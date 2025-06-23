Oкко выпустил тизер сериала «Дыши» — о звездном акушере с Мариной Александровой

Первыми зрителями новой оригинальной драмы Okko «Дыши» о звёздном столичном акушере стали гости 7-го фестиваля сериалов «Пилот», который прошёл с 19 по 22 июня в Иваново. Новый проект представили генеральный продюсер компании «Место силы» Александр Сысоев, креативный продюсер Илья Маланин, режиссёр Анна Кузнецова, авторы сценария Елена Кондратьева и Светлана Штеба, оператор-постановщик Роман Малышев, композитор Василий Михайлов и генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

© Okko

Оригинальный 8-серийный сериал «Дыши» расскажет историю Леры (Марина Александрова) ― звёздного столичного ВИП-акушера, сторонницы идеи естественных родов. Одной из её клиенток становится Маша (Дарья Верещагина), юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Девушка должна родить ему долгожданного наследника, но из-за осложнений, возникших во время родов, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

© Okko

По словам режиссёра сериала Анны Кузнецовой, к работе над проектом её «приманил» сценарий, написанный Еленой Кондратьевой и Светланой Штебой, а исполнительница главной роли Марина Александрова отметила, что у сериала есть три важные составляющие: сценарий, режиссер и команда!

Сериал «Дыши» стал совместной работой онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы».

Продюсерами проекта выступили Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Александр Сысоев.

Главные роли в сериале исполнили: Марина Александрова, Даша Верещагина, Петр Буслов, Светлана Камынина, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Иван Агапов, Никита Григорьев, Артем Федотов, Артемий Мильграм, Константин Денисов, Наталья Земцова, Иван Фоминов и другие.

Драматический сериал «Дыши» выйдет в Okko уже этим летом.

Семейное кино, драма и комедия: новинки, которые покажут в Okko в июне