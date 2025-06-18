Секс больше не в городе: каким получился третий сезон «И просто так…»

На стриминговом сервисе HBO Max вышли три эпизода третьего сезона романтического сериала «И просто так…». Сиквел культового телешоу «Секс в большом городе» продюсера и сценариста Даррена Стара исследует жизнь богатых и интеллигентных жительниц Манхэттена, возраст которых чуть перевалил за 50.

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В центре сюжета вновь оказывается Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), компанию ей составляют старые закадычные подруги Миранда Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотта Йорк Голденблатт (Кристин Дэвис), а также новые знакомые Сима Патель (Сарита Чоудри) и Лиза Тодд Уэксли (Николь Ари Паркер). «Рамблер» рассказывает, удалось ли создателю «И просто так…» Майклу Патрику Кингу достойно продолжить наследие Стара.

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Действие «И просто так…» разворачивается через 11 лет после событий второго полнометражного фильма «Секс в большом городе», где четыре лучшие подруги — Кэрри, Миранда, Шарлотта и Саманта (Ким Кэтролл) — переживают менопаузу и пытаются воскресить своё либидо во время путешествия в Абу-Даби. «И просто так…», первый сезон которого вышел в декабре 2021 года, возвращает зрителей на Манхэттен. После внезапной смерти мистера Бига (Крис Нот) Кэрри открывает своё сердце для новой любви, но в итоге в третий раз сходится с экс-бойфрендом Эйданом Шоу (Джон Корбетт) — правда, отношения всё чаще происходят на расстоянии: у Эйдана проблемы с сыном, и ему приходится на время уехать к бывшей жене в другой город. Миранда разводится с мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг) и переосмысляет свою сексуальность, окунаясь в новый мир свиданий. Шарлотта старается стать «идеальной мамой» для двух капризных дочерей-подростков (Кэти Ленг и Алекса Суинтон) и маленького бульдога. Некогда популярная актриса Сима Патель безуспешно пытается найти себе богатого и красивого мужа, а начинающая постановщица Лиза Тодд Уэксли — совместить обязанности родителя с производством документального фильма о заслугах темнокожих женщин.

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С первого сезона «И просто так…» подавался зрителям как апгрейд-версия «Секса в большом городе», в которой три женщины, принадлежащие поколению Х, пытаются вписаться в новую общественную этику, диктующую моду на толерантность — расовую, социальную и гендерную справедливость. Смелые рассуждения о сексе и романтике в большом городе, так полюбившиеся поклонникам оригинального сериала Даррена Стара, сменились на аккуратные рассуждения о месте женщины в патриархальном мире, одиночестве после 50, невозможности найти баланс между материнством и карьерой или соответствовать запросам современных мужчин.

Несмотря на бодрые отзывы прессы, зрительская аудитория, которая с нетерпением ждала возвращения главного женского квартета, понять и принять «И просто так…» не смогла. Во-первых, сериал лишился самой харизматичной героини «Секса в большом городе» — Саманты Джонс (актриса отказалась от роли из-за слишком маленького, по ее мнению, гонорара). Камео Ким Кэтролл, мелькнувшей в финале второго сезона, лишь раздразнило зрителей, подарив напрасную надежду на возвращение, которого так и не случилось. Романтическая мимолётность Кэрри, её очарованность светской тусовкой и красивыми мужчинами больше не является ведущей силой сериала. В новом сезоне миссис Биг окончательно перевоплотилась в оторванную от реальности, стареющую вдову, симулирующую оргазм во время телефонного разговора с бойфрендом. Эйдан появляется в сериале лишь для галочки, а сама Кэрри озабочена покупкой ткани для нового дивана больше, чем маячащей перед носом одинокой старостью.

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Третий сезон «И просто так…» уничтожил Миранду как персонажа: некогда сильная, уверенная в себе бизнес-леди окончательно превратилась в мишень для всевозможных шуток, во многом благодаря влиянию сценаристки Саманты Ирби, создательницы анимационного сериала «Тука и Берти» с весьма специфическим чувством юмора. Шарлотта — единственная героиня «И просто так…», которая не меняется с годами, упорно отрабатывая роль невротической женщины со знаком плюс: примерной супруги и матери, чья единственная цель заключается в том, чтобы быть лучшей во всём. В третьем сезоне «И просто так…» бульдог Шарлотты становится жертвой так называемой культуры отмены (пёс якобы кусает другую собаку, и ему запрещают гулять в парке), что естественным образом бьёт по репутации героини как хозяйки. Социальная и, на первый взгляд, важная тема, поднятая в сериале, могла бы сработать, если бы сама ситуация не выглядела настолько натянутой и абсурдной с точки зрения здравого смысла.

С каждым новым сезоном «И просто так…» всё дальше от секса: новые героини Сима Патель и Лиза Тодд Уэксли расширяют палитру инклюзивности и умело заполняют сюжетное пространство, но едва ли интересуются мужчинами. «И просто так…» безвозвратно превращается в классическое телевизионное мыло, зрительские рейтинги держатся лишь за счёт доброго имени Даррена Стара, который фигурирует в титрах как создатель, но фактически не имеет к сериалу никакого отношения.

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