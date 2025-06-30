Новый Тони Старк: каким получился супергеройский сериал «Железное Сердце»

На стриминговом сервисе Disney+ стартовал супергеройский сериал «Железное Сердце» от продюсера Райана Куглера, режиссёра марвеловского блокбастера «Чёрная Пантера» и нашумевшего вампирского хоррора «Грешники». Главная героиня «Железного Сердца» — гениальная изобретательница, которая собирает «умные» доспехи, совсем как у покойного Железного человека. «Рамблер» рассказывает, получилось ли у Marvel создать достойную преемницу Тони Старка.

© Marvel, Disney+

Главная героиня сериала — девушка-вундеркинд Рири Уильямс (Доминик Торн), которая получает место в престижном Массачусетском технологическом университете благодаря стипендии Тони Старка. Увы, найти общий язык с деканом у своенравной и упрямой Рири не получается — девушку то и дело пытаются зажать в рамки, использовать её главное изобретение — «умные» железные доспехи — на службе у правительства». Сердце Рири же требует свободы: она мечтает творить во имя науки, создавать технологии, способные изменить мир. Затяжной конфликт с деканом оборачивается исключением, Рири возвращается домой и, как это часто бывает, попадает в плохую компанию. Её новые друзья — банда разношёрстных грабителей во главе с Паркером Роббинсом (Энтони Рамос), более известным как Капюшон. Как и Рири, Паркер обладает уникальным артефактом — плащом, который делает владельца невидимым для окружающих.

Гениальная изобретательница Рири Уильямс — относительно новый персонаж Marvel, придуманный сценаристом Брайаном Майклом Бендисом и художником Майком Деодато в 2016 году. В оригинальном комиксе Рири была протеже Железного человека — гениальная студентка спроектировала доспехи, удивительно похожие на те, что были у Тони Старка, и сразу же попала в фокус внимания Мстителей. Впоследствии именно Старк присвоил Рири статус супергероини и предложил сражаться на своей стороне. Вместе с Железным человеком, Чёрной Вдовой, Капитаном Америкой и Человеком-пауком Рири защищала человечество от инопланетных угроз, используя свой костюм как броню и оружие.

В кинематографической вселенной Marvel путь становления Рири Уильямс несколько другой — впервые она появилась на экране в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» в 2023 году. По сюжету изобретательница знакомится с сестрой Т'Чаллы (Чедвик Боузман) Шури (Летиша Райт), предводительницей тайной страны Ваканда. Вместе с новой союзницей Рири борется против владыки подводного мира Нэмора (Теноч Уэрта Мехия), который намерен уничтожить весь мир. Почти сразу после выхода «Ваканды навеки» был анонсирован сольный сериал о Рири Уильямс, однако его производство затянулось аж до 2025 года. Причиной задержки, вероятно, стала сильная занятость продюсера Райана Куглера, который в последние годы отдалился от супергеройского кино. Кроме того, сама Marvel существенно сократила производство новых проектов. «Железное Сердце» — всего лишь второй сериал студии в этом году, первый — концептуальный перезапуск «Сорвиголовы», изначально созданный Netflix.

© Marvel, Disney+

Как и большинство проектов Marvel, «Железное Сердце» — сериал, в который сложно войти с пол-оборота. Перед началом просмотра необходимо выполнить небольшое «домашнее задание» — вспомнить сюжеты фильмов «Железный человек», «Чёрная Пантера», «Мстители» и «Доктор Стрэндж» — это позволит быстро сориентироваться в событиях и персонажах. Шоураннер «Железного Сердца» Чинака Ходж («Сквозь снег») не тратит время на экспозицию, знакомство с главной героиней происходит фрагментарно — через флешбэки, стилизованные под старую плёнку. Благодаря им зритель узнаёт, что Рири, как и многие супергерои пантеона Marvel, прошла через травмирующее событие — смерть лучшей подруги Натали (Лирик Росс) и отчима (Пол Кальдерон). Эта трагедия оставляет на ней печать «вины выжившего» — девушка не может простить себя за то, что продолжает жить, когда её близкие мертвы.

В «Железном Сердце» становление Рири, увы, проходит без участия Тони Старка (Роберт Дауни — младший), который погиб в конце фильма «Мстители: Финал». Но даже этот факт не мешает молодой изобретательнице идти по его стопам. Как и Старк, Рири во всём полагается на свой «умный» костюм, который позволяет хозяйке летать, стрелять и весьма эффектно приземляться. У неё даже есть собственный интерактивный помощник Вижн — искусственный интеллект, который принимает визуальную форму погибшей Натали. Сложный и строптивый характер — ещё одна черта, которую Рири унаследовала у своей главной ролевой модели. Впрочем, в отличие от Железного человека, героиня «Железного Сердца» не обладает ни властью, ни большими деньгами — средства на дорогие детали приходится искать не совсем законным путём.

Капюшон Паркер Роббинс — не самый популярный, но довольно колоритный злодей Marvel: он противопоставляет изобретениям Рири старое доброе колдовство. Битва технологий и магии — извечный конфликт, часто встречающийся в жанре фэнтези, который за три первые серии «Железного Сердца» не особо раскрывается. Впрочем, знакомые с комиксами зрители знают, что когда-то Паркер заключил сделку с демоном, а значит, в будущем нас ждёт множество элементов мистики в лучших традициях «Доктора Стрэнджа». Как и большинство современных сериалов, «Железное Сердце» долго раскачивается, оставляя все масштабные батальные сцены на финал сезона. Первые эпизоды кинокомикса — приятная разминка, которая помогает чуть больше узнать об окружении Рири, её характере и задатках супергероини.

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