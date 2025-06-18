Секс больше не в городе: каким получился третий сезон «И просто так…»
На стриминговом сервисе HBO Max вышли три эпизода третьего сезона романтического сериала «И просто так…». Сиквел культового телешоу «Секс в большом городе» продюсера и сценариста Даррена Стара исследует жизнь богатых и интеллигентных жительниц Манхэттена, возраст которых чуть перевалил за 50.
В центре сюжета вновь оказывается Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), компанию ей составляют старые закадычные подруги Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк Голденблатт (Кристин Дэвис), а также новые знакомые Сима Патель (Сарита Чоудри) и Лиза Тодд Уэксли (Николь Ари Паркер). «Рамблер» рассказывает, удалось ли создателю «И просто так…» Майклу Патрику Кингу достойно продолжить наследие Стара.
Действие «И просто так…» разворачивается через 11 лет после событий второго полнометражного фильма «Секс в большом городе», где четыре лучшие подруги — Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта (Ким Кэтролл) — переживают менопаузу и пытаются воскресить своё либидо во время путешествия в Абу-Даби. «И просто так…», первый сезон которого вышел в декабре 2021 года, возвращает зрителей на Манхэттен. После внезапной смерти мистера Бига (Крис Нот) Кэрри открывает своё сердце для новой любви, но в итоге в третий раз сходится с экс-бойфрендом Эйданом Шоу (Джон Корбетт) — правда, отношения всё чаще происходят на расстоянии: у Эйдана проблемы с сыном, и ему приходится на время уехать к бывшей жене в другой город. Миранда разводится с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг) и переосмысляет свою сексуальность, окунаясь в новый мир свиданий. Шарлотта старается стать «идеальной мамой» для двух капризных дочерей-подростков (Кэти Ленг и Алекса Суинтон) и маленького бульдога. Некогда популярная актриса Сима Патель безуспешно пытается найти себе богатого и красивого мужа, а начинающая постановщица Лиза Тодд Уэксли — совместить обязанности родителя с производством документального фильма о заслугах темнокожих женщин.
С первого сезона «И просто так…» подавался зрителям как апгрейд-версия «Секса в большом городе», в которой три женщины, принадлежащие поколению Х, пытаются вписаться в новую общественную этику, диктующую моду на толерантность — расовую, социальную и гендерную справедливость. Смелые рассуждения о сексе и романтике в большом городе, так полюбившиеся поклонникам оригинального сериала Даррена Стара, сменились на аккуратные рассуждения о месте женщины в патриархальном мире, одиночестве после 50, невозможности найти баланс между материнством и карьерой или соответствовать запросам современных мужчин.
Несмотря на бодрые отзывы прессы, зрительская аудитория, которая с нетерпением ждала возвращения главного женского квартета, понять и принять «И просто так…» не смогла. Во-первых, сериал лишился самой харизматичной героини «Секса в большом городе» — Саманты Джонс (актриса отказалась от роли из-за слишком маленького, по ее мнению, гонорара). Камео Ким Кэтролл, мелькнувшей в финале второго сезона, лишь раздразнило зрителей, подарив напрасную надежду на возвращение, которого так и не случилось. Романтическая мимолётность Кэрри, её очарованность светской тусовкой и красивыми мужчинами больше не является ведущей силой сериала. В новом сезоне миссис Биг окончательно перевоплотилась в оторванную от реальности, стареющую вдову, симулирующую оргазм во время телефонного разговора с бойфрендом. Эйдан появляется в сериале лишь для галочки, а сама Кэрри озабочена покупкой ткани для нового дивана больше, чем маячащей перед носом одинокой старостью.
Третий сезон «И просто так…» уничтожил Миранду как персонажа: некогда сильная, уверенная в себе бизнес-леди окончательно превратилась в мишень для всевозможных шуток, во многом благодаря влиянию сценаристки Саманты Ирби, создательницы анимационного сериала «Тука и Берти» с весьма специфическим чувством юмора. Шарлотта — единственная героиня «И просто так…», которая не меняется с годами, упорно отрабатывая роль невротической женщины со знаком плюс: примерной супруги и матери, чья единственная цель заключается в том, чтобы быть лучшей во всём. В третьем сезоне «И просто так…» бульдог Шарлотты становится жертвой так называемой культуры отмены (пёс якобы кусает другую собаку, и ему запрещают гулять в парке), что естественным образом бьёт по репутации героини как хозяйки. Социальная и, на первый взгляд, важная тема, поднятая в сериале, могла бы сработать, если бы сама ситуация не выглядела настолько натянутой и абсурдной с точки зрения здравого смысла.
С каждым новым сезоном «И просто так…» всё дальше от секса: новые героини Сима Патель и Лиза Тодд Уэксли расширяют палитру инклюзивности и умело заполняют сюжетное пространство, но едва ли интересуются мужчинами. «И просто так…» безвозвратно превращается в классическое телевизионное мыло, зрительские рейтинги держатся лишь за счёт доброго имени Даррена Стара, который фигурирует в титрах как создатель, но фактически не имеет к сериалу никакого отношения.
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