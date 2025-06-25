Okko выпустил тизер нового сериала «Цинники»

Креативным продюсером драмеди выступила российская актриса Виктория Исакова, которая также исполнила одну из главных ролей.

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Новый сериал сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией «Нежность». В качестве режиссёра новый проект возглавила Ира Бас, а оператором сериала стал Александр Гринаш.

Помимо Виктории Исаковой, роли в новом 10-серийном проекте сыграют Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

По сюжету красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова), Джама становится настоящей проблемой. Он буквально перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошенного коллеги и доказать Шаминой, что новичок ― проходимец и мошенник. Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, и всё переворачивается с ног на голову, когда наши герои ― циники до мозга костей ― вдруг начинают испытывать настоящие чувства.

Информационный партнер сериала «Циники» ― журнал PSYCHOLOGIES.

Драмеди-сериал «Разочарованные» стартует в Okko 7 июля