Сахара (Бесчастный) — харизматичного, но инфантильного мужчину, исчезнувшего несколько лет назад. Между старыми знакомыми вновь вспыхивают чувства. После встречи с Сахаром девушка уходит от Миши. Отвергнутый герой не намерен мириться с таким раскладом дел и готовится собственноручно выследить и вернуть невесту.

Параллельно развивается история капитана полиции из города Да Нанг по имени Тао (Донг Ань Куинь), которая расследует дело о смерти младшей сестры. Улики выводят её на след русской банды, торгующей наркотиками в ночном клубе Нячанга — одного из самых популярных курортов Вьетнама. Волею судьбы Тао и Миша объединяют силы в надежде найти и расспросить Сахара.

© Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE, Chanh Phuong Films

В 2022 году состоялась премьера сериала «ЮЗЗЗ» — криминальной драмы о жизни банды с окраин Ростова-на-Дону. Проект прославил режиссёра Стаса Иванова. В «Высоком сезоне» Иванов возвращается к полюбившемуся жанру. На экране вновь разборки группировок и желающие заработать лёгкие деньги молодые ребята. Только теперь всё это происходит не в южном российском городке, а в Юго-Восточной Азии. Камера оператора Степана Бешкурова, ранее работавшего с Ивановым над «ЮЗЗЗ», старательно выхватывает открыточные пейзажи страны: от залитого солнцем пляжа до озарённых неоном ночных мегаполисов. В одну из таких ночей в открывающей сцене сериала и пропала Аня, которую задержали местные силовики. Однако следом повествование перескакивает на неделю назад. Девушка проводит последние дни беззаботного отпуска вместе с Мишей, и её безопасности пока ничего не угрожает. Зрителю остаётся лишь гадать, в какую неприятность угодила Аня.

Повествование в «Высоком сезоне» перескакивает не только из прошлого в будущее, но и между городами Вьетнама. В первых эпизодах создатели неспешно знакомят аудиторию со всеми действующими лицами шоу: от вспыльчивой сотрудницы полиции и злоупотребляющих запрещёнными веществами подростков до компании Сахара и триады — китайской криминальной группировки, которой Саша с друзьями задолжали крупную сумму денег. На экране одновременно разворачивается несколько сюжетных линий, некоторые из которых сойдутся в одной точке в финале второго эпизода.

© Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE, Chanh Phuong Films

Пока Миша пытается вернуть возлюбленную, Саша втягивает Аню в криминальные разборки. Ранее пара промышляла финансовыми махинациями в России, но однажды Саша исчез, оставив девушку в неведении и с огромными долгами. Неожиданная встреча во Вьетнаме также не предвещает ничего хорошего. Бывший возлюбленный перешёл от финансовых махинаций к продаже запрещённых веществ и вновь задолжал крупную сумму денег. На этот раз триаде. Аня снова в беде.

В первую очередь «Высокий сезон» интересен не столько уличными разборками банд, сколько попыткой осмыслить созависимые отношения Ани и Саши. О болезненной тяге друг к другу говорят и сами персонажи. Девушка бросает любящего парня, планирующего свадьбу, ради инфантильного Сахара и ставит под угрозу свою жизнь.

© Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE, Chanh Phuong Films

Однако вместо попытки сложного разговора на важную тему в первых эпизодах прослеживаются обвинительные интонации в сторону Ани. Болезненную тему созависимых отношений упрощают, и девушку показывают не как травмированного человека, а как адреналиновую наркоманку, готовую из раза в раз прощать Сахара ради «эмоций». Сами же персонажи оказываются лишёнными необходимого драматургического объёма и индивидуальности. Если в героях Попова, Бесчастного и Завтур аккумулированы все стереотипные черты участников любовного треугольника (надёжный и любящий мужчина, беспечный инфантил и разрывающаяся между ними девушка), то большинство второстепенных персонажей оказываются лишены даже пары реплик. До конца неясно, чем закончится история взаимоотношений внутри треугольника и куда движется криминальная часть сюжета. Но пока «Высокий сезон» рискует остаться просто красиво снятой, но утомительной драмой, в которой пейзажи становятся самой запоминающейся частью шоу.

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