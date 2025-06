Развлекательные комплексы Netflix и новая книга о Ведьмаке — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Freepik

Netflix открывает развлекательные комплексы в США

Популярный стриминговый сервис Netflix в 2025 году откроет два развлекательных комплекса на территории Соединенных Штатов, сообщает издание The Verge. Новые пространства займут бывшие помещения торговых центров — King of Prussia Mall в Филадельфии и Galleria Dallas в Далласе. Оснащение комплексов началось в 2023 году, создатели посвятили каждое пространство определённым проектам сервиса.

© Rolf Vennenbernd/dpa/www.globallookpress.com

В Филадельфии создают декорации по мотивам «Ван-Пис», «Бриджертонов», «Уэнсдэй» и «Бумажного дома». Также здесь расположатся пространства для мини-гольфа, комнаты для проведения викторин, квизов, VR-зоны и многое другое. Лейтмотивом комплекса в Далласе станут сериалы «Игра в кальмара» и «Очень странные дела». Здесь же построят аркадный зал RePLAY с сюжетными комнатами, где посетители смогут поиграть в компьютерные игры.

Точная дата открытия новых развлекательных комплексов пока не раскрывается. Но Netflix уже сообщил о том, что в 2027 году ещё один комплекс появится в Лас-Вегасе.

Дети участников The Beatles представили совместный трек

Сыновья участников легендарной британской группы The Beatles — Шон Оно Леннон, Джеймс Маккартни и Зак Старки (сын Ринго Старра) — записали совместную композицию Rip-Off для группы Mantra Of The Cosmos, основателем которой является Зак Старки. Об этом сообщает издание Афиша Daily.

© Chris Walter/Photofeatures International/www.globallookpress.com

Старки опубликовал фрагмент видео на своей странице в Instagram (организация принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена). В нём под музыкальное сопровождение демонстрируются фотографии знаменитых битлов и их сыновей. Полная версия трека пока недоступна для просмотра.

Песня Rip-Off не первый совместный трек Шона Оно Леннона и Джеймса Маккартни. В прошлом году они уже выпустили песню под названием Primrose Hill.

Названа дата выхода новой книги о Ведьмаке

«Перекрёсток воронов», новая книга писателя Анджея Сапковского о странствующем по свету и убивающем чудовищ ведьмаке Геральте из Ривии, выйдет в России 30 сентября, сообщается в Telegram-канале издательства АСТ.

© Freepik

Изначально новый том должен был поступить в продажу в апреле, но старт пришлось перенести по просьбе автора. Таким образом, уточняет АСТ, в России книга появится одновременно с англоязычным релизом. Над переводом работал писатель и переводчик Вадим Кумок, который адаптировал предыдущие серии о Ведьмаке.

В издательстве напомнили, что «Перекрёсток воронов» будет доступен как в печатном, так и в электронном варианте, также можно будет сделать предзаказ, о чём читателям сообщат позже.

Московский джазовый фестиваль посетили более 300 тысяч зрителей

Более 300 тысяч человек посетили IV Московский джазовый фестиваль, проходивший в столице с 9 по 15 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. Более 3 миллионов зрителей в эти дни следили за трансляциями концертов онлайн.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Концертные программы на фестивале представили более 1 тысячи джазовых исполнителей из 20 стран мира, в том числе США, Франции, Бельгии, Конго, Армении, Турции. Музыканты выступали в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», «Музеоне», музее-заповеднике «Царицыно», на ВДНХ и других локациях по всему городу. На открытых площадках, вход на которые был свободный, гости смогли послушать известных российских артистов, например саксофониста Игоря Бутмана, певицу Варвару Визбору, группу Uma2rman и других. Также на фестивале выступили Stefano Di Battista из Италии, Rachel Z & Omar Hakim Trio и Вероника Свифт из США, Zap Mama из Бельгии и другие.

В рамках фестиваля в Театре на Таганке и в джаз-клубах по всей Москве проходил форум Jazz Across Borders. На нём представители музыкальной индустрии обсуждали будущее джаза, в мероприятиях приняли участие более 1,5 тысячи гостей.

В Большом театре вручили «балетный Оскар»

17 июня на исторической сцене Большого театра состоялась 33-я церемония вручения Международного балетного приза «Бенуа де ля данс» (Benois de la danse), сообщается на сайте ТАСС. Эту награду также называют «балетным Оскаром», поскольку она считается главным отражением достижений артистов балета, режиссёров, художников и так далее за весь прошедший год.

© Страница Benois de la Danse в VK

Лучшей танцовщицей стала Рената Шакирова из Мариинского театра, исполнившая партию Сванильды в балете «Коппелия». Лучшими танцовщиками признали солиста Большого театра Дмитрия Смилевски за роли Принца Дезире в «Спящей красавице» и Меркуцио в «Ромео и Джульетте», а также Джошуа Вильямса из ЮАР за партию в балете «Вторая глава». За этот же балет Мтутузели Новембер получил звание лучшего хореографа.

Российские музеи в прошлом году посетили 52 миллиона человек

В 2024 году российские федеральные музеи посетили 52 миллиона жителей нашей страны и туристы из других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову. Речь идёт о 72 музеях, подведомственных непосредственно Минкульту. Это, например, «Эрмитаж» и музей-заповедник «Петергоф» в Санкт-Петербурге, «Третьяковская галерея» и музеи Московского Кремля в столице, заповедник «Царское Село» в городе Пушкине, музей-заповедник «Кижи» и другие. Для сравнения: по итогам 2023-го федеральные музеи приняли свыше 43 миллионов посетителей, писал ТАСС в январе 2024 года.

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

По словам Любимовой, в прошлом году в семи мемориальных пушкинских музеях были проведены работы по реставрации и обновлению экспозиции. Кроме того, коллекции объектов культуры пополнились 8,5 миллиона новых предметов. Сегодня в Госкаталоге (по состоянию на 31 декабря 2024 года) насчитывается более 54 миллионов музейных экспонатов.

Арнольд и его команда: стоит ли смотреть новый сезон сериала «Фубар»