Звёздная акушерка и киберсталкинг: 5 главных сериалов фестиваля «Пилот»

С 19 по 22 июня в Иванове прошёл 7-й ежегодный фестиваль российских сериалов «Пилот», где онлайн-кинотеатры и телеканалы показывают первые эпизоды своих новых проектов коллегам по рынку и критикам, чтобы оценить их потенциал (как поменять сериал и снимать ли весь сезон дальше). Автор «Рамблера» побывал на мероприятии и отобрал самые интересные проекты фестиваля, которые стоит посмотреть.

© Место силы; Okko; Originals Production

«Дыши»

Режиссёр Анна Кузнецова

Награды: Лучший пилот сериала. Выбор жюри; Лучший сценарий

Где смотреть: Okko

Валерия (Марина Александрова) — опытная и уважаемая акушерка одного из частных московских родильных домов. Она специализируется на естественных родах, а её клиенты — известные и влиятельные люди. За пределами клиники Лера — мать-одиночка, которая воспитывает троих детей по мере сил и возможностей.

© Место силы; Okko; Originals Production

Однажды к Лере обращается молодая пациентка Маша (Даша Верещагина), любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов). Маша хочет родить естественным путём, но врачи рекомендуют ей кесарево сечение (в частности, из-за неправильного положения плода). Но девушка настаивает на своём, и Валерия принимает её сторону. Во время родов осложнения всё-таки возникают, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой Леры ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

Это тонкая, напряжённая драма, которая задаёт высокий эмоциональный градус с первых минут. Сериал поднимает острые вопросы — об отношении к женскому телу, о доверии к врачам и, конечно, женской солидарности. Благодаря великолепной игре Марины Александровой, реалистичной атмосфере и вниманию к деталям «Дыши» превращается в одну из самых сильных, мощных драм сезона.

«Олдскул»

Режиссёры Александр Жигалкин, Евгений Шелякин

Награды: Лучший пилот сериала. Выбор зрителей; Лучшая актриса

Где смотреть: (Start, Premier, ТНТ)

В первой серии «Олдскула» зритель знакомится с Марией Трифоновой (Мария Аронова) — учительницей математики советской закалки и последним Учителем года СССР. Из обычной школы, где Трифонова держит всех подопечных в ежовых рукавицах, она переходит в элитный современный лицей, где учится её внучка (Таисья Калинина). Отношения в семье Марии тяжёлые: 10 лет с ней не общается родная дочь, а переход в лицей — единственная возможность видеться с внучкой.

© START; ТНТ

В новом образовательном учреждении Трифонова не в своей тарелке. Здесь царят совсем другие порядки: запрет наказаний, невозможность повысить голос на ученика, повсеместная цифровизация и особое внимание к избалованным детям богачей. Трифоновой предстоит не только наладить контакт с учениками, но и попытаться воссоединиться с семьёй, преодолевая разрыв поколений и культурных ценностей.

Пилот «Олдскула» отличается и чёткой постановкой, и отлаженной режиссурой, но самое главное — эффект узнавания, который, несомненно, возникнет у миллионов зрителей. Более того, история подаётся в формате мокьюментари — по сюжету о заслуженной учительнице года в СССР снимают кино. Время от времени персонажи ломают четвёртую стену и общаются со зрителями, говоря прямо в камеру. В сценарии живые, яркие диалоги, лишний раз подчёркивающие конфликт консервативного и современного. Главное сокровище сериала — Мария Аронова с идеальным образом строгой, но справедливой учительницы. «Олдскул» обещает стать тёплой и в то же время острой историей о сохранении традиций в быстро меняющемся мире.

«Попадос»

Режиссёр Александр Собичевский

Где смотреть: Kion

В криминальной комедии «Попадос» главные герои — трое подростков из провинции (Макар Хлебников, Антон Шокалюк, Шарифбек Закиров). Однажды им в руки попадает оборудование для газовой резки. Ребята из бедных семей мечтают по-быстрому разбогатеть или, по крайней мере, срубить лёгких денег. Потому они и решаются сдать на металлолом старый башенный кран на заброшенной стройке.

© KION; LookFilm

Пацаны без спроса берут машину соседа-полицейского и принимаются за дело. Но прямо во время резки крана на стройку приезжают бандиты из местной ОПГ — у них «стрелка» с дальнобойщиками, во время которой один из водил погибает. Пока подростки прячутся за стеной, подпиленный кран падает на машину главаря ОПГ. Теперь за тремя героями начинается настоящая охота.

Перед нами увлекательный симбиоз драйвовой динамики, узнаваемой атмосферы русской провинции и подростковой драмы. Здесь юношеский максимализм соседствует с отчаянной безбашенностью и наивностью. Режиссура Александра Собичевского выдержана в духе современных подростковых сериалов, в частности «На автомате» Бориса Акопова. Сюжет сериала предсказуем, но при этом увлекает сочетанием криминального фарса и душевной истории о взрослении. «Попадос» не только криминальное приключение, но и ироничный взгляд на вечные ценности дружбы и любви.

«Нормальный»

Режиссёр Владислав Иконников

Награда: Лучший режиссер пилота сериала

Где смотреть: Kion

В центре событий пилота «Нормального» два героя. Костя (Андрей Максимов) — молодой человек с расстройством аутистического спектра. Его содержат в психиатрической клинике под присмотром уже несколько лет. Родители его не забирают: где отец — неизвестно, а мать, по слухам, работает в Антарктиде.

© COSMOS studio; KION

Однажды в этой же клинике оказывается Лёха (Григорий Верник) — молодой отец мальчика-аутиста, воспитывающий его в одиночку. Герой рисовал граффити в заброшенном здании, столкнулся со сторожем и случайно упал. Мужчина якобы слышал, что Лёха кричал о попытке покончить с собой, потому парня и направили в психиатрическую больницу.

Встреча героев становится отправной точкой для череды абсурдных и трогательных событий. В лечебнице они знакомятся с разными людьми, среди которых оказывается даже певец Шура (он играет сам себя). Костя и Лёха вместе оказываются за пределами клиники. Вот только Лёха вышел оттуда, получив справку о шизофрении, а Костя сбежал.

Владислав Иконников берётся за историю о поиске взаимопонимания с окружающими и друг с другом. «Нормальный», полностью оправдывая название, стремится к преодолению внутренних и внешних барьеров, связанных с восприятием людей с особенностями в современном мире. Первый эпизод наполнен комическими и драматическими сценами, связанными с отношениями пациентов клиники и их руководства — тут и алкопати в туалете, и борьба с санитарами, что заламывают больным руки и пичкают успокоительными. Герои, что важно, объёмные и неоднозначные — это живые люди со своими страхами, устремлениями и мечтами. Верник и Максимов — убедительный дуэт, в котором искренность и уязвимость персонажей вызывают эмпатию и сопереживание за их будущую судьбу.

«Фейк»

Режиссёр Алексей Кузмин-Тарасов

Где смотреть: Okko

Рита (Анастасия Красовская) — молодая учительница биологии. В свободное от работы время она ведёт научно-популярный видеоблог. Скоро её жизнь изменится — Риту пригласили заниматься научной работой в Москве, куда она в скором времени переедет. Правда, её молодой человек Кирилл (Эльдар Калимулин) остаётся в провинции — он не очень-то рад, что девушка уезжает в столицу.

© Decon Studio; Okko; Originals Production

Подготовку к переезду Рите омрачает неизвестный киберсталкер, который начинает шантажировать и преследовать её. То загадочный грабитель нападает на девушку в дверях квартиры — ему якобы написала сама Рита, что хочет этого. То её будущий работодатель из Москвы получает письмо, якобы отправленное Ритой, что приехать она не сможет из-за нападения. В цифровое пространство главной героини вторгается неизвестный и всё выворачивает наизнанку.

«Фейк» — один из первых российских сериалов, который прямо и детально поднимает тему киберсталкинга и абсолютной незащищённости во всемирной паутине социальных сетей. Визуально сериал выделяется мрачной палитрой, которая лишь подчёркивает и без того тревожное состояние главной героини. Неплохо работает и мультижанровость: уже в первом эпизоде здорово миксуются и детектив, и триллер, иллюстрирующие разрушительные последствия киберсталкинга.

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